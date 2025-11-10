https://sarabic.ae/20251110/ترامب-إلغاء-المحكمة-العليا-الأمريكية-للرسوم-الجمركية-سيؤدي-إلى-كارثة-أمنية-وطنية-1106956267.html

ترامب: إلغاء المحكمة العليا الأمريكية للرسوم الجمركية سيؤدي إلى كارثة أمنية وطنية

ترامب: إلغاء المحكمة العليا الأمريكية للرسوم الجمركية سيؤدي إلى كارثة أمنية وطنية

سبوتنيك عربي

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بأن بلاده قد تكون على شفا كارثة أمنية قومية إذا قضت المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية الرسوم الجمركية... 10.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-10T21:45+0000

2025-11-10T21:45+0000

2025-11-10T21:45+0000

دونالد ترامب

الولايات المتحدة الأمريكية

الرسوم الجمركية

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/17/1106334476_0:0:1994:1122_1920x0_80_0_0_ffedff5d4e7052e2cc6a30beec775800.jpg

وقال ترامب في تصريح صحفي: "إذا ألغت المحكمة هذه القرارات، فستكون كارثة. بصراحة، ستكون مسألة أمن قومي لبلدنا. لكن لا أحد يعتقد أن المحكمة ستلغيها".وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الخميس الماضي، إنه معجب للغاية بجلسات المحكمة العليا بشأن هذه القضية.وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة "ون أمريكا نيوز": "النسبة قريبة من المستوى المستهدف، والبلاد تحصل في النهاية على عائدات غير مسبوقة من الرسوم، تجاوزت حتى الآن 200 مليار دولار… وفي النهاية ستتجاوز الرسوم تريليون دولار سنويًا"، على حد قوله.ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه تمكن "خلال بضعة أشهر، من تقليص العجز التجاري للولايات المتحدة إلى النصف"، وذلك بفضل سياسة الرسوم الجمركية التي انتهجتها إدارته، وفق تعبيره.وفي وقت سابق، صرح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، "قد تجلب للاقتصاد الأمريكي ما بين 300 مليار و600 مليار دولار سنويًا"، على حد قوله.من جانبهم، قدّر علماء من جامعة ييل الأمريكية، أن الرسوم الجمركية قد تُكلّف الأسر الأمريكية 2400 دولار سنويًا، مشيرين إلى أنه حتى لو قرر المستهلكون استهلاك منتجات أرخص، فإن الخسائر ستظل تُقدَّر بنحو ألفي دولار.ووقّع ترامب، أمرًا تنفيذيًا بفرض رسوم جمركية على 69 دولة، ودخل القرار حيز التنفيذ في السابع من أغسطس/ آب الماضي. وتتراوح النسب بين 10 في المئة و41 في المئة، بحسب البلد.

https://sarabic.ae/20251002/ترامب-يكشف-حجم-عائدات-الرسوم-الجمركية-ويتوعد-الديمقراطيين-في-حال-استمرار-الإغلاق-الحكومي-1105557145.html

https://sarabic.ae/20251014/ترامب-الولايات-المتحدة-أصبحت-أغنى-دولة-في-العالم-بعد-فرض-الرسوم-الجمركية-1105980162.html

https://sarabic.ae/20250926/ترامب-يعلن-فرض-رسوم-جمركية-جديدة-بداية-أكتوبر-1105278510.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الرسوم الجمركية, أخبار العالم الآن