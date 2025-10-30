https://sarabic.ae/20251030/بمشاركة-عناصر-عالمية-مسؤول-سابق-يكشف-لـسبوتنيك-ملامح-حفل-افتتاح-المتحف-المصري-الكبير-1106557537.html
"بمشاركة عناصر عالمية"... مسؤول سابق يكشف لـ"سبوتنيك" ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
"بمشاركة عناصر عالمية"... مسؤول سابق يكشف لـ"سبوتنيك" ملامح حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
قال الدكتور عمر القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية السابق، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يعكس صورة حضارية مهمة عن مصر، خاصة أن مبنى المتحف بشكل المعاصر...
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن افتتاح المتحف يحفز حركة السياحة بشكل كبير، خاصة أن السائح سيجد تجربة مهمة في المتحف المصري بزيادة يوم إضافي أو يومين في القاهرة لزيارة المتحف، كما أنه ينشط حركة السياحة، خاصة أن السائح الذي زار مصر في السابق، يمكنه تكرار الزيارة مرة أخرى ليشاهد المتحف الأكبر على مستوى العالم الذي يخصص لحضارة واحدة.وأوضح القاضي، أن حفل الافتتاح يركز على أن يكون المتحف هو بطل الاحتفال، كما أن هناك عناصر عالمية من دول مختلفة تشارك في حفل الافتتاح، إلى جانب المظهر الفرعوني في الاحتفال.وأوضح القاضي، أن حضور قادة العالم والشخصيات الدولية في حفل الافتتاح يؤكد مكانة مصر ودورها في الأمن والاستقرار بالإضافة للجانب الحضاري والثقافي، وكذلك ما يعكسه من حملة ترويج للسياحة غير مسبوقة عبر مشاركة هذا العدد الكبير من القادة والزعماء.ولفت إلى أنه من المستهدف أن تستقبل مصر نحو 18 مليون سائح، ويمكن تجاوزه، وهو الرقم الأعلى في تاريخ مصر، مع توقعات الوصول إلى 22 مليون سائح في العام 2026.ويتميز المتحف المصري الكبير باستغلال الضوء الطبيعي عبر واجهات زجاجية مدروسة، تقلل الاعتماد على الإضاءة الصناعية مع حماية القطع الأثرية.كما يعتمد نظم تبريد متقدمة، ومواد بناء منخفضة الانبعاثات، وحلول عزل حراري مبتكرة، ما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة.الطاقة المتجددة في صلب المشروعيدعم المتحف منظومة طاقة شمسية تسهم في تلبية احتياجاته، إلى جانب أنظمة تحكم ذكية لإدارة الموارد بكفاءة، ما يقلل من البصمة الكربونية ويعزز استدامته.وبدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدا لافتتاحه الرسمي المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار اعتبارا من الـ4 من الشهر ذاته.
13:47 GMT 30.10.2025 (تم التحديث: 14:16 GMT 30.10.2025)
محمد حميدة
مراسل وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" في مصر
قال الدكتور عمر القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية السابق، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يعكس صورة حضارية مهمة عن مصر، خاصة أن مبنى المتحف بشكل المعاصر يمزج بين الماضي والحاضر والمعاصرة من حيث استخدام أحدث التقنيات التكنولبوجية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن افتتاح المتحف يحفز حركة السياحة بشكل كبير، خاصة أن السائح سيجد تجربة مهمة في المتحف المصري
بزيادة يوم إضافي أو يومين في القاهرة لزيارة المتحف، كما أنه ينشط حركة السياحة، خاصة أن السائح الذي زار مصر في السابق، يمكنه تكرار الزيارة مرة أخرى ليشاهد المتحف الأكبر على مستوى العالم الذي يخصص لحضارة واحدة.
وأوضح القاضي، أن حفل الافتتاح يركز على أن يكون المتحف هو بطل الاحتفال، كما أن هناك عناصر عالمية من دول مختلفة تشارك في حفل الافتتاح، إلى جانب المظهر الفرعوني في الاحتفال.
وإلى جانب المتحف المصري الكبير، سيمتد حفل الافتتاح ليشمل الأهرامات الثلاثة، عبر استخدام تقنيات حديثة، لتجسد الطابع الفرعوني في منطقة الاحتفال، وفق مصادر "سبوتنيك".
وأوضح القاضي، أن حضور قادة العالم والشخصيات الدولية في حفل الافتتاح يؤكد مكانة مصر ودورها
في الأمن والاستقرار بالإضافة للجانب الحضاري والثقافي، وكذلك ما يعكسه من حملة ترويج للسياحة غير مسبوقة عبر مشاركة هذا العدد الكبير من القادة والزعماء.
ولفت إلى أنه من المستهدف أن تستقبل مصر نحو 18 مليون سائح، ويمكن تجاوزه، وهو الرقم الأعلى في تاريخ مصر، مع توقعات الوصول إلى 22 مليون سائح في العام 2026.
ويتميز المتحف المصري الكبير باستغلال الضوء الطبيعي عبر واجهات زجاجية مدروسة، تقلل الاعتماد على الإضاءة الصناعية مع حماية القطع الأثرية.
كما يعتمد نظم تبريد متقدمة، ومواد بناء منخفضة الانبعاثات، وحلول عزل حراري مبتكرة، ما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة.
الطاقة المتجددة في صلب المشروع
يدعم المتحف منظومة طاقة شمسية تسهم في تلبية احتياجاته، إلى جانب أنظمة تحكم ذكية لإدارة الموارد بكفاءة، ما يقلل من البصمة الكربونية ويعزز استدامته.
المتحف المصري الكبير ليس مجرد وجهة لعشاق التاريخ، بل نموذج معماري يجمع بين عظمة الحضارة المصرية القديمة وتكنولوجيا العصر الحديث.
وبدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير
منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدا لافتتاحه الرسمي المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار اعتبارا من الـ4 من الشهر ذاته.