فوضى سوريا تدق أبواب العراق.. وجدار أمني لمنع الأسوأ

في ظل تصاعد التوترات على الجانب السوري واستمرار الانفلات الأمني عبر مساحات واسعة من الحدود المشتركة، يجد العراق نفسه أمام تحد أمني متجدد يعيد إلى الذاكرة أياما... 24.11.2025, سبوتنيك عربي

وبين جدار حدودي يُشيّد على عجل، وتحركات عسكرية تراقب كل شبر، تتكشف مخاوف عميقة من أن تتحول الفوضى السورية إلى شرارة تهدد الأمن الوطني العراقي مجددا.أوضاع سوريا غير مستقرةويقول الصحفي عباس أحمد، في حديث لـ "سبوتنيك": "الخطوة المتخذة على الحدود بين الجانبين العراقي والسوري، تعد إجراء مهما لتفادي المخاطر قبل وقوعها"، مبينا أن "الأوضاع الأمنية في سوريا ما زالت غير مستقرة منذ رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وتولي جهات غير رسمية زمام الأمور، الأمر الذي جعل الحدود مصدر تهديد من داعش".ويشدد أحمد على أن "التحصين لا ينبغي أن يقتصر على الحواجز الكونكريتية، بل يجب أن يشمل تزويد الحدود بكاميرات مراقبة حرارية ونقاط مراقبة متقدمة، إضافة إلى إنشاء أبراج مراقبة على مسافات مدروسة"، مؤكدا أن "القوات الأمنية وضعت هذه الجوانب في الحسبان".ويتقاسم العراق وسوريا حدودا تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، ورغم هذا القرب الجغرافي، ظلت العلاقات بين البلدين تشهد توترات متقطعة نتيجة تعارض المصالح وتباين الأولويات السياسية، إلا أن التحديات الأمنية المشتركة والتغيرات الإقليمية المتسارعة باتت تدفع الطرفين إلى إعادة النظر في فرص التنسيق والتعاون. حدود غير مستقرة في المقابل، يؤكد المراقب السياسي أحمد سالم، أن "الهدف الأساسي من بناء الجدار الحدودي هو السيطرة على الحدود وضمان عدم دخول أشخاص أو تحالفات قد تهدد الأمن الوطني"، مشيرا إلى أن "الأسباب وراء هذا الإجراء ترتكز على اعتبارات أمنية وعسكرية وسياسية".ويضيف سالم، في حديث لـ "سبوتنيك": "السياسات الحالية في سوريا تختلف عن السياسات السابقة نتيجة التغييرات الحكومية هناك، ما قد يؤدي إلى وجود تحالفات أو حركات غير طبيعية على الحدود المشتركة مع العراق، لذا أن الحفاظ على الحدود يجب أن يتم بشكل آمن لمنع أي تسلل أو تأثيرات خارجية تهدد الاستقرار العراقي".ويشير إلى أن هذا الإجراء يأتي "ضمن جهود العراق لحماية أراضيه من أي تهديدات، خصوصا في ضوء الخبرات السابقة مع "داعش"، حيث كانت الحدود العراقية عاملا حاسما في حركة التنظيم ودخوله إلى البلاد". تحديات مستقبلية ويرى المحلل السياسي ماهر عبد جودة، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن رحيل حكومة الأسد أسفر عن "تحديات أمنية كبيرة داخل سوريا، خاصة مع وجود مسلحين متعددين الجنسيات وتنظيمات إرهابية بارزة على رأسها "داعش"، فضلا عن قيادات "داعش" السابقة في العراق".ويوضح: أن "الإجراءات الحدودية تهدف أيضاً للحد من تهريب المخدرات، وتجارة المواد المختلفة، إضافة إلى ضبط حركة المواطنين السوريين، حيث تجاوز عددهم المليون شخص داخل العراق، ما يشكل تحديا كبيرا للسلطات العراقية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومواجهة أي تهديد محتمل من العناصر الإرهابية أو تداعيات النزوح على الجانب العراقي".وذكرت القيادة، في بيان أن وحداتها تواصل تنفيذ مهامها الأمنية على الحدود الممتدة من ربيعة إلى الوليد، من خلال انتشار ميداني مكثف ودوريات متواصلة على مدار الساعة، مدعومة بمنظومة تحصينات متطورة واستعداد قتالي عالٍ، مبينة أن المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا تشهد حاليا استقرارا أمنيا ملحوظا، دون تسجيل أي محاولات تسلل أو تهديدات تذكر.

