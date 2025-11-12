https://sarabic.ae/20251112/استقالات-وتهديدات-بسحب-الثقة-ماذا-يحدث-في-مجلس-نواب-الشعب-التونسي؟-1107025903.html

استقالات وتهديدات بسحب الثقة... ماذا يحدث في مجلس نواب الشعب التونسي؟

استقالات وتهديدات بسحب الثقة... ماذا يحدث في مجلس نواب الشعب التونسي؟

سبوتنيك عربي

يشهد البرلمان التونسي، تزامنا مع انطلاق مناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، حراكا غير مسبوق داخل أروقته، تمثّل في سلسلة من الاستقالات والتهديدات بسحب الثقة... 12.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-12T11:58+0000

2025-11-12T11:58+0000

2025-11-12T11:58+0000

تونس

البرلمان التونسي

استقالات

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104145/56/1041455681_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_c23ec9b9fc24a0059a8b646b2368da8e.jpg

ويرى مراقبون أن هذا المشهد قد تكون له تداعيات سلبية على صورة المؤسسة التشريعية في الداخل والخارج، في ظل ما يعتبر أزمة ثقة متنامية بين مكونات البرلمان.وقالت الكتلة في بيان تلقت "سبوتنيك" نسخة منه: "هذا القرار جاء على خلفية الخرق المتكرر لأحكام النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وتجاهل مداولات مكتب المجلس عند اتخاذ القرارات، والانفراد بالرأي في إدارة شؤون البرلمان".وكانت تلك القرارات قد شملت أيضًا رفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتشكيل حكومة جديدة، إلى جانب إصدار التشريعات عبر المراسيم الرئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء، في خطوة اعتبرها الرئيس آنذاك "تصحيحا لمسار الثورة"، فيما رآها معارضوه "انحرافا في المسار الديمقراطي".تجاوزات في تطبيق النظام الداخليوأكد النائب التونسي نزار الصديق، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، أنه قدّم استقالته رسميا برفقة النائب عبد العزيز الشعباني إلى مكتب المجلس، احتجاجا على ما وصفه بـ"الخرق المتكرر للنظام الداخلي والطابع الأحادي في إدارة البرلمان".وبيّن النائب أن قراره جاء نتيجة ما اعتبره "تجاوزات في تطبيق النظام الداخلي وتعسفا في ممارسة الصلاحيات داخل مجلس نواب الشعب، خاصة تجاه الأعضاء المساعدين في المكتب"، مؤكدا أن الاستقالة "لا علاقة لها بنقاشات مشروع قانون المالية لسنة 2026، بل تعود إلى ممارسات تمس من مبدأ التشاركية والشفافية في التسيير"، وفق تعبيره.ووفقا للنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، يتكون مكتب المجلس من رئيس البرلمان ونائبيه وعشرة نواب مساعدين، ويتخذ قراراته بأغلبية الحاضرين على أن لا تقل عن الثلث، وفي حال تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. كما ينص الفصل 42 من النظام الداخلي على وجوب نشر قرارات المكتب في الموقع الإلكتروني للمجلس خلال أجل أقصاه ثلاثة أيام.عريضة لسحب الثقة من رئيس البرلمانوفي سياق متصل، قالت النائبة عن كتلة "لينتصر الشعب"، بسمة الهمامي، في حديث لـ"سبوتنيك": "نحو أربعين نائبا أو أكثر يعتزمون التقدم بعريضة إلى مكتب الضبط لسحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، على خلفية تجاهل رئيس المجلس لعدد من مشاريع القوانين التي تمت مناقشتها داخل اللجان البرلمانية".وتأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد التوترات داخل المؤسسة التشريعية، تزامنا مع انطلاق مناقشات مشروع قانون المالية لسنة 2026، ما يجعل الأزمة الحالية أكثر تعقيدا من كونها مجرد خلاف إداري أو تنظيمي.وقالت: "هناك من يسعى للإطاحة بمؤسسات الدولة من أجل حل البرلمان وإسقاط النظام الحالي، وهي أطراف لها علاقة بجهات أجنبية"، وأضافت في مداخلة لاحقة بالجلسة العامة: "صحيح أن هناك استقالات داخل مكتب المجلس وعريضة لسحب الثقة من رئيسه إبراهيم بودربالة، لكن سقوط البرلمان يعني عمليا إسقاط النظام".هل يتكرر سيناريو حل البرلمان؟مع تواصل الجدل داخل الأوساط السياسية والبرلمانية حول أسباب موجة الاستقالات، لم يخف النائب نزار الصديق في حديثه مع "سبوتنيك" مخاوفه من أن تتطور الأوضاع داخل مجلس نواب الشعب إلى سيناريو مشابه لما حدث عام 2021.وأوضح أن الأمل لا يزال قائمًا في تجاوز ما وصفه بـ"التقصير الحاصل" على مستوى تمرير مشاريع القوانين ذات الأولوية، من بينها مجلة الصرف ومجلة الاستثمار ومجلة المياه والغابات، التي اعتبرها من "صميم الثورة التشريعية" التي تحتاجها البلاد في المرحلة الراهنة.من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، محمد التليلي المنصري، في حديث لـ"سبوتنيك"، أن "قرار سحب الثقة من رئيس البرلمان منظم قانونيا في النظام الداخلي للمجلس، وتحديدا في الفصل 40 الذي صودق عليه بموافقة 95 نائبا".كما "يلزم الفصل رئيس المجلس بدعوة المكتب إلى الانعقاد في غضون 72 ساعة من تاريخ إيداع العريضة، على أن تعرض على الجلسة العامة للتصويت في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع من تاريخ تقديمها. وفي حال سحب الثقة، يتم سد الشغور بنفس طريقة الانتخاب المنصوص عليها في النظام الداخلي".أما الفصل 41، الذي صودق عليه من قبل 92 نائبا، فينص على أنه "في حال حدوث شغور نهائي في منصب رئيس البرلمان، يتولّى نائبه (أو نائبته بحسب الجنس) جميع صلاحياته إلى حين انتخاب رئيس جديد في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ الشغور".وبيّن أن "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حددت شرط عدد التوقيعات لتمرير سحب الوكالة بعُشر الناخبين في الدائرة الانتخابية المعنية، وهو ما يجعل هذه الإجراءات أكثر تعقيدا من سحب الثقة داخل المجلس نفسه".

