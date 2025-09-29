عربي
بث مباشر... انطلاق أعمال اليوم الأخير من الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
العملية العسكرية الروسية الخاصة

انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022.
الجيش الروسي يحرر كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية
الجيش الروسي يحرر كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات من القوات الروسية، حررت بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
2025-09-29T15:44+0000
2025-09-29T15:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/14/1087197290_0:107:3046:1820_1920x0_80_0_0_69d1d29f8810b972b842ab19986745e6.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 29 سبتمبر (أيلول) 2025، في اتجاه كراسنوليمانسك، نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، تم تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قيام القوات التابعة لها، بتحرير بلدة شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة من العملية العسكرية الروسية الخاصة.وجاء في بيان الوزارة: "عززت وحدات من مجموعة قوات" الغرب" وضعها التكتيكي، ونتيجة للعمليات الحاسمة، حررت بلدة شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
الجيش الروسي يحرر كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية- الدفاع الروسية

15:44 GMT 29.09.2025 (تم التحديث: 15:52 GMT 29.09.2025)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن وحدات من القوات الروسية، حررت بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 29 سبتمبر (أيلول) 2025، في اتجاه كراسنوليمانسك، نتيجة للأعمال الهجومية التي قامت بها وحدات من قوات مجموعة "الغرب"، تم تحرير بلدة كيروفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وتقع كيروفسك على بعد أقل من عشرة كيلومترات شرقي كراسني ليمان، وحشدت القوات المسلحة الأوكرانية قوة كبيرة في هذه المنطقة، تضم 3 ألوية وما يصل إلى 19 كتيبة، محولة كل منزل وقبو إلى حصون قتالية محصنة، واستغل مقاتلو قوات مجموعة "الغرب" عنصر المفاجأة، وعبروا النهر فورا، وتوغلوا في عمق دفاعات العدو.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قيام القوات التابعة لها، بتحرير بلدة شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، والتقدم على محاور عدة من العملية العسكرية الروسية الخاصة.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية - الدفاع الروسية
09:37 GMT
وجاء في بيان الوزارة: "عززت وحدات من مجموعة قوات" الغرب" وضعها التكتيكي، ونتيجة للعمليات الحاسمة، حررت بلدة شاندريغولوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ودحرت قوات "الغرب" فلول قوات كييف في مناطق كولوديزنوي وبولديريفكا وبيتروفكا وستاروفيروفكا في مقاطعة خاركوف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تنفذ ضربة مشتركة استهدفت مصفاة نفط تزود القوات الأوكرانية بالوقود
الدفاع الجوي الروسي يدمر 84 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل- وزارة الدفاع
القوات الروسية تستهدف منظومات الدفاع الجوي ومخازن للأسلحة وسط كييف
