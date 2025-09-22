https://sarabic.ae/20250922/من-كاسترو-إلى-تشافيز-ولافروف-أبرز-الخطابات-التاريخية-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105115981.html

من كاسترو إلى تشافيز ولافروف... أبرز الخطابات التاريخية في الجمعية العامة للأمم المتحدة

قبيل انطلاق أسبوع الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، تستعرض لكم وكالة "سبوتنيك" مجموعة مختارة من أبرز الخطابات التي ألقيت من منصة الجمعية... 22.09.2025, سبوتنيك عربي

وكان من أبرز الخطابات، الخطاب التاريخي للزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو، والذي استمر 4 ساعات و29 دقيقة، حين قال: "عندما تزول فلسفة النهب، ستزول فلسفة الحرب". وفي أحد الخطابات، وصف الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز، الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش بـ"الشيطان"، ثم رسم علامة الصليب على نفسه.وبدوره، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أحد الخطابات كوريا الشمالية، وصرّح: "الولايات المتحدة تتمتع بقوة وصبر كبيرين، ولكن إذا اضطرت للدفاع عن نفسها أو حلفائها، فلن يكون أمامنا خيار سوى تدمير كوريا الشمالية بالكامل. رجل الصواريخ في مهمة انتحارية لنفسه ولنظامه. الولايات المتحدة مستعدة، وراغبة، وقادرة. ولكن نأمل ألا يكون هذا ضروريًا. هذا هو جوهر الأمم المتحدة. لنرَ كيف سيتصرفون".ومن أشهر الخطابات أيضا، خطاب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لعام 2023، الذي قيّم فيه الصراع في أوكرانيا وأماكن أخرى، وانتقد السياسة العدوانية للغرب، وقال: "التصريح سيئ السمعة لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي بوريل بأن أوروبا حديقة مزهرة، بينما كل شيء حولها غابة".وأضاف لافروف: "إنه لا يزعجه أن هذه الحديقة مليئة بكراهية الإسلام وأشكال أخرى من التعصب تجاه القيم التقليدية لجميع الأديان العالمية. تنفّذ أعمال حرق القرآن الكريم، وإهانة التوراة، واضطهاد رجال الدين الأرثوذكس، وغيرها من الاستهزاء بمشاعر المؤمنين. حرفيًا وبشكل منتظم في أوروبا".وافتتحت الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 9 سبتمبر/ أيلول. وكما جرت العادة، سيعقد أسبوع رفيع المستوى في إطار المؤتمر. وستعقد المناقشات العامة في الفترة، من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول، ومرة ​​أخرى في 29 سبتمبر/أيلول.أمير قطر يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدةبعد قرن من "وعد بلفور"... كم عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وماذا يعني ذلك؟

