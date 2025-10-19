بعد فرض رسوم دراسية باهظة على الطلاب.. هل يتحول التعليم إلى كابوس جديد للأسرة السودانية؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
دول تتحرك لمحاسبة صناع المحتوى الهابط
08:17 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:43 GMT
16 د
On air
09:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
09:31 GMT
30 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
بين الجغرافيا والسياسة.. دعوة إفريقيا لخريطة عادلة
12:30 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جيل الشاشات.. كيف خطفت الهواتف تركيز الطلاب؟
16:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:52 GMT
7 د
عالم سبوتنيك
ترامب يقول إن بوتين يريد إنهاء الصراع في أوكرانيا.. وحماس تحس الوسطاء على الضغط لوقف إطلاق النار
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
09:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
إعادة إعمار غزة.. رؤية نحو مستقبل مستدام
10:30 GMT
29 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
ميخائيل نعيمة اديب وشاعر لبناني وابرز الطلاب اللبنانيين الذين تخرجوا من روسيا القيصرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
12:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:03 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:29 GMT
31 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تواصل خرق اتفاق السلام.. وإيران تتهم العدو بمحاولة حذفها من الممرات التجارية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
نيقولاي ليسكوف: الكنز المنسي في الأدب الروسي..ومستكشف روسيا العميقة!
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
107 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251019/بعد-فرض-رسوم-دراسية-باهظة-على-الطلاب-هل-يتحول-التعليم-إلى-كابوس-جديد-للأسرة-السودانية؟-1106187415.html
بعد فرض رسوم دراسية باهظة على الطلاب.. هل يتحول التعليم إلى كابوس جديد للأسرة السودانية؟
بعد فرض رسوم دراسية باهظة على الطلاب.. هل يتحول التعليم إلى كابوس جديد للأسرة السودانية؟
سبوتنيك عربي
منذ اندلاع الحرب في البلاد تعاني العملية التعليمية في السودان من الانهيار الكلي سواء في مناطق الصراع أو غيرها، فقد تسرب ملايين الأطفال من التعليم إما نتيجة... 19.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-19T17:23+0000
2025-10-19T17:23+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار السودان اليوم
الجيش السوداني
قوات الدعم السريع السودانية
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104716412_0:28:540:332_1920x0_80_0_0_15896801f4100198e8000540b0d37914.jpg
بعد أن بلغت المصروفات الحكومية أرقاما فلكية..العملية التعليمية في السودان تحولت إلى كابوس..هل تتدخل الحكومة لانقاذ التعليم وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتصحيح السمار؟بداية تقول، أمين التدريب بمنظمات المجتمع المدني السودانية، د.شيماء خالد عجب،" إن ارتفاع المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة لم يكن قرارا مقصودا، بل هو انعكاس مباشر لارتفاع تكاليف التشغيل، مثل أجور المعلمين، وطباعة الكتب، وصيانة المدارس، إلى جانب التضخم الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني".صعبة للغايةوأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك" :" إننا في نعمل جاهدين، بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين، لتخفيف العبء عن الأسر عبر مبادرات لدعم التعليم، وتقديم المساعدات للطلاب المحتاجين، والمساهمة في تأهيل المدارس والمرافق التعليمية".وتابعت عجب،" نؤكد أن التعليم حق أساسي لكل طفل، وأننا نأمل في تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية من أجل ضمان العملية التعليمية وأن تصل لكافة المواطنين، فالمناطق المتأثرة بالنزاعات أو التي تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين تشهد ضغطا كبيرا على المدارس، ونقصا في المعلمين، وبيئة تعليمية صعبة للغاية، بينما تكون الأوضاع أقل حدة في بعض المناطق المستقرة نسبيا".المصروفات الدراسيةوأشارت أمين التدريب، إلى أن" ارتفاع المصروفات الدراسية زاد من معاناة الأسر، خصوصا في المناطق التي تعاني من ضعف الدخل أو فقدان مصادر الرزق بسبب النزاع، مما أدى إلى تسرب عدد كبير من الأطفال من المدارس، خاصة البنات، هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا لمستقبل العملية التعليمية في السودان، ويزيد من الفجوة بين الأطفال في المناطق المختلفة".وقالت عجب،" نحن نعمل على رصد هذه التحديات عن قرب، و نتدخل من خلال مبادرات لدعم التعليم المجتمعي، وتوفير المستلزمات الدراسية، وتنظيم حملات توعية لأولياء الأمور بأهمية استمرار تعليم الأطفال رغم الصعوبات، كما أننا نؤمن بأن التعليم هو حجر الأساس لبناء السلام والتنمية، وأن الحفاظ عليه في ظل هذه الظروف مسؤولية جماعية، تتطلب دعما محليًا ودوليا متواصلا من أجل استمرارية العملية التعليمية في بيئة آمنة وميسرة للجميع".أعباء متزايدةمن جانبه، دعا الخبير الاقتصادي والأكاديمي السوداني، د.محمد الناير،" الحكومة السودانية إلى ضرورة مراعاة الأعباء المتزايدة على المواطنين فيما يتعلق بالمصروفات الحكومية، خاصة في قطاع التعليم، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد".