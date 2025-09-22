https://sarabic.ae/20250922/من-كاسترو-إلى-تشافيز-ولافروف-أبرز-الخطابات-التاريخية-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105115981.html
من كاسترو إلى تشافيز ولافروف... أبرز الخطابات التاريخية في الجمعية العامة للأمم المتحدة
من كاسترو إلى تشافيز ولافروف... أبرز الخطابات التاريخية في الجمعية العامة للأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
قبيل انطلاق أسبوع الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، تستعرض لكم وكالة "سبوتنيك" مجموعة مختارة من أبرز الخطابات التي ألقيت من منصة الجمعية... 22.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-22T08:15+0000
2025-09-22T08:15+0000
2025-09-22T08:15+0000
منظمة الأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة
الجمعية العامة للأمم المتحدة
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/16/1046603956_0:123:3207:1926_1920x0_80_0_0_3c09ffa054daeea2839be6795110cacf.jpg
وكان من أبرز الخطابات، الخطاب التاريخي للزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو، والذي استمر 4 ساعات و29 دقيقة، حين قال: "عندما تزول فلسفة النهب، ستزول فلسفة الحرب". وفي أحد الخطابات، وصف الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز، الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش بـ"الشيطان"، ثم رسم علامة الصليب على نفسه.وبدوره، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أحد الخطابات كوريا الشمالية، وصرّح: "الولايات المتحدة تتمتع بقوة وصبر كبيرين، ولكن إذا اضطرت للدفاع عن نفسها أو حلفائها، فلن يكون أمامنا خيار سوى تدمير كوريا الشمالية بالكامل. رجل الصواريخ في مهمة انتحارية لنفسه ولنظامه. الولايات المتحدة مستعدة، وراغبة، وقادرة. ولكن نأمل ألا يكون هذا ضروريًا. هذا هو جوهر الأمم المتحدة. لنرَ كيف سيتصرفون".ومن أشهر الخطابات أيضا، خطاب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لعام 2023، الذي قيّم فيه الصراع في أوكرانيا وأماكن أخرى، وانتقد السياسة العدوانية للغرب، وقال: "التصريح سيئ السمعة لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي بوريل بأن أوروبا حديقة مزهرة، بينما كل شيء حولها غابة".وأضاف لافروف: "إنه لا يزعجه أن هذه الحديقة مليئة بكراهية الإسلام وأشكال أخرى من التعصب تجاه القيم التقليدية لجميع الأديان العالمية. تنفّذ أعمال حرق القرآن الكريم، وإهانة التوراة، واضطهاد رجال الدين الأرثوذكس، وغيرها من الاستهزاء بمشاعر المؤمنين. حرفيًا وبشكل منتظم في أوروبا".وافتتحت الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة، في 9 سبتمبر/ أيلول. وكما جرت العادة، سيعقد أسبوع رفيع المستوى في إطار المؤتمر. وستعقد المناقشات العامة في الفترة، من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول، ومرة أخرى في 29 سبتمبر/أيلول.أمير قطر يتوجه إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدةبعد قرن من "وعد بلفور"... كم عدد الدول التي اعترفت بدولة فلسطين وماذا يعني ذلك؟
https://sarabic.ae/20250921/ترامب-يخطط-للقاء-20-زعيما-في-الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105085337.html
https://sarabic.ae/20250921/البرازيل-تستبعد-أمريكا-من-المشاركة-في-منتدى-بالجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-1105087398.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/09/16/1046603956_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_d4367ab959fa0a04c3e41c2d9f1a7647.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, الجمعية العامة للأمم المتحدة, الجمعية العامة للأمم المتحدة, العالم, الأخبار
منظمة الأمم المتحدة, الجمعية العامة للأمم المتحدة, الجمعية العامة للأمم المتحدة, العالم, الأخبار
من كاسترو إلى تشافيز ولافروف... أبرز الخطابات التاريخية في الجمعية العامة للأمم المتحدة
قبيل انطلاق أسبوع الاجتماعات الرفيعة المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، تستعرض لكم وكالة "سبوتنيك" مجموعة مختارة من أبرز الخطابات التي ألقيت من منصة الجمعية العامة.
وكان من أبرز الخطابات، الخطاب التاريخي للزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو، والذي استمر 4 ساعات و29 دقيقة، حين قال: "عندما تزول فلسفة النهب، ستزول فلسفة الحرب".
وفي أحد الخطابات، وصف الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز، الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش بـ"الشيطان"، ثم رسم علامة الصليب على نفسه.
ومن أشهر الخطابات أيضا، والتي تركت أثرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خطاب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، حين قال: "لقد جئتكم يا سيادة الرئيس بغصن الزيتون في يدي وبندقية الثائر في يدي، فلا يسقط الغصن الأخضر من يدي، لا يسقط الغصن الأخضر من يدي".
وبدوره، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب،
في أحد الخطابات كوريا الشمالية، وصرّح: "الولايات المتحدة تتمتع بقوة وصبر كبيرين، ولكن إذا اضطرت للدفاع عن نفسها أو حلفائها، فلن يكون أمامنا خيار سوى تدمير كوريا الشمالية بالكامل. رجل الصواريخ في مهمة انتحارية لنفسه ولنظامه. الولايات المتحدة مستعدة، وراغبة، وقادرة. ولكن نأمل ألا يكون هذا ضروريًا. هذا هو جوهر الأمم المتحدة. لنرَ كيف سيتصرفون".
وانتقد الرئيس الليبي معمر القذافي في إحدى الجلسات مجلس الأمن الدولي، حين قال: "نظام الحكم هو شأن داخلي للدولة، لا يحق لأحد أن يتدخل فيه، سواء كان نظام ديكتاتوري، ديمقراطي، اشتراكي، رأسمالي، رجعي، تقدمي، هذه مسؤولية المجتمع، وشأن داخلي".
ومن أشهر الخطابات أيضا، خطاب وزير الخارجية الروسي،
سيرغي لافروف، لعام 2023، الذي قيّم فيه الصراع في أوكرانيا وأماكن أخرى، وانتقد السياسة العدوانية للغرب، وقال: "التصريح سيئ السمعة لوزير خارجية الاتحاد الأوروبي بوريل بأن أوروبا حديقة مزهرة، بينما كل شيء حولها غابة".
وأضاف لافروف: "إنه لا يزعجه أن هذه الحديقة مليئة بكراهية الإسلام وأشكال أخرى من التعصب تجاه القيم التقليدية لجميع الأديان العالمية. تنفّذ أعمال حرق القرآن الكريم، وإهانة التوراة، واضطهاد رجال الدين الأرثوذكس، وغيرها من الاستهزاء بمشاعر المؤمنين. حرفيًا وبشكل منتظم في أوروبا".
وافتتحت الدورة الثمانون للجمعية العامة للأمم المتحدة،
في 9 سبتمبر/ أيلول. وكما جرت العادة، سيعقد أسبوع رفيع المستوى في إطار المؤتمر. وستعقد المناقشات العامة في الفترة، من 23 إلى 27 سبتمبر/أيلول، ومرة أخرى في 29 سبتمبر/أيلول.