أمساليوم
بث مباشر
تييري هنري يحذر من قوة منتخب عربي في كأس العالم 2026... فيديو
تييري هنري يحذر من قوة منتخب عربي في كأس العالم 2026... فيديو
وفي تصريحات أدلى بها خلال استضافته على قناة "CBS Sports"، قال هنري، نجم أرسنال السابق: "لا تستهينوا بالمغرب، فهم فريق قوي للغاية حاليًا، خاصة بعد تتويجهم بكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا. كأس العالم 2026 قد تشهد مفاجأة كبيرة منهم"، وفقا لمواقع رياضية.ويأتي تحذير هنري في ظل التألق اللافت للكرة المغربية، حيث تأهل المنتخب الأول إلى نهائيات مونديال 2026 بجدارة، بعد تحقيقه المركز الرابع في مونديال قطر 2022.يُشار إلى أن هنري يرى أن فريق المغرب قادر على مواصلة مسيرته المميزة في البطولة التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. ومن المقرر إجراء قرعة دور المجموعات لمونديال 2026، في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2025، في الولايات المتحدة، حيث تتجه الأنظار نحو المنتخب المغربي الذي يسعى لتكرار إنجازاته التاريخية. وتوِّج منتخب المغرب للشباب بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوز مستحق على نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد في مباراة النهائي، التي أقيمت الاثنين الماضي.
https://sarabic.ae/20251020/بعد-فوزه-بكأس-العالم-خبراء-يوضحون-أسرار-إنجازات-قطاع-الرياضة-في-المغرب-1106222640.html
https://sarabic.ae/20251020/ميسي-يعلق-على-خسارة-بلاده-بعد-تتويج-المغرب-بكأس-العالم-للشباب-1106205688.html
تييري هنري يحذر من قوة منتخب عربي في كأس العالم 2026... فيديو

06:42 GMT 24.10.2025
© Sputnik . Johnny Eliasمشجعو المنتخب المغربي في كأس العالم، الدوحة، قطر 23 نوفمبر 2022
مشجعو المنتخب المغربي في كأس العالم، الدوحة، قطر 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2025
© Sputnik . Johnny Elias
تابعنا عبر
حذّر النجم الفرنسي تييري هنري، المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم لكرة القدم 2026، من قوة المنتخب المغربي، مؤكدًا أن "أسود الأطلس" سيكونون من الفرق التي تستحق المتابعة في البطولة المقبلة.
وفي تصريحات أدلى بها خلال استضافته على قناة "CBS Sports"، قال هنري، نجم أرسنال السابق: "لا تستهينوا بالمغرب، فهم فريق قوي للغاية حاليًا، خاصة بعد تتويجهم بكأس العالم للشباب تحت 20 عامًا. كأس العالم 2026 قد تشهد مفاجأة كبيرة منهم"، وفقا لمواقع رياضية.
يتفاعل مشجعو فيتنام بعد المباراة التمهيدية لنيوزيلندا وفيتنام قبل كأس العالم للسيدات في نابير، نيوزيلندا، 10 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
بعد فوزه بكأس العالم… خبراء يوضحون أسرار إنجازات قطاع الرياضة في المغرب
20 أكتوبر, 20:07 GMT
ويأتي تحذير هنري في ظل التألق اللافت للكرة المغربية، حيث تأهل المنتخب الأول إلى نهائيات مونديال 2026 بجدارة، بعد تحقيقه المركز الرابع في مونديال قطر 2022.
كما عزز منتخب الشباب المغربي هذا الزخم بالفوز بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا في تشيلي 2025.
يُشار إلى أن هنري يرى أن فريق المغرب قادر على مواصلة مسيرته المميزة في البطولة التي ستستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2025
ميسي يعلق على خسارة بلاده بعد تتويج المغرب بكأس العالم للشباب
20 أكتوبر, 12:12 GMT
ومن المقرر إجراء قرعة دور المجموعات لمونديال 2026، في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2025، في الولايات المتحدة، حيث تتجه الأنظار نحو المنتخب المغربي الذي يسعى لتكرار إنجازاته التاريخية.
وتوِّج منتخب المغرب للشباب بكأس العالم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوز مستحق على نظيره الأرجنتيني بهدفين دون رد في مباراة النهائي، التي أقيمت الاثنين الماضي.
