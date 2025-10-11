https://sarabic.ae/20251011/قياديان-بحركة-فتح-لـسبوتنيك-عن-اتفاق-غزة-لتوحيد-شطري-الوطن-وإعطاء-السلطة-دورا-في-إدارة-القطاع-1105880042.html

قياديان بحركة فتح لـ"سبوتنيك" عن اتفاق غزة: لتوحيد شطري الوطن وإعطاء السلطة دورا في إدارة القطاع

أشاد قياديان في حركة فتح الفلسطينية، باتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، الذي وُقّع بين إسرائيل وحركة حماس، في مدينة شرم الشيخ المصرية. 11.10.2025, سبوتنيك عربي

وأجمع القياديان أن "أهمية الاتفاق تكمن في إنهاء الحرب ووقف نزيف دماء الشعب الفلسطيني، التي تسفك على مدار عاميين"، مؤكدين في الوقت ذاته أنه "لا يزال ناقصا ويغفل مسألة إدارة السلطة الوطنية الفلسطينية للقطاع، وتوحيد شطري الوطن (الضفة وغزة)، تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".وفي وقت سابق من أمس الأول الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن توقيع كل من إسرائيل وحركة حماس، على المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها.نواقص خطة ترامبأشاد الدكتور تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي وقعته إسرائيل وحركة حماس في مدينة شرم الشيخ المصرية.وبحسب حديثه لـ"سبوتنيك"، "المهم بالنسبة إلينا هو توقف هذا النزيف من دم أطفالنا وأبناء شعبنا الفلسطيني، رغم حجم الخسائر الهائلة في الأرواح والممتلكات التي تكبدها أهالي قطاع غزة، في ظل هذا العداون السافر على مدار عامين كاملين".ويعتقد القيادي في حركة فتح أن "تجاوز وجود السلطة الوطنية الفلسطينية في مراحل الاتفاق هو أحد ثغرات الاتفاق، ولا بد من معالجة هذا الأمر، وإعطاء السلطة الدور والمسؤولية لإدارة القطاع، كما هو الحال في الضفة الغربية".وشدد على أن "السلطة الوطنية الفلسطينية، مؤهلة ولديها الطواقم الإدارية والأمنية التي تستطيع إدارة شؤون السكان في قطاع غزة بالشكل الأمثل".مرحلة جديدةفي السياق ذاته، اعتبرت كفاح حرب، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، أن "أهمية اتفاق ترامب الذي وُقّع في مصر بين حماس وإسرائيل، تكمن في وقف آلة الإبادة الإسرائيلية ووقف سيل الدم الفلسطيني في قطاع غزة".وبحسب حديثها لـ"سبوتنيك"، تأمل القيادية في حركة فتح أن "يؤسس هذا الاتفاق إلى استعادة الحياة، وإعادة الإعمار في قطاع غزة"، مشددة على "ضرورة إعادة الوحدة لشطري الوطن، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس".وفيما يتعلق بالسيناريوهات المقبلة، أضافت حرب: "أمامنا الكثير من العمل ومسؤولية كبيرة، تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وسنعمل مع كافة الشركاء والأصدقاء لإعادة الحياة الكريمة في القطاع".وتعتقد القيادية في حركة فتح، أن "تنفيذ هذه الخطوات ستؤسس لتنفيذ مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بدعم عربي ودولي.من جانبها، أعلنت حركة حماس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يتضمن دخول المساعدات وتبادل المحتجزين، داعية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والدول الضامنة للاتفاق، إضافة إلى الدول العربية والإسلامية والدولية، إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملة.وبحثت مفاوضات شرم الشيخ ملف تبادل الأسرى بين الجانبين والضمانات الأمنية التي تطلبها حماس لعدم استئناف إسرائيل للحرب بعد الإفراج.ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى الآن، تسببت الحرب على غزة في مقتل أكثر من 67 ألف فلسطيني إضافة إلى أكثر من 169 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