https://sarabic.ae/20241023/يقلص-من-صلاحياته-هل-ينهي-مشروع-القانون-المعروض-على-البرلمان-التونسي-استقلالية-البنك-المركزي؟-1094062753.html

https://sarabic.ae/20240408/بعد-عام-من-انتخابه-ما-هي-حصيلة-البرلمان-التونسي-الحالي-وكيف-يقيم-التونسيون-إنجازاته؟-1087830083.html

https://sarabic.ae/20251018/تونس-تشهد-إضرابا-عاما-في-البنوك-والمؤسسات-المالية-خلال-نوفمبر-1106149354.html

https://sarabic.ae/20251029/تونس-السلطات-تشرع-في-تجميد-جمعيات-ومنظمات-حقوقية-وتدعو-إلى-فتح-تحقيق-في-التمويلات-الأجنبية-1106514257.html

https://sarabic.ae/20251019/الرئيس-التونسي-يوجه-رسالة-لـالمتآمرين-المأجورين-من-الخارج-1106176684.html

https://sarabic.ae/20240628/نواب-تونسيون-لـسبوتنيك-تصريحات-بوريل-عن-تقارب-بلادنا-مع-روسيا-والصين-وإيران-تعكس-نزعة-استعمارية-1090252464.html

https://sarabic.ae/20230922/البرلمان-التونسي-ينفي-تلقيه-أي-مطالب-بسحب-الثقة-من-نواب-1081280431.html

https://sarabic.ae/20231016/برلمان-تونس-يبحث-سن-قانون-يجرم-التطبيع-مع-إسرائيل-1082064400.html

تونس

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

مريم جمال https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg

تونس, البرلمان التونسي, استقالات, تقارير سبوتنيك, حصري