تركيا تكشف أعداد السوريين العائدين إلى بلادهم منذ رحيل الأسد
أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، اليوم السبت، أنه "بلغ عدد السوريين الذين عادوا طوعًا إلى بلادهم منذ 8 ديسمبر/ كانون الأول عام 2024، وحتى تاريخه، 550 ألف شخص".
ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عن قايا، قوله خلال اجتماع عقد في مقر حزب العدالة والتنمية في ولاية كلس: "عدد السوريين الذين عادوا إلى بلادهم طواعية وصل إلى 550 ألفًا، بينما عدد السوريين الذين عادوا طوعًا إلى بلدهم من تركيا منذ عام 2016 بلغ مليونًا و290 ألفًا"، مشيرًا إلى "مواصلة بلاده تنفيذ إجراءات العودة بعناية فائقة".
ودعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قبل أيام، المجتمع الدولي إلى "تكثيف دعمه لإنهاء معاناة نزوح ملايين السوريين ومساعدة البلاد في إعادة الإعمار"، مبينة أن "إجمالي 1,16 مليون سوري عادوا إلى بلادهم منذ ديسمبر "2024.
وأوضحت المفوضية أن "أكثر من 1,9 مليون نازح في الداخل السوري عادوا إلى مدنهم الأم"، مشيرة إلى أن "أكثر من سبعة ملايين سوري لا يزالون نازحين داخل البلاد، بينما لا يزال نحو 4,5 ملايين لاجئين في الخارج".
وبحسب احصائيات السلطات التركية، لا يزال نحو 2,4 مليون سوري لاجئين في تركيا، حيث تجاوز عددهم 3,5 ملايين في ذروة الحرب في سوريا.
وفي أبريل/ نيسان الماضي، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "سوريا ماضية نحو التعافي رغم الصعوبات والعقبات وأعمال التخريب"، مشيرًا إلى أن "بلاده احتضنت ملايين اللاجئين السوريين ولن تجبر أحدا على العودة".
وأضاف حينئذ: "نحو 200 ألف لاجئ عادوا إلى سوريا منذ سقوط نظام بشار الأسد"، متابعا: "لدينا أكثر من 4 ملايين مهاجر في تركيا وسنحاسب كل من يتعامل معهم بعنصرية".
وتسعى تركيا، منذ رحيل حكومة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول / ديسمبر الماضي، إلى توسيع دورها السياسي والعسكري في سوريا، من خلال إنشاء قواعد عسكرية على الأراضي السورية.