وقال في حديثه لـ"سبوتنيك" :" المواطنين السودانيين قد عانوا بشكل كبير جراء الحرب والتمرد، مما أدى إلى موجات نزوح واسعة وفقدان الممتلكات والأموال، وأكد أن حجم الضغوطات على الأسر كبير جدا، مما يستدعي تدخل الدولة للتخفيف من هذه الأعباء في المرحلة القادمة".وفيما يخص التعليم الخاص، "أعرب الناير عن قلقه إزاء الرسوم الدراسية المرتفعة التي تعلنها الجامعات والمدارس الخاصة، مؤكدا أن هذه الأرقام تفوق قدرة تحمل غالبية المواطنين، وحمل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية تحجيم هذه الرسوم وتحديد فئات مناسبة للجامعات والمدارس، لضمان أن يكون التعليم في متناول الجميع".البيئة التعليميةوأشار الناير، إلى أن،" هناك حل بديل في حال عدم رغبة الدولة في التدخل المباشر في التعليم الخاص، يتمثل في الاهتمام بالمدارس والجامعات الحكومية، داعيا إلى تهيئة البيئة التعليمية في هذه المؤسسات ورفع قدرتها الاستيعابية في جميع المراحل التعليمية، من الابتدائية إلى الجامعية".وشدد الخبير الاقتصادي،" على أن توسيع السعة الاستيعابية للمؤسسات الحكومية سوف يضمن فرصة التعليم لغير القادرين والفئات البسيطة، مما يحول دون تراجع العملية التعليمية في المستقبل أو اقتصارها على فئة معينة، محذرا من أن قلة عدد المستفيدين من مقاعد التعليم في المراحل المختلفة ينعكس سلبا على الأوضاع العامة للدولة".واختتم الناير،" بالتأكيد على أن التعليم يمثل ركيزة أساسية للتنمية وتحقيق النهضة الاقتصادية، مشددا على ضرورة إدارة العملية التعليمية بنهج مختلف، وتخصيص نسبة مقدرة من الموازنة العامة للدولة لدعم التعليم، خاصة وأن عدد الجامعات والمدارس التي افتتحت في السودان قبل الحرب كان كبيرا".رسوم فلكيةبدوره يقول، رئيس المركز العربي الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية بالسودان،د.محمد مصطفى،"كنا نعتقد أن هناك أزمة عقول وأزمة نفوس تسيطران على النفس السياسية السودانية، لكن ما يحدث الآن قد فاق التوقعات، حيث أن راعي الإبل في صحاري جبال ميدوب قد تضرر من هذه الحرب اللعينة وفقد مقوماته الإقتصادية، وأصبح يسعى بالقليل الذي يملك لأجل توفير لقمة العيش لأسرته، أما سكان المدن فقد تساووا جميعا تحت خط الفقر ينتظرون إعانات المنظمات الإنسانية"وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :" في ظل هذه الظروف القاهرة كان المواطن ينتظر من الحكومة السودانية إعفاء الطلاب من الرسوم الدراسية وحتى بعد اعفائهم من الرسوم قد يفشل الكثير من الطلاب مواصلة التعليم، لكن على الأقل كانوا يشعرون بارتياح كبير تجاه الحكومة، وقد يساعد ذلك في التعبئة لمصلحة الوحدة خلف القوات المسلحة وهي تؤدي أعظم واجب وطني وأخلاقي، لكن أن يقوم وزير أو مدير أو أي مسئول بفرض رسوم فلكية استثنائية غير مسبوقة في مثل هذه الظروف، فذلك يدل على أن هناك تفكير إستراتيجي مخالف للواقع وهناك هدف خاص يعلمه الفاعل".رسالة إلى البرهانوتابع مصطفى،" لن يتوقع أي مواطن أن يكون رسوم التسجيل لجامعة ما تساوي 250 ألف جنيه والرسوم الدراسية 700 ألف جنيه الجملة 950 ألف جنيه، وهناك رسوم أعلى بكثير من التي ذكرتها، فهل من العدل أن تفرض رسوم فلكية باهظة كهذه لوالد طالب أو طالبة قد فقد حتى أثاثات منزله".وأشار مصطفى، إلى أنه" والد لطالبة في جامعة النيلين كلية الدراسات الإقتصادية الدفعة 2025 _ 2026 حتى اللحظة لم استطع استيعاب أن تدفع إبنتي 950 ألف وهي ضمن طالبات القبول الحكومي العام، فمثل هذه الرسوم لم تفرض على طلاب وطالبات القبول العام حتى عندما كان السودان في سلام واستقرار أمني واقتصادي، وقد أرسلنا رسالة للرئيس البرهان ووزير التعليم ونتوقع أن يتدخلا فورا بقرار يعفي الطلاب والطالبات من الرسوم الدراسية".كشف تقرير صادر عن منظمة "أنقذوا الأطفال"،سبتمبر/أيلول الماضي، أن ثلاثة أرباع أطفال السودان في سن التعليم، أي نحو 13 مليون طفل من أصل 17 مليونا، محرومون من الدراسة بسبب الحرب المستمرة في البلاد منذ أبريل 2023، التي تُعد واحدة من أسوأ أزمات التعليم عالميا.وقال محمد عبد اللطيف، مدير منظمة "أنقذوا الأطفال" في السودان: "في ظل الأزمات، قد يهمل التعليم كأولوية، لكن استمرار النزاع يحرم الأطفال من سنوات دراسية حاسمة لن تُعوض، مما يعني أن البعض قد لا يتعلم القراءة والكتابة أبدًا".وحذر عبد اللطيف من أن استمرار الحرب قد يعرض ملايين الأطفال لمخاطر طويلة وقصيرة المدى، بما في ذلك التجنيد في الجماعات المسلحة، والعنف الجنسي، والنزوح المستمر.وأشار تقرير المنظمة إلى أن نحو 4 ملايين طفل عادوا إلى التعليم أخيرا، لكن الأغلبية الساحقة لا تزال محرومة بسبب النزوح، نقص المعلمين، ومحدودية الموارد التعليمية، إضافة إلى القيود على الحركة نتيجة العنف.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
https://sarabic.ae/20251011/عشرات-القتلى-ومئات-الجرحى-في-هجوم-بمسيرة-على-الفاشر-غربي-السودان-1105868941.html
https://sarabic.ae/20251018/وزير-الخارجية-المصري-نسعى-لإنهاء-الأوضاع-المأساوية-في-السودان-1106161540.html
https://sarabic.ae/20250826/هل-أغلق-البرهان-الطريق-أمام-وقف-الحرب-المدمرة-في-السودان-بعد-تصريحاته-حول-التعايش-مع-الدعم-السريع؟-1104162831.html
https://sarabic.ae/20250824/الخلافات-بين-حركات-جوبا-المسلحة-والجيش-السوداني-هل-تتحول-إلى-صراع-عسكري-1104094464.html
https://sarabic.ae/20250825/خبير-لـسبوتنيك-الصدام-بين-الجيش-السوداني-والحركات-المسلحة-غير-وارد-1104125787.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0a/1104716412_30:0:510:360_1920x0_80_0_0_efd1547711d06d945a4689d469621abe.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة

