https://sarabic.ae/20251203/الكرملين-هدنة-رأس-السنة-في-أوكرانيا-لم-تناقش-بعد-1107756838.html
الكرملين: هدنة رأس السنة في أوكرانيا لم تناقش بعد
الكرملين: هدنة رأس السنة في أوكرانيا لم تناقش بعد
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بسكوف، لوكالة "سبوتنيك" أن الحديث عن هدنة بمناسبة رأس السنة بين روسيا وأوكرانيا لم يجر بعد، مشيراً إلى أن هناك عملية مختلفة... 03.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-03T01:06+0000
2025-12-03T01:06+0000
2025-12-03T01:07+0000
الكرملين
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg
وقال بسكوف رداً على سؤال عما إذا كانت موسكو ستقترح هدنة رأس السنة على أوكرانيا: "لم يُجر الحديث عن ذلك بعد؛ هناك عملية مختلفة تماماً جارية".وانتهت، مساء أمس الثلاثاء، المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بعد أن استمرت قرابة خمس ساعات في الكرملين.ووصف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، لقاء الرئيس بوتين وستيف مع ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر ترامب، بأنه كان مثمرًا.وتعدّ هذه الزيارة هي السادسة للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، إلى روسيا هذا العام، وهي مرتبطة بمناقشة "الخطة الأمريكية" بشأن أوكرانيا.وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، سيناقشان القضايا التي طُرحت خلال لقائهما مع الوفد الأوكراني في فلوريدا".وأردف: "ستتاح لهم الفرصة لمناقشة التفاهمات، التي تم التوصل إليها بين كييف وواشنطن، بشأن البحث عن حلول".
https://sarabic.ae/20251202/كانت-محادثات-بوتن-مع-ويتكوف-وكوشنر-مفيدة-وبناءة---أوشاكوف-1107755042.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a95d0c101f26ccca2b2a75208749c11e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الكرملين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الكرملين, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الكرملين: هدنة رأس السنة في أوكرانيا لم تناقش بعد
01:06 GMT 03.12.2025 (تم التحديث: 01:07 GMT 03.12.2025)
صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بسكوف، لوكالة "سبوتنيك" أن الحديث عن هدنة بمناسبة رأس السنة بين روسيا وأوكرانيا لم يجر بعد، مشيراً إلى أن هناك عملية مختلفة تماماً جارية حالياً.
وقال بسكوف رداً على سؤال عما إذا كانت موسكو ستقترح هدنة رأس السنة على أوكرانيا: "لم يُجر الحديث عن ذلك بعد؛ هناك عملية مختلفة تماماً جارية".
وانتهت، مساء أمس الثلاثاء، المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بعد أن استمرت قرابة خمس ساعات في الكرملين.
ووصف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، لقاء الرئيس بوتين وستيف مع ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر ترامب، بأنه كان مثمرًا.
وتعدّ هذه الزيارة هي السادسة للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، إلى روسيا هذا العام، وهي مرتبطة بمناقشة "الخطة الأمريكية" بشأن أوكرانيا.
وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، سيناقشان القضايا التي طُرحت خلال لقائهما مع الوفد الأوكراني في فلوريدا".
وأردف: "ستتاح لهم الفرصة لمناقشة التفاهمات
، التي تم التوصل إليها بين كييف وواشنطن، بشأن البحث عن حلول".