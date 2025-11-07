https://sarabic.ae/20251107/العودة-الطوعية-تشعل-الجدل-في-تونس-حول-إدارة-ملف-الهجرة-1106841935.html

"العودة الطوعية" تشعل الجدل في تونس حول إدارة ملف الهجرة

في مسعى لإدارة ملف الهجرة غير النظامية بطريقة "منظّمة"، تواصل السلطات التونسية تنفيذ برنامج العودة الطوعية للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم... 07.11.2025, سبوتنيك عربي

وتعتبر الحكومة التونسية هذه الخطة إحدى الآليات لمعالجة أزمة الهجرة، بينما ترى منظمات حقوقية أن ما يجري هو عودة قسرية تُنفَّذ في ظروف لا تضمن احترام حقوق المهاجرين.وأعلن وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، أمام البرلمان الأسبوع الماضي، أن "تونس تمكنت من إعادة نحو عشرة آلاف مهاجر إلى بلدانهم منذ بداية العام، في إطار خطة العودة الطوعية المنفذة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة".وكانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، كانت زارت تونس في أبريل/نيسان 2024، وتم خلال الزيارة الاتفاق بين الجانبين التونسي والإيطالي على تعزيز برنامج العودة الطوعية باعتباره أداة مشتركة للحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية.امتحان حقيقي أمام السلطات التونسيةوتخطط سلطات تونس لتقليص عدد المهاجرين على أراضيها عبر العمل على إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو ترحيل بعضهم نحو دول الاستقبال، في إطار سياسة جديدة تهدف إلى الحد من تزايد أعدادهم وضبط تدفقات الهجرة.وأضاف عبد الكبير: "شهدت تونس منذ عام 2024 تراجعا غير مسبوق في عدد المهاجرين غير النظاميين، ومن المنتظر أن يُحسم هذا الملف قريبا بفضل تنفيذ البرنامج ذاته"، مشيرا إلى أن "تحديات عدة ما تزال تواجه تونس في إدارة هذا الملف، إذ تظل بعض المناطق، وعلى رأسها محافظة صفاقس جنوب البلاد، منطلقا لعدد من الرحلات البحرية نحو السواحل الأوروبية، وإن كان ذلك بأرقام أقل من السنوات السابقة".إشكاليات العودة الطوعيةوأكد الكبير أنه "رغم ما تُعلنه السلطات التونسية من نجاح في تنفيذ برنامج العودة الطوعية، إلا أن هذا المسار لا يخلو من إشكاليات وصعوبات ميدانية"، وأضاف: "الكثير من المهاجرين غير النظاميين يرفضون العودة إلى بلدانهم الأصلية بسبب الحروب والأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي دفعتهم إلى الهجرة أصلا".وفي أبريل/ نيسان الماضي، أكدت المنظمة الدولية للهجرة في تونس، في بيان لها، أنها "تعمل بشكل وثيق مع الحكومة التونسية لإيجاد حلول تستجيب لاحتياجات المهاجرين في مختلف مراحل تنفيذ برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج"، مبينة أنها عززت قدراتها لتقديم الدعم في مجال العودة الطوعية وإعادة الإدماج لجميع المهاجرين الراغبين في الاستفادة من خدماتها.مراجعة الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبيوفي هذا السياق، قال رئيس جمعية "الأرض للجميع" عماد السلطاني في حديث لـ"سبوتنيك": "برنامج العودة الطوعية الذي اعتمدته يدفع بالمهاجرين إلى العودة قسرا إلى بلدانهم، دون أن تكون لديهم رغبة حقيقية في ذلك".وأكد السطاني أن "نتائج هذه السياسات كارثية على المستوى الإنساني، إذ تحول البحر الأبيض المتوسط إلى أكبر مقبرة للمهاجرين غير النظاميين، وهو ما يجعل من الضروري مراجعة هذه الاتفاقيات وإيقافها، لأنها تتناقض مع المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان واللاجئين".

