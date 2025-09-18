290 مليار يورو خسائر الاقتصاد الألماني بسبب الهجمات الإلكترونية في عام 2025

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكاتب ألكسندر كوبرين- رسام الحياة الروسية بكل ألوانها الفسيفسائية
08:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
08:46 GMT
14 د
من الملعب
مانشستر سيتي يحقق الفوز في الدربي... ومودريتش يسجل لميلان
09:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
09:31 GMT
15 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
10:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
قمة الدوحة.. تضامن مع قطر وفلسطين ودعوة لردع إسرائيل
11:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ذروة الطلب على النفط ما بين التوقعات المتباينة والتحولات العالمية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: هل دخلت المنطقة "مرحلة الفوضى الشاملة" كما حذرت مصر؟
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
السفير صلاح حليمة: مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي والعدوان الإسرائيلي يقوّض النظام الدولي
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
صادرات روسيا بالروبل تتجاوز خمسين بالمئة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
09:33 GMT
17 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
10:03 GMT
26 د
نبض افريقيا
المعارضة في جنوب السودان تدعو إلى التعبئة لتغيير النظام، تصاعد أعمال العنف شمالي موزمبيق
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
12:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيلم "سيفن دوجز": إنجاز سعودي يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد شيرين أبو عاقلة... صحفيو غزة شهداء الحقيقة
16:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
انطلاق المنتدى الثالث "للمدن السحابية" في موسكو
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ترتيبات أمريكية في الجنوب السوري… وأفق اتفاق أمني سوري إسرائيلي
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250918/290--مليار-يورو-خسائر-الاقتصاد-الألماني-بسبب-الهجمات-الإلكترونية-في-عام-2025-1104991959.html
290 مليار يورو خسائر الاقتصاد الألماني بسبب الهجمات الإلكترونية في عام 2025
290 مليار يورو خسائر الاقتصاد الألماني بسبب الهجمات الإلكترونية في عام 2025
سبوتنيك عربي
أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن الهجمات الإلكترونية كلفت الشركات الألمانية خسائر تقارب 290 مليار يورو خلال عام 2025، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بعام 2024. 18.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-18T14:49+0000
2025-09-18T14:50+0000
أخبار ألمانيا
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
حول العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104992141_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_762a5c13ead511836954d5ed7350275b.jpg
ووفقا للدراسة، فإن الخسائر تشمل التكاليف المباشرة الناتجة عن توقف الأعمال، وتكاليف الاستجابة للهجمات، وعمليات الابتزاز، والتقاضي، بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة مثل فقدان الميزة التنافسية وتسريب الأسرار التجارية أو انتحال الهوية.وفي إطار التصدي لتزايد التهديدات الإلكترونية، أقرت الحكومة الألمانية، في يوليو/ تموز الماضي، مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني، حيث يلزم نحو 30 ألف شركة باتخاذ تدابير محددة لحماية بنيتها التحتية الرقمية من الهجمات المحتملة.وفي سياق آخر، كشف مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات المسجلة في النصف الأول من عام 2025، بنسبة 12.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يسلّط الضوء على التحديات الاقتصادية، التي تواجه حكومة المستشار فريدريش ميرتز، في سعيها لدفع عجلة النمو.وقال تراير: "نواجه يوميًا خسائر في الوظائف والقيمة الاقتصادية والابتكار"، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات ما تزال تعاني من ضغوط سيولة بعد عامين من الانكماش، بحسب وسائل إعلام غربية.وتتوقع الغرفة أن تتجاوز حالات الإفلاس حاجز 22 ألف شركة خلال عام 2025، مقارنة بـ21,812 حالة في 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.وتظهر المؤشرات الاقتصادية، خلال الصيف، صورة قاتمة لتعافي الاقتصاد الألماني، خاصة بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، إلى جانب تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على قطاع التصدير.وكشفت التقديرات الأولية عن ارتفاع حالات الإفلاس، في شهر أغسطس/ آب الماضي، بنسبة 11.6% على أساس سنوي. وأوضح مكتب الإحصاء أن هذه الأرقام ما تزال أولية، إذ تُحتسب بعد 3 أشهر من بدء إجراءات المحكمة، ولا تُدرج إلا بعد صدور أول قرار قضائي.من جانبه، قال ستيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في أحد المعاهد الاقتصادية: "رغم أن المؤشرات توحي بزيادة في حالات الإفلاس خلال الخريف، فإن تأثير ذلك على سوق العمل سيبقى محدودًا على الأرجح".يذكر أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا تجاوز 3 ملايين شخص، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
https://sarabic.ae/20250911/ارتفاع-حالات-إفلاس-الشركات-في-ألمانيا-خلال-النصف-الأول-من-العام-2025-1104757946.html
https://sarabic.ae/20250211/مطالبات-في-ألمانيا-للرد-على-أمريكا-بشأن-قرارات-ترامب-المتخذة-ضد-الاقتصاد-الأوروبي-1097677491.html
https://sarabic.ae/20250724/الكساد-يضرب-سوق-مبيعات-السيارات-في-أوروبا--1102991428.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/12/1104992141_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_0d197cd904d22ed8001f8f4761809b6f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ألمانيا, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم
أخبار ألمانيا, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, حول العالم

