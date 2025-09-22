من كاسترو إلى تشافيز ولافروف... أبرز الخطابات التاريخية في الجمعية العامة للأمم المتحدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
مساحة حرة
من مواقع التواصل إلى البرلمان: "مؤثرة مغربية" تفكر في خوض الانتخابات باسم "التقدم والاشتراكية"
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:33 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
11:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
بلورات الزمن المرئية وإشارات راديو غريبة من الفضاء
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد دعوات تفكيك السلطة الفلسطينية، هل تمهد إسرائيل لضم الضفة الغربية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأمن السيبراني في عصر الذكاء الاصطناعي: مخاطر الصور المعدلة (تهديدات الهجمات الخفية عبر الصور)
16:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
16:49 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
ضربة روسية مكثفة للمجمع العسكري الصناعي الأوكراني، طهران تهدد بتعليق تعاونها مع الوكالة الذرية
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أي اتفاق قد يخرج عن المفاوضات بين سوريا وإسرائيل سيكون لصالح إسرائيل حكما
18:00 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250922/من-كاسترو-إلى-تشافيز-ولافروف-أبرز-الخطابات-التاريخية-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105115981.html
من كاسترو إلى تشافيز ولافروف... أبرز الخطابات التاريخية في الجمعية العامة للأمم المتحدة
من كاسترو إلى تشافيز ولافروف... أبرز الخطابات التاريخية في الجمعية العامة للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
قبيل انطلاق أسبوع الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، تستعرض لكم وكالة "سبوتنيك" مجموعة مختارة من أبرز الخطابات التي ألقيت من منصة الجمعية... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T08:15+0000
2025-09-22T08:15+0000
منظمة الأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/16/1046603956_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_3c09ffa054daeea2839be6795110cacf.jpg
وكان من أبرز الخطابات، الخطاب التاريخي للزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو، والذي استمر 4 ساعات و29 دقيقة، حين قال: "عندما تزول فلسفة النهب، ستزول فلسفة الحرب". وفي أحد الخطابات، وصف الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز، الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش بـ"الشيطان"، ثم رسم علامة الصليب على نفسه.وبدوره، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أحد الخطابات كوريا الشمالية، وصرّح: "الولايات المتحدة تتمتع بقوة وصبر كبيرين، ولكن إذا اضطرت للدفاع عن نفسها أو حلفائها، فلن يكون أمامنا خيار سوى تدمير كوريا الشمالية بالكامل. رجل الصواريخ في مهمة انتحارية لنفسه ولنظامه. الولايات المتحدة مستعدة، وراغبة، وقادرة. ولكن نأمل ألا يكون هذا ضروريًا. هذا هو جوهر الأمم المتحدة. لنرَ كيف سيتصرفون".ومن أشهر الخطابات أيضا، خطاب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لعام 2023، الذي قيّم فيه الصراع في أوكرانيا وأماكن أخرى، وانتقد السياسة العدوانية للغرب، وقال: "التصريح سيئ السمعة لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي بوريل بأن أوروبا حديقة مزهرة، بينما كل شيء حولها غابة".وأضاف لافروف: "إنه لا يزعجه أن هذه الحديقة مليئة بكراهية الإسلام وأشكال أخرى من التعصب تجاه القيم التقليدية لجميع الأديان العالمية. تنفّذ أعمال حرق القرآن الكريم، وإهانة التوراة، واضطهاد رجال الدين الأرثوذكس، وغيرها من الاستهزاء بمشاعر المؤمنين. حرفيًا وبشكل منتظم في أوروبا".وافتتحت الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 9 سبتمبر/ أيلول. وكما جرت العادة، سيعقد أسبوع رفيع المستوى في إطار المؤتمر. وستعقد المناقشات العامة في الفترة، من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول، ومرة ​​أخرى في 29 سبتمبر/أيلول.أمير قطر يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدةبعد قرن من "وعد بلفور"... كم عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وماذا يعني ذلك؟
https://sarabic.ae/20250921/ترامب-يخطط-للقاء-20-زعيما-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105085337.html
https://sarabic.ae/20250921/البرازيل-تستبعد-أمريكا-من-المشاركة-في-منتدى-بالجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105087398.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/16/1046603956_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_d4367ab959fa0a04c3e41c2d9f1a7647.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, الجمعية العامة للأمم المتحدة, الجمعية العامة للأمم المتحدة, العالم, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, الجمعية العامة للأمم المتحدة, الجمعية العامة للأمم المتحدة, العالم, الأخبار

