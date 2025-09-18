https://sarabic.ae/20250918/290--مليار-يورو-خسائر-الاقتصاد-الألماني-بسبب-الهجمات-الإلكترونية-في-عام-2025-1104991959.html

290 مليار يورو خسائر الاقتصاد الألماني بسبب الهجمات الإلكترونية في عام 2025

أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن الهجمات الإلكترونية كلفت الشركات الألمانية خسائر تقارب 290 مليار يورو خلال عام 2025، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بعام 2024. 18.09.2025

ووفقا للدراسة، فإن الخسائر تشمل التكاليف المباشرة الناتجة عن توقف الأعمال، وتكاليف الاستجابة للهجمات، وعمليات الابتزاز، والتقاضي، بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة مثل فقدان الميزة التنافسية وتسريب الأسرار التجارية أو انتحال الهوية.وفي إطار التصدي لتزايد التهديدات الإلكترونية، أقرت الحكومة الألمانية، في يوليو/ تموز الماضي، مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني، حيث يلزم نحو 30 ألف شركة باتخاذ تدابير محددة لحماية بنيتها التحتية الرقمية من الهجمات المحتملة.وفي سياق آخر، كشف مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات المسجلة في النصف الأول من عام 2025، بنسبة 12.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يسلّط الضوء على التحديات الاقتصادية، التي تواجه حكومة المستشار فريدريش ميرتز، في سعيها لدفع عجلة النمو.وقال تراير: "نواجه يوميًا خسائر في الوظائف والقيمة الاقتصادية والابتكار"، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات ما تزال تعاني من ضغوط سيولة بعد عامين من الانكماش، بحسب وسائل إعلام غربية.وتتوقع الغرفة أن تتجاوز حالات الإفلاس حاجز 22 ألف شركة خلال عام 2025، مقارنة بـ21,812 حالة في 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.وتظهر المؤشرات الاقتصادية، خلال الصيف، صورة قاتمة لتعافي الاقتصاد الألماني، خاصة بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، إلى جانب تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على قطاع التصدير.وكشفت التقديرات الأولية عن ارتفاع حالات الإفلاس، في شهر أغسطس/ آب الماضي، بنسبة 11.6% على أساس سنوي. وأوضح مكتب الإحصاء أن هذه الأرقام ما تزال أولية، إذ تُحتسب بعد 3 أشهر من بدء إجراءات المحكمة، ولا تُدرج إلا بعد صدور أول قرار قضائي.من جانبه، قال ستيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في أحد المعاهد الاقتصادية: "رغم أن المؤشرات توحي بزيادة في حالات الإفلاس خلال الخريف، فإن تأثير ذلك على سوق العمل سيبقى محدودًا على الأرجح".يذكر أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا تجاوز 3 ملايين شخص، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.

