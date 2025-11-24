فوضى سوريا تدق أبواب العراق.. وجدار أمني لمنع الأسوأ
فوضى سوريا تدق أبواب العراق.. وجدار أمني لمنع الأسوأ
© Sputnik . HASSAN NABIL
في ظل تصاعد التوترات على الجانب السوري واستمرار الانفلات الأمني عبر مساحات واسعة من الحدود المشتركة، يجد العراق نفسه أمام تحد أمني متجدد يعيد إلى الذاكرة أياما عصيبة عاشها خلال تمدد تنظيم "داعش" الإرهابي، (المحظور في روسيا ودول عدة).
وبين جدار حدودي يُشيّد على عجل، وتحركات عسكرية تراقب كل شبر، تتكشف مخاوف عميقة من أن تتحول الفوضى السورية إلى شرارة تهدد الأمن الوطني العراقي مجددا.
تقارير متتابعة وتحذيرات من خبراء وصحفيين تكشف أن الحدود الملتهبة ليست مجرد خط جغرافي، بل بوابة محتملة لعبور مخاطر عابرة للدول من إرهابيين فارين، إلى شبكات تهريب، إلى حركات وتحالفات غير مأمونة في ظل تغيّر المشهد السياسي داخل سوريا.
أوضاع سوريا غير مستقرة
ويقول الصحفي عباس أحمد، في حديث لـ "سبوتنيك": "الخطوة المتخذة على الحدود بين الجانبين العراقي والسوري، تعد إجراء مهما لتفادي المخاطر قبل وقوعها"، مبينا أن "الأوضاع الأمنية في سوريا ما زالت غير مستقرة منذ رحيل حكومة الرئيس السابق بشار الأسد، وتولي جهات غير رسمية زمام الأمور، الأمر الذي جعل الحدود مصدر تهديد من داعش".
ويوضح أحمد، أن "العناصر الإرهابية كانت تتخذ من الجانب السوري وبعض المناطق الحدودية بين العراق وسوريا منفذا للتسلل"، مشيدا "بإجراءات القوات الأمنية العراقية لحماية سيادة البلاد، خاصة أن إنشاء الجدار الحدودي إجراء معمول به في الكثير من الدول".
ويشدد أحمد على أن "التحصين لا ينبغي أن يقتصر على الحواجز الكونكريتية، بل يجب أن يشمل تزويد الحدود بكاميرات مراقبة حرارية ونقاط مراقبة متقدمة، إضافة إلى إنشاء أبراج مراقبة على مسافات مدروسة"، مؤكدا أن "القوات الأمنية وضعت هذه الجوانب في الحسبان".
ويشير أحمد، إلى أن "وجود سجون داخل سوريا تضم عددا من أخطر إرهابيي "داعش" يجعل من الإجراءات الوقائية على الحدود خطوة في غاية الأهمية"، معربا عن أمله في أن "ينعم العراق بالأمن والاستقرار وأن لا تتكرر أحداث عام 2014".
ويتقاسم العراق وسوريا حدودا تمتد لأكثر من 600 كيلومتر، ورغم هذا القرب الجغرافي، ظلت العلاقات بين البلدين تشهد توترات متقطعة نتيجة تعارض المصالح وتباين الأولويات السياسية، إلا أن التحديات الأمنية المشتركة والتغيرات الإقليمية المتسارعة باتت تدفع الطرفين إلى إعادة النظر في فرص التنسيق والتعاون.
حدود غير مستقرة
في المقابل، يؤكد المراقب السياسي أحمد سالم، أن "الهدف الأساسي من بناء الجدار الحدودي هو السيطرة على الحدود وضمان عدم دخول أشخاص أو تحالفات قد تهدد الأمن الوطني"، مشيرا إلى أن "الأسباب وراء هذا الإجراء ترتكز على اعتبارات أمنية وعسكرية وسياسية".
ويضيف سالم، في حديث لـ "سبوتنيك": "السياسات الحالية في سوريا تختلف عن السياسات السابقة نتيجة التغييرات الحكومية هناك، ما قد يؤدي إلى وجود تحالفات أو حركات غير طبيعية على الحدود المشتركة مع العراق، لذا أن الحفاظ على الحدود يجب أن يتم بشكل آمن لمنع أي تسلل أو تأثيرات خارجية تهدد الاستقرار العراقي".
ويشير إلى أن هذا الإجراء يأتي "ضمن جهود العراق لحماية أراضيه من أي تهديدات، خصوصا في ضوء الخبرات السابقة مع "داعش"، حيث كانت الحدود العراقية عاملا حاسما في حركة التنظيم ودخوله إلى البلاد".
تحديات مستقبلية
ويرى المحلل السياسي ماهر عبد جودة، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن رحيل حكومة الأسد أسفر عن "تحديات أمنية كبيرة داخل سوريا، خاصة مع وجود مسلحين متعددين الجنسيات وتنظيمات إرهابية بارزة على رأسها "داعش"، فضلا عن قيادات "داعش" السابقة في العراق".
ويضيف عبد جودة: "هذه المخاطر دفعت العراق إلى تعزيز حدوده لحماية الأمن الوطني"، مشيرا إلى أن "سوريا قد تواجه فترة من حرب أهلية طاحنة، وأن العراق يعمل على منع أي تأثير لهذه الصراعات على أراضيه".
ويوضح: أن "الإجراءات الحدودية تهدف أيضاً للحد من تهريب المخدرات، وتجارة المواد المختلفة، إضافة إلى ضبط حركة المواطنين السوريين، حيث تجاوز عددهم المليون شخص داخل العراق، ما يشكل تحديا كبيرا للسلطات العراقية في الحفاظ على الأمن والاستقرار، ومواجهة أي تهديد محتمل من العناصر الإرهابية أو تداعيات النزوح على الجانب العراقي".
وفي آذار الماضي، عززت قيادة قوات حرس الحدود العراقية من وجودها العسكري على امتداد الشريط الحدودي مع سوريا، في إطار الجهود الرامية إلى منع أي عمليات تسلل أو خروقات أمنية.
وذكرت القيادة، في بيان أن وحداتها تواصل تنفيذ مهامها الأمنية على الحدود الممتدة من ربيعة إلى الوليد، من خلال انتشار ميداني مكثف ودوريات متواصلة على مدار الساعة، مدعومة بمنظومة تحصينات متطورة واستعداد قتالي عالٍ، مبينة أن المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا تشهد حاليا استقرارا أمنيا ملحوظا، دون تسجيل أي محاولات تسلل أو تهديدات تذكر.