تييري هنري يحذر من قوة منتخب عربي في كأس العالم 2026... فيديو
تييري هنري يحذر من قوة منتخب عربي في كأس العالم 2026... فيديو
حذّر النجم الفرنسي تييري هنري، المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم لكرة القدم 2026، من قوة المنتخب المغربي، مؤكدًا أن "أسود الأطلس" سيكونون من الفرق التي... 24.10.2025
وفي تصريحات أدلى بها خلال استضافته على قناة "CBS Sports"، قال هنري، نجم أرسنال السابق: "لا تستهينوا بالمغرب، فهم فريق قوي للغاية حاليًا، خاصة بعد تتويجهم بكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا. كأس العالم 2026 قد تشهد مفاجأة كبيرة منهم"، وفقا لمواقع رياضية.ويأتي تحذير هنري في ظل التألق اللافت للكرة المغربية، حيث تأهل المنتخب الأول إلى نهائيات مونديال 2026 بجدارة، بعد تحقيقه المركز الرابع في مونديال قطر 2022.يُشار إلى أن هنري يرى أن فريق المغرب قادر على مواصلة مسيرته المميزة في البطولة التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ومن المقرر إجراء قرعة دور المجموعات لمونديال 2026، في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2025، في الولايات المتحدة، حيث تتجه الأنظار نحو المنتخب المغربي الذي يسعى لتكرار إنجازاته التاريخية. وتوِّج منتخب المغرب للشباب بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوز مستحق على نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد في مباراة النهائي، التي أقيمت الاثنين الماضي.
الأخبار
ar_EG
