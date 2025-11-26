https://sarabic.ae/20251126/الرئيس-التونسي-يوبخ-السفير-الأوروبي-على-عدم-الالتزام-بالعرف-الدبلوماسي-ما-الذي-تعنيه-هذه-الخطوة-1107526174.html

الرئيس التونسي يوبخ السفير الأوروبي على "عدم الالتزام بالعرف الدبلوماسي".. ما الذي تعنيه هذه الخطوة؟

الرئيس التونسي يوبخ السفير الأوروبي على "عدم الالتزام بالعرف الدبلوماسي".. ما الذي تعنيه هذه الخطوة؟

في تحرك أثار موجة واسعة من الجدل في الأوساط السياسية والدبلوماسية، استدعى الرئيس التونسي قيس سعيد، سفير الاتحاد الأوروبي بتونس للاحتجاج على ما وصفه بـ"تجاوز...

الخطوة اعتبرها مراقبون رسالة سياسية قوية ستنعكس على مسار العلاقة بين تونس وشريكها الاقتصادي الأول، في سياق يزداد فيه الاعتماد المتبادل بين الجانبين. كما تفتح هذه الخطوة الباب أمام تساؤلات عن تداعياتها المحتملة على ملفات التعاون المالي والاستثماري.وقام الرئيس التونسي قيس سعيد يوم أمس باستدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في تونس، جيوزيبي بيرّوني، حيث عبر له عن "احتجاج شديد اللهجة" على ما اعتبره "إخلالا بضوابط العمل الدبلوماسي".وانتقد سعيد، وفق بيان الرئاسة، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، التعامل خارج الأطر الرسمية المتعارف عليها في الأعراف الدبلوماسية، باعتباره سفيرا مفوضا للاتحاد الأوروبي لدى الدولة التونسية ومؤسساتها الرسمية.وجاء الاستدعاء بعد يوم واحد من لقاء جمع السفير بيرّوني برئيس منظمة الأعراف سمير ماجول، ثم بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إذ أشاد خلاله بدور المنظمة الشغيلة في دعم الحوار الاجتماعي ودفع التنمية الاقتصادية، في خطوة اعتبرها ساكن قرطاج خروجا عن العرف الدبلوماسي.وتأتي خطوة استدعاء سفير الاتحاد الأوروبي في ظرف تتسم فيه العلاقة بين الرئيس قيس سعيد والاتحاد العام التونسي للشغل بدرجة عالية من التوتر، بعد سلسلة من التصريحات المتبادلة وانتقادات حادة طالت مواقف المنظمة الشغيلة وتحركاتها.فقد كثف الرئيس خلال الأشهر الأخيرة من انتقاده لقيادة الاتحاد، معتبرا أن بعض مواقفها "لا تخدم المصلحة الوطنية"، في حين عبر الاتحاد في مناسبات عدة عن رفضه لبعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، ما عمق الهوة بين الطرفين.الاتحاد الأوروبي يردّوفي أول ردّ رسمي من بروكسيل، قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، أنور العانوني، خلال المؤتمر الصحفي اليومي اليوم الأربعاء، إنّ الاتحاد "أخذ علما برسائل الرئيس سعيّد" خلال لقائه بالسفير.لكنه شدّد في المقابل على أن تواصل الدبلوماسيين مع مختلف الفاعلين في بلدان اعتمادهم يُعد "أمرا معتادا" وجزءا أساسيا من عملهم، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني التي وصفها بـأنها "عنصر محوري" في تعزيز التعاون الثنائي.وذكّر العانوني بأنّ الاتحاد العام التونسي للشغل يُعد جزءا من اللجنة الرباعية للحوار الوطني الحائزة على جائزة نوبل للسلام سنة 2015، تقديرا لدورها في إرساء مسار ديمقراطي تعددي في تونس، في إشارة واضحة إلى شرعية التواصل مع المنظمة ودورها التاريخي في الحياة السياسية والاجتماعية.وليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها الرئيس قيس سعيد إلى استدعاء سفراء وُجهت إليهم اتهامات بـ"التدخل في الشأن الداخلي"، إذ سبق أن كلّف في مايو/أيار 2024 وزارة الخارجية باستدعاء عدد من السفراء الأجانب لإبلاغهم احتجاجا رسميا على ما اعتبره تجاوزا للأعراف الدبلوماسية، وذلك على خلفية تصريحات وانتقادات دولية متصلة بملفات الحريات والاعتقالات.كما سجلت الرئاسة في مناسبات أخرى مواقف مشابهة، أعربت فيها عن رفضها لاتصالات أو لقاءات أجراها دبلوماسيون مع منظمات وشخصيات تونسية خارج القنوات الرسمية، في مؤشر على نهج يزداد تشددا في ضبط تحركات البعثات الأجنبية والتأكيد على مبدأ السيادة واحتكار الدولة لمسارات الحوار السياسي الداخلي.