مجلس الأمن التركي يحذر من خطر "تصعيد الصراع" في أوكرانيا

وجاء في بيان المجلس عقب اجتماعه: "الوضع الحالي في الصراع الروسي–الأوكراني تمت مناقشته، وتم التأكيد على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي في ضوء التطورات التي تنذر باحتمال تصعيد إضافي".وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.وأشار الرئيس الروسي إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق"هزيمة استراتيجية" بروسيا في ساحة المعركة.ونوّه بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.ترامب: على أوكرانيا القبول بخطة التسوية بسبب تفوق روسيالافروف: روسيا تنتظر من الولايات المتحدة تسليمها نسخة خطة ترامب المتفق عليها مع أوروبا وأوكرانيا
حذر مجلس الأمن القومي التركي، اليوم الأربعاء، من تطورات ميدانية وسياسية تشير إلى احتمال "تصعيد إضافي" في الصراع الروسي الأوكراني، مؤكدا أن أنقرة ستواصل جهودها مع شركائها الدوليين لإرساء سلام دائم وعادل.
وجاء في بيان المجلس عقب اجتماعه: "الوضع الحالي في الصراع الروسي–الأوكراني تمت مناقشته، وتم التأكيد على ضرورة إيجاد حل دبلوماسي في ضوء التطورات التي تنذر باحتمال تصعيد إضافي".
وأوضح البيان أن تركيا ستواصل بذل الجهود، بالتعاون مع شركائها على الساحة الدولية، من أجل التوصل إلى سلام "راسخ وعادل".
وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة الأمريكية
عن وضع خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى أنها لن تناقش تفاصيلها حاليًا، إذ "لا يزال العمل جاريا".
وصرح الكرملين بأن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات
وملتزمة بمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، التي جرت في إنكوريدج بألاسكا.
وفي حديثه خلال اجتماع مجلس الأمن الروسي، في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن "الخطة الأمريكية" قد تشكل أساسا لتسوية سلمية نهائية، إلا أن هذا النص لا يناقش حاليًا بشكل جوهري مع روسيا.
وأشار الرئيس الروسي إلى أن السبب في ذلك هو عجز الإدارة الأمريكية، على ما يبدو، عن الحصول على موافقة كييف، إذ لا تزال أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون يعيشون في وهمٍ ويحلمون بإلحاق"هزيمة استراتيجية
" بروسيا في ساحة المعركة.
ونوّه بوتين إلى أن موقفهم ينبع من نقص المعلومات الموضوعية
حول الوضع الفعلي في ساحة المعركة.