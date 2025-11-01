تركيا تكشف أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم منذ رحيل الأسد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
09:17 GMT
37 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو: السيطرة الأمنية في غزة باقية مع إسرائيل، الرئيس اللبناني يدعو الجيش للتصدي لأي توغل إسرائيلي في الجنوب
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
10:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الحرب الفيتنامية الأولى 1945 – 1954 : الاستقلال عن فرنسا
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: الجيش الفنزويلي مجهز بشكل جيد ومتحد حول رئيسه مادورو
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
13:03 GMT
37 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:41 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
17:03 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:46 GMT
14 د
عالم سبوتنيك
موسكو: قرار ترامب باستئناف التجارب النووية يثير تساؤلات خطيرة ... قوات سورية تبدأ بالتدريب و استخدام ثكنات عسكرية تركية
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
تركيا تكشف أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم منذ رحيل الأسد
تركيا تكشف أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم منذ رحيل الأسد
سبوتنيك عربي
أعلن‌ وزير الداخلية التركي، علي يرلي‌ قايا، اليوم السبت، أنه "بلغ عدد السوريين الذين عادوا طوعًا إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول عام 2024، وحتى تاريخه،...
أخبار سوريا اليوم
أخبار تركيا اليوم
اللاجئين السوريين
عودة اللاجئيين
العالم
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن قايا، قوله خلال اجتماع عقد في مقر حزب العدالة والتنمية في ولاية كلس: "عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم طواعية وصل إلى 550 ألفًا، بينما عدد السوريين الذين عادوا طوعًا إلى بلدهم من تركيا منذ عام 2016 بلغ مليونًا و290 ألفًا"، مشيرًا إلى "مواصلة بلاده تنفيذ إجراءات العودة بعناية فائقة".وأوضحت المفوضية أن "أكثر من 1,9 مليون نازح في الداخل السوري عادوا إلى مدنهم الأم"، مشيرة إلى أن "أكثر من سبعة ملايين سوري لا يزالون نازحين داخل البلاد، بينما لا يزال نحو 4,5 ملايين لاجئين في الخارج".وفي أبريل/ نيسان الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "سوريا ماضية نحو التعافي رغم الصعوبات والعقبات وأعمال التخريب"، مشيرًا إلى أن "بلاده احتضنت ملايين اللاجئين السوريين ولن تجبر أحدا على العودة".وتسعى تركيا، منذ رحيل حكومة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر الماضي، إلى توسيع دورها السياسي والعسكري في سوريا، من خلال إنشاء قواعد عسكرية على الأراضي السورية.
تركيا تكشف أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم منذ رحيل الأسد

15:51 GMT 01.11.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy / الانتقال إلى بنك الصورعودة اللاجئين السوريين من تركيا إلى مدينة كسب، سوريا
عودة اللاجئين السوريين من تركيا إلى مدينة كسب، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.11.2025
© Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن‌ وزير الداخلية التركي، علي يرلي‌ قايا، اليوم السبت، أنه "بلغ عدد السوريين الذين عادوا طوعًا إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول عام 2024، وحتى تاريخه، 550 ألف شخص".
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن قايا، قوله خلال اجتماع عقد في مقر حزب العدالة والتنمية في ولاية كلس: "عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم طواعية وصل إلى 550 ألفًا، بينما عدد السوريين الذين عادوا طوعًا إلى بلدهم من تركيا منذ عام 2016 بلغ مليونًا و290 ألفًا"، مشيرًا إلى "مواصلة بلاده تنفيذ إجراءات العودة بعناية فائقة".

ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قبل أيام، المجتمع الدولي إلى "تكثيف دعمه لإنهاء معاناة نزوح ملايين السوريين ومساعدة البلاد في إعادة الإعمار"، مبينة أن "إجمالي 1,16 مليون سوري عادوا إلى بلادهم منذ ديسمبر "2024.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2025
أردوغان: 200 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا منذ سقوط بشار الأسد
28 أبريل, 10:27 GMT
وأوضحت المفوضية أن "أكثر من 1,9 مليون نازح في الداخل السوري عادوا إلى مدنهم الأم"، مشيرة إلى أن "أكثر من سبعة ملايين سوري لا يزالون نازحين داخل البلاد، بينما لا يزال نحو 4,5 ملايين لاجئين في الخارج".
وبحسب احصائيات السلطات التركية، لا يزال نحو 2,4 مليون سوري لاجئين في تركيا، حيث تجاوز عددهم 3,5 ملايين في ذروة الحرب في سوريا.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "سوريا ماضية نحو التعافي رغم الصعوبات والعقبات وأعمال التخريب"، مشيرًا إلى أن "بلاده احتضنت ملايين اللاجئين السوريين ولن تجبر أحدا على العودة".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.09.2025
أردوغان يعلن تطلع تركيا لرفع جميع العقوبات عن سوريا في أقرب وقت
24 سبتمبر, 20:41 GMT
وأضاف حينئذ: "نحو 200 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد"، متابعا: "لدينا أكثر من 4 ملايين مهاجر في تركيا وسنحاسب كل من يتعامل معهم بعنصرية".
وتسعى تركيا، منذ رحيل حكومة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر الماضي، إلى توسيع دورها السياسي والعسكري في سوريا، من خلال إنشاء قواعد عسكرية على الأراضي السورية.
