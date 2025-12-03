https://sarabic.ae/20251203/الكرملين-هدنة-رأس-السنة-في-أوكرانيا-لم-تناقش-بعد-1107756838.html

الكرملين: هدنة رأس السنة في أوكرانيا لم تناقش بعد

سبوتنيك عربي

صرح المتحدث باسم الكرملين، دميتري بسكوف، لوكالة "سبوتنيك" أن الحديث عن هدنة بمناسبة رأس السنة بين روسيا وأوكرانيا لم يجر بعد، مشيراً إلى أن هناك عملية مختلفة... 03.12.2025, سبوتنيك عربي

2025-12-03T01:06+0000

2025-12-03T01:06+0000

2025-12-03T01:07+0000

الكرملين

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/0f/1077054386_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1ba76661b615e4d4f19ceaa5a841229b.jpg

وقال بسكوف رداً على سؤال عما إذا كانت موسكو ستقترح هدنة رأس السنة على أوكرانيا: "لم يُجر الحديث عن ذلك بعد؛ هناك عملية مختلفة تماماً جارية".وانتهت، مساء أمس الثلاثاء، المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بعد أن استمرت قرابة خمس ساعات في الكرملين.ووصف رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، كيريل دميترييف، لقاء الرئيس بوتين وستيف مع ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر ترامب، بأنه كان مثمرًا.وتعدّ هذه الزيارة هي السادسة للمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، إلى روسيا هذا العام، وهي مرتبطة بمناقشة "الخطة الأمريكية" بشأن أوكرانيا.وفي وقت سابق من اليوم، صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن "فلاديمير بوتين والمبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، سيناقشان القضايا التي طُرحت خلال لقائهما مع الوفد الأوكراني في فلوريدا".وأردف: "ستتاح لهم الفرصة لمناقشة التفاهمات، التي تم التوصل إليها بين كييف وواشنطن، بشأن البحث عن حلول".

https://sarabic.ae/20251202/كانت-محادثات-بوتن-مع-ويتكوف-وكوشنر-مفيدة-وبناءة---أوشاكوف-1107755042.html

