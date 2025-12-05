عربي
بوتين يثمن جهود مودي لتسوية الأزمة الأوكرانية- فيديو
دبلوماسي هندي سابق: زيارة بوتين إلى الهند نوعية ومهمة في الإطار الجيوسياسي حول العالم
سبوتنيك عربي
صرح الدبلوماسي الهندي السابق ماهش ساشديف، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن أهمية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الهند،ونوعية وخصوصية هذه الزيارة في... 05.12.2025
تقارير سبوتنيك, حصري

صرح الدبلوماسي الهندي السابق ماهش ساشديف، في مداخلة له عبر إذاعة "سبوتنيك"، عن أهمية زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الهند،ونوعية وخصوصية هذه الزيارة في الإطار الجيوسياسي حول العالم.
ولفت ساشديف إلى "وجود توافق بين الهند وروسيا حول أغلبية المسائل في العالم من السياسة والاقتصاد وغيرها"، معتبرا أن "التفاهم والود بين الطرفين سيزيد بعد الزيارة"، وقال "نحن لا نعيش في عالم القطب الواحد، نحن في مرحلة التعددية القطبية"، لافتا إلى أن "هناك قوى عدة لديها رسوخا ووزنا من بينها روسيا والهند والصين وغيرهم".

وشدد على أن "زيارة بوتين والتي تأتي في ظل وضع عالمي غير مستقر، تؤكد على ضرورة التعاون والتفاهم بين موسكو والهند"، مشيرا إلى أن "هناك تكاملا بين الهند وروسيا في مجال الطاقة"، كاشفا أن "روسيا شكلّت المصدر الأول للهند لسنوات عدة".

بوتين يصل إلى القصر الرئاسي في دلهي ضمن زيارة دولة إلى الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
خبير: زيارة بوتين إلى الهند تكتسب أهمية استراتيجية كبرى
07:18 GMT

وأوضح ساشديف أن "هناك تعاونا بين البلدين على صعيد إنتاج الطاقة بطريقة نووية، كما أن هناك مجالات للتعاون على صعيد الطاقة المتجددة بين البلدين"، معتبرا أن "التعاون بين روسيا والهند سيساهم في مواجهة التغيّرات المناخية".

ورأى أن "الهند تعتبر ان الرسوم الإضافية التي فرضت عليها بسبب استراد النفط من روسيا، أمر غير لائق"، متوقعا ان "ينتج عن القمة اتفاقيات امنية موسعة".
نيودلهي تكمل الاستعدادات النهائية لاستقبال الرئيس الروسي بمراسم رسمية
بوتين: ينبغي توسيع إمكانيات استخدام العملات الوطنية للتسويات في مجموعة "بريكس"
