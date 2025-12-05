https://sarabic.ae/20251205/دبلوماسي-هندي-سابق-زيارة-بوتين-إلى-الهند-نوعية-ومهمة-في-الإطار-الجيوسياسي-حول-العالم-1107831696.html
دبلوماسي هندي سابق: زيارة بوتين إلى الهند نوعية ومهمة في الإطار الجيوسياسي حول العالم
ولفت ساشديف إلى "وجود توافق بين الهند وروسيا حول أغلبية المسائل في العالم من السياسة والاقتصاد وغيرها"، معتبرا أن "التفاهم والود بين الطرفين سيزيد بعد الزيارة"، وقال "نحن لا نعيش في عالم القطب الواحد، نحن في مرحلة التعددية القطبية"، لافتا إلى أن "هناك قوى عدة لديها رسوخا ووزنا من بينها روسيا والهند والصين وغيرهم". ورأى أن "الهند تعتبر ان الرسوم الإضافية التي فرضت عليها بسبب استراد النفط من روسيا، أمر غير لائق"، متوقعا ان "ينتج عن القمة اتفاقيات امنية موسعة".نيودلهي تكمل الاستعدادات النهائية لاستقبال الرئيس الروسي بمراسم رسميةبوتين: ينبغي توسيع إمكانيات استخدام العملات الوطنية للتسويات في مجموعة "بريكس"
دبلوماسي هندي سابق: زيارة بوتين إلى الهند نوعية ومهمة في الإطار الجيوسياسي حول العالم
صرح الدبلوماسي الهندي السابق ماهش ساشديف، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن أهمية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الهند،ونوعية وخصوصية هذه الزيارة في الإطار الجيوسياسي حول العالم.
ولفت ساشديف إلى "وجود توافق بين الهند وروسيا حول أغلبية المسائل في العالم من السياسة والاقتصاد وغيرها"، معتبرا أن "التفاهم والود بين الطرفين سيزيد بعد الزيارة"، وقال "نحن لا نعيش في عالم القطب الواحد، نحن في مرحلة التعددية القطبية
"، لافتا إلى أن "هناك قوى عدة لديها رسوخا ووزنا من بينها روسيا والهند والصين وغيرهم".
وشدد على أن "زيارة بوتين والتي تأتي في ظل وضع عالمي غير مستقر، تؤكد على ضرورة التعاون والتفاهم بين موسكو والهند"، مشيرا إلى أن "هناك تكاملا بين الهند وروسيا في مجال الطاقة"، كاشفا أن "روسيا شكلّت المصدر الأول للهند لسنوات عدة".
وأوضح ساشديف أن "هناك تعاونا بين البلدين على صعيد إنتاج الطاقة بطريقة نووية، كما أن هناك مجالات للتعاون على صعيد الطاقة المتجددة بين البلدين"، معتبرا أن "التعاون بين روسيا والهند سيساهم في مواجهة التغيّرات المناخية".
ورأى أن "الهند تعتبر ان الرسوم الإضافية التي فرضت عليها بسبب استراد النفط من روسيا
، أمر غير لائق"، متوقعا ان "ينتج عن القمة اتفاقيات امنية موسعة".