بعد فرض رسوم دراسية باهظة على الطلاب.. هل يتحول التعليم إلى كابوس جديد للأسرة السودانية؟

17:23 GMT 19.10.2025
© AHMED ABDELWAHAB"السيول والفيضانات" تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في السودان
السيول والفيضانات تفاقم الوضع الإنساني الكارثي في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2025
© AHMED ABDELWAHAB
تابعنا عبر
حصري
منذ اندلاع الحرب في البلاد تعاني العملية التعليمية في السودان من الانهيار الكلي سواء في مناطق الصراع أو غيرها، فقد تسرب ملايين الأطفال من التعليم إما نتيجة التهجير والنزوح أو لقلة الدخل في المناطق المستقرة نسبيا، وبعد سيطرة الجيش على الخرطوم وعودة بعض المدارس أصبحت الرسوم الدراسية تعجيزية
بعد أن بلغت المصروفات الحكومية أرقاما فلكية..العملية التعليمية في السودان تحولت إلى كابوس..هل تتدخل الحكومة لانقاذ التعليم وتخفيف الأعباء عن المواطنين وتصحيح السمار؟
بداية تقول، أمين التدريب بمنظمات المجتمع المدني السودانية، د.شيماء خالد عجب،" إن ارتفاع المصروفات الدراسية في المدارس الحكومية والخاصة لم يكن قرارا مقصودا، بل هو انعكاس مباشر لارتفاع تكاليف التشغيل، مثل أجور المعلمين، وطباعة الكتب، وصيانة المدارس، إلى جانب التضخم الكبير الذي يشهده الاقتصاد الوطني".