خرق للنواميس الدبلوماسيةوفي تعليق لـ "سبوتنيك"، قال عضو مبادرة "لينتصر الشعب"، نبيل الرابحي إن الالتزام بالتقاليد والنواميس الدبلوماسية هي ليست بدعة، بل هو جزء أساسي من مفهوم السيادة الوطنية.وأوضح أن هذه القواعد تنظّمها اتفاقيات دولية، أبرزها اتفاقية فيينا التي تؤطر العلاقات الخارجية بين الدول، مضيفا: "التعامل مع البلدان التي تعتبر في طور النمو أو ما يسمى بلدان العالم الثالث بمنطق استعماري يمّس من سيادة الدول، في حين أن عهد الوكيل العام والحاكم بأمره قد انتهى".وشدد الرابحي على أنّ تونس دولة ذات سيادة، وقد تمكنت بعد 25 يوليو 2021 من فرض حضورها في الساحة الدولية كدولة محترمة ذات كلمة مسموعة. واعتبر أن من بين الضوابط الدبلوماسية المتعارف عليها أن يُعلم السفير وزارة الشؤون الخارجية بتنقّلاته ولقاءاته مع رؤساء الأحزاب أو المنظمات.وتابع: "غير أن سفير الاتحاد الأوروبي عقد لقاءات مع رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول ثم مع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وتناول في لقائه الأول ملفات استراتيجية مثل تصدير الحبوب وزيت الزيتون والطاقات البديلة والانبعاثات الكربونية وتحويل الاتفاقية التونسية الأوروبية، وهي مسائل تُعدّ من صميم صلاحيات مؤسسات الدولة الرسمية".وأوضح الرابحي أن الأعراف الدبلوماسية تمنع ممثلي الدول الأجنبية من مناقشة قضايا تمس الأمن القومي أو المصالح الاستراتيجية مع منظمات أو أحزاب دون المرور بهياكل الدولة، وهو ما أثار استياء رئيس الجمهورية ودفع إلى استدعاء السفير وإبلاغه الاحتجاج.وفي ما يتعلق بتداعيات هذه الخطوة، اعتبر الرابحي أنها لا تعكس أي قطيعة مع الاتحاد الأوروبي، ولا تُعد طردا للسفير أو إعلانا بأنه شخص غير مرغوب فيه، بل تهدف أساسا إلى تسجيل موقف رسمي وتوجيه رسالة واضحة إلى الطرف الأوروبي.ما تداعيات هذه الخطوة؟وفي تعليق لـ "سبوتنيك"، اعتبر المحلل السياسي مراد علالة، أنّ "احتجاج رئيس الجمهورية لدى سفير الاتحاد الأوروبي يعكس عدم رضا رسمي عن أداء السفير في تونس، خصوصا بعد زيارته للاتحاد العام التونسي للشغل ولقائه بأمينه العام".ويرى علالة أن توصيف هذا اللقاء بانه "مساس بالسيادة الوطنية لتونس" هو قراءة منحازة إلى جانب الرئيس، مذكّرا بأن اتحاد الشغل منظمة لها مصداقياتها ولها وزنها الوطني والإقليمي والدولي كانت جزءا من الرباعي الراعي للحوار الوطني المتحصّل على جائزة نوبل للسلام، وأنه تاريخيا "لم يفرط في السيادة الوطنية وظل دائما ضد محاولات تركيع تونس أو جرها إلى أي اصطفاف خارجي".ويعتبر علالة أن التخوّف من وقوع الاتحاد في فخّ الاصطفاف هو تخوف مبالغ فيه، مشيرا إلى أن استدعاء السفير هو رسالة سلبية للطرف الأوروبي ولتونس على حد سواء، لأنه يستبدل حوارا اجتماعيا بين السلطة ومنظمة كبرى بحشر طرف ثالث في المعادلة، ويُظهر صورة توحي بوجود توتر داخل مؤسسات الدولة. وأضاف: "هناك مسائل لا بد أن تُناقش داخليا وتحسم بين التونسيين بدل نشرها في الخارج. وكان بالإمكان تفادي هذه الخطوة عبر تفعيل الحوار المباشر بين السلطة والمنظمة الشغيلة".ولفت إلى ما اعتبره مفارقة في التعاطي الرسمي مع السفير الأوروبي، قائلا إنه "عندما يشرف هذا السفير على تقديم مساعدات وهبات ومشاريع أوروبية كبرى في تونس نرحّب به في تلك المناسبات، ثم نعيب عليه أداءه حين يلتقي فاعلين من المجتمع المدني والمنظمات الوطنية في إطار مهامه الدبلوماسية الطبيعية".ويعتقد علالة أن هذه الخطوة ستكون لها عواقب سلبية على صعيد العلاقات الدبلوماسية مع الاتحاد الأوروبي الشريك الاقتصادي الأول لتونس والذي يتحوذ على النصيب الأكبر من المبادلات التجارية والقروض، مضيفا: "سيأخذ الاتحاد الأوروبي هذه الحادثة في الحسبان، سواء ككتلة موحّدة أو عبر مواقف الدول المؤثرة داخله".وعلى الصعيد الداخلي، عبّر علالة عن أمله في أن لا تتجاوز الأزمة هذا الحدّ، وألّا تُستغل الخطوة لاستهداف اتحاد الشغل، خاصة في ظل موجة "تجييش" واسعة ضده انطلقت منذ يوم أمس على شبكات التواصل الاجتماعي.

