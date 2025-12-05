https://sarabic.ae/20251205/خبير-زيارة-بوتين-إلى-الهند-تكتسب-أهمية-استراتيجية-كبرى-1107830177.html
خبير: زيارة بوتين إلى الهند تكتسب أهمية استراتيجية كبرى
وشدد فخري على أن "الهند وروسيا قطبان أساسيان على مستوى الساحة الدولية، ولهما ثقلهما فيما يتعلق بالجانب السياسي والاقتصادي".وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، وصف فخري "الزيارة بالتاريخية"، قائلا إنها "ستحدد مسارات عدة دولية وإقليمية، خاصة في هذه اللحظة السياسية الراهنة والاستراتيجية"، معتبرا أن "ما أشار إليه بوتين يعكس المسار الطويل للعلاقات الروسية الهندية التي كانت على المستوى التاريخي علاقات متينة وعريقة".ولفت فخري إلى أن "هذا النوع من الزيارات والشراكات والتنسيق والتعاون ليس حدثا عابرا، بل يمهّد لإنتاج وبلورة نظام عالمي ودولي يقوم على رؤية وفهم أعمق للتحولات الجيوسياسية والاستراتيجية الحاصلة، والتي تأخذنا نحو التعددية القطبية".وأوضح ضيف "ٍسبوتنيك"، أن "الهند ترى أن مصلحتها يجب أن تُختزل في المصالح السيادية الهندية، وهي تعمل وفق رؤية استراتيجية تقول "أننا علينا أن نكون في المسار الذي نحجز لأنفسنا مكانا وازنا في أي نظام عالمي قد يتبلور في المستقبل القريب أو البعيد".نيودلهي تكمل الاستعدادات النهائية لاستقبال الرئيس الروسي بمراسم رسميةبوتين: توازن القوى في العالم يتغير وتظهر مراكز قوى جديدة