من كاسترو إلى تشافيز ولافروف... أبرز الخطابات التاريخية في الجمعية العامة للأمم المتحدة

08:15 GMT 22.09.2025
© Sputnik . Roman Makhmutov / الانتقال إلى بنك الصورالجمعية العامة للأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2025
© Sputnik . Roman Makhmutov
/
الانتقال إلى بنك الصور
قبيل انطلاق أسبوع الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، تستعرض لكم وكالة "سبوتنيك" مجموعة مختارة من أبرز الخطابات التي ألقيت من منصة الجمعية العامة.
وكان من أبرز الخطابات، الخطاب التاريخي للزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو، والذي استمر 4 ساعات و29 دقيقة، حين قال: "عندما تزول فلسفة النهب، ستزول فلسفة الحرب".
وفي أحد الخطابات، وصف الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز، الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش بـ"الشيطان"، ثم رسم علامة الصليب على نفسه.

ومن أشهر الخطابات أيضا، والتي تركت أثرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطاب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، حين قال: "لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وبندقية الثائر في يدي، فلا يسقط الغصن الأخضر من يدي، لا يسقط الغصن الأخضر من يدي".

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
ترامب يخطط للقاء 20 زعيما في الجمعية العامة للأمم المتحدة
أمس, 05:29 GMT
وبدوره، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أحد الخطابات كوريا الشمالية، وصرّح: "الولايات المتحدة تتمتع بقوة وصبر كبيرين، ولكن إذا اضطرت للدفاع عن نفسها أو حلفائها، فلن يكون أمامنا خيار سوى تدمير كوريا الشمالية بالكامل. رجل الصواريخ في مهمة انتحارية لنفسه ولنظامه. الولايات المتحدة مستعدة، وراغبة، وقادرة. ولكن نأمل ألا يكون هذا ضروريًا. هذا هو جوهر الأمم المتحدة. لنرَ كيف سيتصرفون".

وانتقد الرئيس الليبي معمر القذافي في إحدى الجلسات مجلس الأمن الدولي، حين قال: "نظام الحكم هو شأن داخلي للدولة، لا يحق لأحد أن يتدخل فيه، سواء كان نظام ديكتاتوري، ديمقراطي، اشتراكي، رأسمالي، رجعي، تقدمي، هذه مسؤولية المجتمع، وشأن داخلي".

ومن أشهر الخطابات أيضا، خطاب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لعام 2023، الذي قيّم فيه الصراع في أوكرانيا وأماكن أخرى، وانتقد السياسة العدوانية للغرب، وقال: "التصريح سيئ السمعة لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي بوريل بأن أوروبا حديقة مزهرة، بينما كل شيء حولها غابة".
ضابط شرطة يقف حارسًا خارج مقر الأمم المتحدة خلال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، 24 سبتمبر 2024، في نيويورك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
البرازيل تستبعد أمريكا من المشاركة في منتدى بالجمعية العامة للأمم المتحدة
أمس, 07:32 GMT
وأضاف لافروف: "إنه لا يزعجه أن هذه الحديقة مليئة بكراهية الإسلام وأشكال أخرى من التعصب تجاه القيم التقليدية لجميع الأديان العالمية. تنفّذ أعمال حرق القرآن الكريم، وإهانة التوراة، واضطهاد رجال الدين الأرثوذكس، وغيرها من الاستهزاء بمشاعر المؤمنين. حرفيًا وبشكل منتظم في أوروبا".
وافتتحت الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 9 سبتمبر/ أيلول. وكما جرت العادة، سيعقد أسبوع رفيع المستوى في إطار المؤتمر. وستعقد المناقشات العامة في الفترة، من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول، ومرة ​​أخرى في 29 سبتمبر/أيلول.
أمير قطر يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
بعد قرن من "وعد بلفور"... كم عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وماذا يعني ذلك؟
