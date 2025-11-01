https://sarabic.ae/20251101/تركيا-تكشف-أعداد-السوريين-العائدين-إلى-بلادهم-منذ-رحيل-الأسد-1106642243.html

تركيا تكشف أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم منذ رحيل الأسد

تركيا تكشف أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم منذ رحيل الأسد

سبوتنيك عربي

أعلن‌ وزير الداخلية التركي، علي يرلي‌ قايا، اليوم السبت، أنه "بلغ عدد السوريين الذين عادوا طوعًا إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول عام 2024، وحتى تاريخه،... 01.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-01T15:51+0000

2025-11-01T15:51+0000

2025-11-01T15:51+0000

أخبار سوريا اليوم

أخبار تركيا اليوم

اللاجئين السوريين

عودة اللاجئيين

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104378/71/1043787139_0:132:2971:1803_1920x0_80_0_0_075d3a98cd7792ce2da91123eda45e56.jpg

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن قايا، قوله خلال اجتماع عقد في مقر حزب العدالة والتنمية في ولاية كلس: "عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم طواعية وصل إلى 550 ألفًا، بينما عدد السوريين الذين عادوا طوعًا إلى بلدهم من تركيا منذ عام 2016 بلغ مليونًا و290 ألفًا"، مشيرًا إلى "مواصلة بلاده تنفيذ إجراءات العودة بعناية فائقة".وأوضحت المفوضية أن "أكثر من 1,9 مليون نازح في الداخل السوري عادوا إلى مدنهم الأم"، مشيرة إلى أن "أكثر من سبعة ملايين سوري لا يزالون نازحين داخل البلاد، بينما لا يزال نحو 4,5 ملايين لاجئين في الخارج".وفي أبريل/ نيسان الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "سوريا ماضية نحو التعافي رغم الصعوبات والعقبات وأعمال التخريب"، مشيرًا إلى أن "بلاده احتضنت ملايين اللاجئين السوريين ولن تجبر أحدا على العودة".وتسعى تركيا، منذ رحيل حكومة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر الماضي، إلى توسيع دورها السياسي والعسكري في سوريا، من خلال إنشاء قواعد عسكرية على الأراضي السورية.

https://sarabic.ae/20250428/أردوغان-200-ألف-لاجئ-عادوا-إلى-سوريا-منذ-سقوط-بشار-الأسد-1099958572.html

https://sarabic.ae/20250924/أردوغان-يعلن-تطلع-تركيا-لرفع-جميع-العقوبات-عن-سوريا-في-أقرب-وقت-1105226497.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, اللاجئين السوريين, عودة اللاجئيين, العالم