صعبة للغاية

وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك" :" إننا في نعمل جاهدين، بالتعاون مع شركائنا المحليين والدوليين، لتخفيف العبء عن الأسر عبر مبادرات لدعم التعليم، وتقديم المساعدات للطلاب المحتاجين، والمساهمة في تأهيل المدارس والمرافق التعليمية".
وتابعت عجب،" نؤكد أن التعليم حق أساسي لكل طفل، وأننا نأمل في تضافر الجهود بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية من أجل ضمان العملية التعليمية وأن تصل لكافة المواطنين، فالمناطق المتأثرة بالنزاعات أو التي تستضيف أعدادا كبيرة من النازحين تشهد ضغطا كبيرا على المدارس، ونقصا في المعلمين، وبيئة تعليمية صعبة للغاية، بينما تكون الأوضاع أقل حدة في بعض المناطق المستقرة نسبيا".
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.10.2025
عشرات القتلى ومئات الجرحى في هجوم بمسيرة على الفاشر غربي السودان
11 أكتوبر, 09:13 GMT

المصروفات الدراسية

وأشارت أمين التدريب، إلى أن" ارتفاع المصروفات الدراسية زاد من معاناة الأسر، خصوصا في المناطق التي تعاني من ضعف الدخل أو فقدان مصادر الرزق بسبب النزاع، مما أدى إلى تسرب عدد كبير من الأطفال من المدارس، خاصة البنات، هذا الوضع يشكل تهديدا مباشرا لمستقبل العملية التعليمية في السودان، ويزيد من الفجوة بين الأطفال في المناطق المختلفة".
وقالت عجب،" نحن نعمل على رصد هذه التحديات عن قرب، و نتدخل من خلال مبادرات لدعم التعليم المجتمعي، وتوفير المستلزمات الدراسية، وتنظيم حملات توعية لأولياء الأمور بأهمية استمرار تعليم الأطفال رغم الصعوبات، كما أننا نؤمن بأن التعليم هو حجر الأساس لبناء السلام والتنمية، وأن الحفاظ عليه في ظل هذه الظروف مسؤولية جماعية، تتطلب دعما محليًا ودوليا متواصلا من أجل استمرارية العملية التعليمية في بيئة آمنة وميسرة للجميع".

