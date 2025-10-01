https://sarabic.ae/20251001/الجيش-الإسرائيلي-يلاحق-العلم-الفلسطيني-لاقتلاعه-من-أرضه-------1105451057.html

الجيش الإسرائيلي يلاحق العلم الفلسطيني لاقتلاعه من أرضه

تسعى إسرائيل إلى فرض خطة فرض السيادة على الضفة الغربية، سواء بشكل كامل أو جزئي، وتتعرض مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية إلى تصاعد في وتيرة الاقتحامات والمداهمات... 01.10.2025, سبوتنيك عربي

وتزداد مخاطر الضم الإسرائيلي على الضفة الغربية، بعد الاعترافات الجديدة بالدولة الفلسطينية، وقد حذرت دول عدة من زيادة وتيرة الضم أو أي أشكال منه في الضفة الغربية، كرد إسرائيلي على اعتراف الدول الغربية بالدولة الفلسطينية.ويقول رئيس بلدية بيت عوا، يوسف السويطي، لوكالة "سبوتنيك": "داهمت قوة من الجيش الإسرائيلي بلدة بيت عوا، ثم توجهوا إلى مقر البلدية وأنزلوا الأعلام وداسوها بالأقدام، ثم توجهوا إلى المدارس في البلدة، وأنزلوا الأعلام ومزقوها، في حين تتعرض البلدة بشكل يومي لاقتحامات مستمرة، واعتقال عدد كبير من المواطنين واحتجازهم لفترة ثم إطلاق سراحهم".ويضيف السويطي: "هذه الإجراءات الإسرائيلية تهدف إلى محاولة إزالة رموز ومظاهر الدولة الفلسطينية، ولا يكتفي الجيش الإسرائيلي بمنع رفع الأعلام، بل يمنع أداء السلام الوطني الفلسطيني داخل المدارس، وهذه الإجراءات التصعيدية تأتي في ظل الاعترافات الجديدة بالدولة الفلسطينية، وتهدف إلى كسر إرادة الشعب الفلسطيني وهذا لن يحدث، ومع دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل، تزداد وتتسارع العمليات العسكرية وعمليات الضم في الضفة الغربية".ويشير الخبير في الشأن الإسرائيلي، أنيس التلاحمة، إلى أن "العلم الفلسطيني يخوض معركة في كل مكان يوجد فيه، وهي معركة قديمة وتتجدد، وقد شهد علم فلسطين زخما في حضوره في العامين الأخيرين، مع بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث رُفع في شوارع معظم دول العالم، وأصبح رمزا للحرية والوقوف في وجه الظلم، ولكن بعد الاعترافات الأخيرة بالدولة الفلسطينية، نشهد حربا إسرائيلية ضد الرموز والهوية والسردية الفلسطينية".وأضاف التلاحمة: "استهداف إسرائيل للعلم الفلسطيني، يهدف إلى طمس الوجود الفلسطيني، ويعمد الجيش الإسرائيلي إلى استهداف المؤسسات الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وهذا ليس بمعزل عن جميع الإجراءات السياسية والاقتصادية التي تنفذها حكومة الاحتلال، فتقطيع الضفة الغربية وعزل المناطق عن بعضها بالحواجز والبوابات، وخلق بيئة طاردة للفلسطينيين، كل ذلك يسير ضمن مشروع إسرائيلي لهدم الدولة الفلسطينية وهدم مؤسساتها ومصادرة الأرض".ويذكر أن علم فلسطين راية استخدمها الفلسطينيون منذ النصف الأول من القرن العشرين للتعبير عن طموحهم الوطني، وقبل اتفاق أوسلو 1993، كان رفع العلم الفلسطيني واحدا من الأعمال البطولية التي تكلف منفذها الملاحقة من قبل الجيش الإسرائيلي، والسجن مدة تتراوح ما بين ستة أشهر سجنا فعليا كحد أدنى، وثلاث سنوات مع وقف التنفيذ مع غرامة مالية.وقال نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز الأكبروف: "النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يزداد ويتسارع، رغم قرار مجلس الأمن الدولي 2334 (2016) الذي دعا إسرائيل إلى الوقف الفوري والكامل لكل الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها شرقي القدس".وأكد المسؤول الأممي عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية واعتبارها انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، موضحا أنها "تقلص مساحة الدولة الفلسطينية وترسخ الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".يشار إلى أنه بالتزامن مع يوم العلم الفلسطيني الذي يوافق 30 سبتمبر/ أيلول، اعترفت دول عدة بالدولة الفلسطينية، وحذرت من الرد الإسرائيلي على هذه الخطوة، من خلال زيادة وتيرة تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية للضفة الغربية.

