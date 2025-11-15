https://sarabic.ae/20251115/على-بعد-خطوة-واحدة-من-فيتنام-ثانية-يواجه-ترامب-خيارا-مصيريا-1107134212.html

على بعد خطوة واحدة من "فيتنام ثانية" يواجه ترامب خيارا مصيريا

بينما تُجري فنزويلا تعبئة شعبية واسعة ردًا على العدوان الأمريكي، تواجه واشنطن بالفعل مشاكلَ فشركاؤها غير راغبين في تبادل المعلومات الاستخبارية معها، إذ تتضاءل... 15.11.2025, سبوتنيك عربي

المخاطر الواضحة في نهاية الأسبوع، أرسلت واشنطن حاملة طائرات أخرى إلى ساحل فنزويلا. وأعلن وزير الحرب بيت هيغسيث، عن عملية "الرمح الجنوبي"، التي تستهدف عصابات المخدرات.وحاول الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إقناع ترامب بالدعوة إلى السلام. مع ذلك، لم يرفض البيت الأبيض بعد فكرة الغزو البري لفنزويلا. مع ذلك، لم تُجرَ بعد المشاورات الموعودة مع الكونغرس بهذا الشأن.ومن خلال إرسال حاملة الطائرات، قدم البنتاغون للرئيس الأمريكي خيارات للضربة، ليس فقط ضد الأهداف البحرية، بل أيضا ضد الأهداف البرية.ويشير الخبراء إلى أن فنزويلا أضعف بكثير من الولايات المتحدة، لكن أي عملية برية لن تكون سهلة على البنتاغون. فالتضاريس وعرة، ولن يُرحّب بالأمريكيين كـ"محررين"، فهم أعداء حتى لمن لا يرضون عن مادورو.لذا، فإن احتمالات ظهور "فيتنام ثانية"، التي وعدت بها كاراكاس واشنطن، خلال ولاية ترامب الأولى، مرتفعة للغاية.الحلفاء يبتعدونوحتى العمليات البحرية، حيث دمر الأمريكيون قوارب عدة وأدى ذلك إلى سقوط عشرات الضحايا، تسببت في رد فعل سلبي ملحوظ خارج فنزويلا.من الواضح أن الغرب، وواشنطن تحديدًا، لا يُولي الأمم المتحدة اهتمامًا يُذكر. لكن المشاكل برزت حيث لم تكن متوقعة.وفي الآونة الأخيرة، أوقفت المملكة المتحدة بعض تبادل المعلومات الاستخبارية مع الأمريكيين، وعلى وجه التحديد بسبب الضربات في منطقة البحر الكاريبي.وتسيطر المملكة المتحدة على مناطق عدة في منطقة البحر الكاريبي، ولطالما ساعدت الولايات المتحدة في تحديد هوية السفن المشتبه في تهريبها. إلا أن هذا الأمر كان في السابق يشمل الاحتجاز والتفتيش وإجراءات إجرائية أخرى، وليس القتل.السخط يتزايدولكن المساعي البريطانية ليست الوحيدة، إذ أدلى الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، بالتصريح ذاته، موضحًا: "لتتوقف الهجمات الصاروخية على السفن في البحر الكاري".في الواقع، قليلون هم من يؤيدون الأمريكيين في هذه القضية. على سبيل المثال، أدان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، على هامش اجتماع وزراء خارجية "مجموعة السبع"، الذي عُقد في الآونة الاخيرة في كندا، الضربات في البحر الكاريبي.لم يتضح بعد ما إذا كان الوضع سيجبر ترامب على التراجع، فهو نفسه يرسل إشارات متضاربة، مستخدمًا أحيانًا لغةً منمقة.ويُمثل نقص الدعم العام مشكلةً أيضًا، ففي جلسةٍ مغلقةٍ للكونغرس عُقدت في أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، عبّر المشرعون، وفقًا لمصادر، عن معارضتهم للتصعيد. في غضون ذلك، صرّحت مصادر أمريكية لوكالة "سبوتنيك"، أنه لا يوجد أي مطلب لحملة عسكرية جديدةٍ في البلاد.وأشار روس ما، من سان دييغو، إلى أن "المخدرات في الشوارع مشكلة، ولا أحد يفكر في فنزويلا أو أي بلد آخر تأتي منه"، وأضاف: "عندما يتحدث ترامب عنها، لا يُفهم كلامه. كان الإغلاق الحكومي هو مصدر القلق الأكبر".بالمناسبة، يُربط نشاط ترامب حول فنزويلا، تحديدًا على وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، بمحاولاتٍ لثني الحكومة عن إغلاق مؤسساتها.وبدأت إدارة ترامب، منذ أسابيع، شنّ ضربات في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ تستهدف قوارب تقول إنها تقوم بتهريب المخدرات.ولم تقدم واشنطن أي دليل على أن هذه القوارب تستخدم لتهريب المخدرات.وأثارت الضربات الأمريكية انتقادات دولية، ومخاوف من أن الولايات المتحدة هدفها على المدى الأبعد الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.موسكو: الإجراءات الأمريكية بالقرب من فنزويلا تخلق حالة من التوتر المتزايد4 قتلى إثر هجوم أمريكي على سفينة يشتبه بأنها تهرب المخدرات في بحر الكاريبيوزير الحرب الأمريكي يعلن إطلاق عملية "الرمح الجنوبي" ضد "عصابات المخدرات" في الأمريكيتين