أعباء متزايدة

من جانبه، دعا الخبير الاقتصادي والأكاديمي السوداني، د.محمد الناير،" الحكومة السودانية إلى ضرورة مراعاة الأعباء المتزايدة على المواطنين فيما يتعلق بالمصروفات الحكومية، خاصة في قطاع التعليم، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد".
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2025
وزير الخارجية المصري: نسعى لإنهاء الأوضاع المأساوية في السودان
أمس, 19:59 GMT
وقال في حديثه لـ"سبوتنيك" :" المواطنين السودانيين قد عانوا بشكل كبير جراء الحرب والتمرد، مما أدى إلى موجات نزوح واسعة وفقدان الممتلكات والأموال، وأكد أن حجم الضغوطات على الأسر كبير جدا، مما يستدعي تدخل الدولة للتخفيف من هذه الأعباء في المرحلة القادمة".
وفيما يخص التعليم الخاص، "أعرب الناير عن قلقه إزاء الرسوم الدراسية المرتفعة التي تعلنها الجامعات والمدارس الخاصة، مؤكدا أن هذه الأرقام تفوق قدرة تحمل غالبية المواطنين، وحمل وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية تحجيم هذه الرسوم وتحديد فئات مناسبة للجامعات والمدارس، لضمان أن يكون التعليم في متناول الجميع".

البيئة التعليمية

وأشار الناير، إلى أن،" هناك حل بديل في حال عدم رغبة الدولة في التدخل المباشر في التعليم الخاص، يتمثل في الاهتمام بالمدارس والجامعات الحكومية، داعيا إلى تهيئة البيئة التعليمية في هذه المؤسسات ورفع قدرتها الاستيعابية في جميع المراحل التعليمية، من الابتدائية إلى الجامعية".
وشدد الخبير الاقتصادي،" على أن توسيع السعة الاستيعابية للمؤسسات الحكومية سوف يضمن فرصة التعليم لغير القادرين والفئات البسيطة، مما يحول دون تراجع العملية التعليمية في المستقبل أو اقتصارها على فئة معينة، محذرا من أن قلة عدد المستفيدين من مقاعد التعليم في المراحل المختلفة ينعكس سلبا على الأوضاع العامة للدولة".
السودان ..معاناة المدنيين من الحصار والجوع في إقليم دارفور - سبوتنيك عربي, 1920, 26.08.2025
هل أغلق البرهان الطريق أمام وقف الحرب المدمرة في السودان بعد تصريحاته حول التعايش مع الدعم السريع؟
26 أغسطس, 16:22 GMT
واختتم الناير،" بالتأكيد على أن التعليم يمثل ركيزة أساسية للتنمية وتحقيق النهضة الاقتصادية، مشددا على ضرورة إدارة العملية التعليمية بنهج مختلف، وتخصيص نسبة مقدرة من الموازنة العامة للدولة لدعم التعليم، خاصة وأن عدد الجامعات والمدارس التي افتتحت في السودان قبل الحرب كان كبيرا".