290 مليار يورو خسائر الاقتصاد الألماني بسبب الهجمات الإلكترونية في عام 2025

14:49 GMT 18.09.2025 (تم التحديث: 14:50 GMT 18.09.2025)
© Photo / unsplash/Stephan Widuaألمانيا
ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2025
© Photo / unsplash/Stephan Widua
تابعنا عبر
أظهرت دراسة ألمانية حديثة أن الهجمات الإلكترونية كلفت الشركات الألمانية خسائر تقارب 290 مليار يورو خلال عام 2025، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 8% مقارنة بعام 2024.
ووفقا للدراسة، فإن الخسائر تشمل التكاليف المباشرة الناتجة عن توقف الأعمال، وتكاليف الاستجابة للهجمات، وعمليات الابتزاز، والتقاضي، بالإضافة إلى الخسائر غير المباشرة مثل فقدان الميزة التنافسية وتسريب الأسرار التجارية أو انتحال الهوية.

وأشارت الدراسة، التي شملت نحو 1000 شركة ألمانية، إلى أن 87% من الشركات أفادت بتعرضها لأحد أشكال الهجمات الإلكترونية أو التجسس الصناعي، سواء الرقمي أو التقليدي، مقارنة بـ81% في العام السابق.

المانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
ارتفاع حالات إفلاس الشركات في ألمانيا خلال النصف الأول من العام 2025
11 سبتمبر, 17:47 GMT
وفي إطار التصدي لتزايد التهديدات الإلكترونية، أقرت الحكومة الألمانية، في يوليو/ تموز الماضي، مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز الأمن السيبراني، حيث يلزم نحو 30 ألف شركة باتخاذ تدابير محددة لحماية بنيتها التحتية الرقمية من الهجمات المحتملة.
وفي سياق آخر، كشف مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني، الأسبوع الماضي، عن ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات المسجلة في النصف الأول من عام 2025، بنسبة 12.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يسلّط الضوء على التحديات الاقتصادية، التي تواجه حكومة المستشار فريدريش ميرتز، في سعيها لدفع عجلة النمو.
وبحسب البيانات النهائية، سجلت المحاكم المحلية 12,009 حالة إفلاس، بين يناير/ كانون الثاني ويونيو/ حزيران من العام الحالي، في وقت حذّر فيه كبير الاقتصاديين في غرفة التجارة والصناعة الألمانية فولكر تراير، من استمرار الأزمة الاقتصادية وتأثيرها السلبي على سوق العمل وريادة الأعمال.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
مطالبات في ألمانيا للرد على أمريكا بشأن قرارات ترامب المتخذة ضد الاقتصاد الأوروبي
11 فبراير, 12:58 GMT
وقال تراير: "نواجه يوميًا خسائر في الوظائف والقيمة الاقتصادية والابتكار"، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات ما تزال تعاني من ضغوط سيولة بعد عامين من الانكماش، بحسب وسائل إعلام غربية.
وتتوقع الغرفة أن تتجاوز حالات الإفلاس حاجز 22 ألف شركة خلال عام 2025، مقارنة بـ21,812 حالة في 2024، وهو أعلى مستوى منذ عام 2015.
وبلغت مطالبات الدائنين في النصف الأول من العام نحو 28.2 مليار يورو انخفاضًا من 32.4 مليار يورو في الفترة ذاتها من 2024، ما يشير إلى أن الشركات المفلسة هذا العام كانت أصغر من الناحية الاقتصادية مقارنة بالعام الماضي.
مصنع لإنتاج السيارات - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2025
الكساد يضرب سوق مبيعات السيارات في أوروبا
24 يوليو, 12:55 GMT
وتظهر المؤشرات الاقتصادية، خلال الصيف، صورة قاتمة لتعافي الاقتصاد الألماني، خاصة بعد انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني، إلى جانب تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على قطاع التصدير.
وكشفت التقديرات الأولية عن ارتفاع حالات الإفلاس، في شهر أغسطس/ آب الماضي، بنسبة 11.6% على أساس سنوي. وأوضح مكتب الإحصاء أن هذه الأرقام ما تزال أولية، إذ تُحتسب بعد 3 أشهر من بدء إجراءات المحكمة، ولا تُدرج إلا بعد صدور أول قرار قضائي.

وأشارت التقديرات المبكرة إلى زيادة طفيفة في حالات الإفلاس، خلال سبتمبر/ أيلول الجاري، مع توقع ارتفاعها في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

من جانبه، قال ستيفن مولر، رئيس قسم أبحاث الإفلاس في أحد المعاهد الاقتصادية: "رغم أن المؤشرات توحي بزيادة في حالات الإفلاس خلال الخريف، فإن تأثير ذلك على سوق العمل سيبقى محدودًا على الأرجح".
يذكر أن عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا تجاوز 3 ملايين شخص، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала