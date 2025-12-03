عربي
الكرملين: هدنة رأس السنة في أوكرانيا لم تناقش بعد
الكرملين: هدنة رأس السنة في أوكرانيا لم تناقش بعد
سبوتنيك عربي
الكرملين: هدنة رأس السنة في أوكرانيا لم تناقش بعد

01:06 GMT 03.12.2025 (تم التحديث: 01:07 GMT 03.12.2025)
© Sputnik . Vitaliy Belousovالكرملين
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.12.2025
© Sputnik . Vitaliy Belousov
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بسكوف، لوكالة "سبوتنيك" أن الحديث عن هدنة بمناسبة رأس السنة بين روسيا وأوكرانيا لم يجر بعد، مشيراً إلى أن هناك عملية مختلفة تماماً جارية حالياً.
وقال بسكوف رداً على سؤال عما إذا كانت موسكو ستقترح هدنة رأس السنة على أوكرانيا: "لم يُجر الحديث عن ذلك بعد؛ هناك عملية مختلفة تماماً جارية".
المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أوشاكوف: محادثات بوتين مع مبعوث ترامب وكوشنر كانت مفيدة وبناءة
أمس, 21:57 GMT
وانتهت، مساء أمس الثلاثاء، المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بعد أن استمرت قرابة خمس ساعات في الكرملين.
ووصف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، لقاء الرئيس بوتين وستيف مع ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر ترامب، بأنه كان مثمرًا.
وتعدّ هذه الزيارة هي السادسة للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، إلى روسيا هذا العام، وهي مرتبطة بمناقشة "الخطة الأمريكية" بشأن أوكرانيا.
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، سيناقشان القضايا التي طُرحت خلال لقائهما مع الوفد الأوكراني في فلوريدا".
وأردف: "ستتاح لهم الفرصة لمناقشة التفاهمات، التي تم التوصل إليها بين كييف وواشنطن، بشأن البحث عن حلول".