رسوم فلكية

بدوره يقول، رئيس المركز العربي الأفريقي لثقافة السلام والديمقراطية بالسودان،د.محمد مصطفى،"كنا نعتقد أن هناك أزمة عقول وأزمة نفوس تسيطران على النفس السياسية السودانية، لكن ما يحدث الآن قد فاق التوقعات، حيث أن راعي الإبل في صحاري جبال ميدوب قد تضرر من هذه الحرب اللعينة وفقد مقوماته الإقتصادية، وأصبح يسعى بالقليل الذي يملك لأجل توفير لقمة العيش لأسرته، أما سكان المدن فقد تساووا جميعا تحت خط الفقر ينتظرون إعانات المنظمات الإنسانية"
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" :" في ظل هذه الظروف القاهرة كان المواطن ينتظر من الحكومة السودانية إعفاء الطلاب من الرسوم الدراسية وحتى بعد اعفائهم من الرسوم قد يفشل الكثير من الطلاب مواصلة التعليم، لكن على الأقل كانوا يشعرون بارتياح كبير تجاه الحكومة، وقد يساعد ذلك في التعبئة لمصلحة الوحدة خلف القوات المسلحة وهي تؤدي أعظم واجب وطني وأخلاقي، لكن أن يقوم وزير أو مدير أو أي مسئول بفرض رسوم فلكية استثنائية غير مسبوقة في مثل هذه الظروف، فذلك يدل على أن هناك تفكير إستراتيجي مخالف للواقع وهناك هدف خاص يعلمه الفاعل".
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.08.2025
الخلافات بين حركات جوبا المسلحة والجيش السوداني.. هل تتحول إلى صراع عسكري؟
24 أغسطس, 19:06 GMT

رسالة إلى البرهان

وتابع مصطفى،" لن يتوقع أي مواطن أن يكون رسوم التسجيل لجامعة ما تساوي 250 ألف جنيه والرسوم الدراسية 700 ألف جنيه الجملة 950 ألف جنيه، وهناك رسوم أعلى بكثير من التي ذكرتها، فهل من العدل أن تفرض رسوم فلكية باهظة كهذه لوالد طالب أو طالبة قد فقد حتى أثاثات منزله".
وأشار مصطفى، إلى أنه" والد لطالبة في جامعة النيلين كلية الدراسات الإقتصادية الدفعة 2025 _ 2026 حتى اللحظة لم استطع استيعاب أن تدفع إبنتي 950 ألف وهي ضمن طالبات القبول الحكومي العام، فمثل هذه الرسوم لم تفرض على طلاب وطالبات القبول العام حتى عندما كان السودان في سلام واستقرار أمني واقتصادي، وقد أرسلنا رسالة للرئيس البرهان ووزير التعليم ونتوقع أن يتدخلا فورا بقرار يعفي الطلاب والطالبات من الرسوم الدراسية".

كشف تقرير صادر عن منظمة "أنقذوا الأطفال"،سبتمبر/أيلول الماضي، أن ثلاثة أرباع أطفال السودان في سن التعليم، أي نحو 13 مليون طفل من أصل 17 مليونا، محرومون من الدراسة بسبب الحرب المستمرة في البلاد منذ أبريل 2023، التي تُعد واحدة من أسوأ أزمات التعليم عالميا.

قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.08.2025
خبير لـ"سبوتنيك": الصدام بين الجيش السوداني والحركات المسلحة "غير وارد"
25 أغسطس, 19:51 GMT

وقال محمد عبد اللطيف، مدير منظمة "أنقذوا الأطفال" في السودان: "في ظل الأزمات، قد يهمل التعليم كأولوية، لكن استمرار النزاع يحرم الأطفال من سنوات دراسية حاسمة لن تُعوض، مما يعني أن البعض قد لا يتعلم القراءة والكتابة أبدًا".

وحذر عبد اللطيف من أن استمرار الحرب قد يعرض ملايين الأطفال لمخاطر طويلة وقصيرة المدى، بما في ذلك التجنيد في الجماعات المسلحة، والعنف الجنسي، والنزوح المستمر.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن نحو 4 ملايين طفل عادوا إلى التعليم أخيرا، لكن الأغلبية الساحقة لا تزال محرومة بسبب النزوح، نقص المعلمين، ومحدودية الموارد التعليمية، إضافة إلى القيود على الحركة نتيجة العنف.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала