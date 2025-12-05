عربي
بوتين يثمن جهود مودي لتسوية الأزمة الأوكرانية- فيديو
خبير: زيارة بوتين إلى الهند تكتسب أهمية استراتيجية كبرى
خبير: زيارة بوتين إلى الهند تكتسب أهمية استراتيجية كبرى
سبوتنيك عربي
علق الباحث في الشأن الدولي من بيروت، طارق فخري، على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الهند، كونها تكتسب أهمية استراتيجية كبرى في ظل التحولات الجيوسياسية...
وشدد فخري على أن "الهند وروسيا قطبان أساسيان على مستوى الساحة الدولية، ولهما ثقلهما فيما يتعلق بالجانب السياسي والاقتصادي".وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، وصف فخري "الزيارة بالتاريخية"، قائلا إنها "ستحدد مسارات عدة دولية وإقليمية، خاصة في هذه اللحظة السياسية الراهنة والاستراتيجية"، معتبرا أن "ما أشار إليه بوتين يعكس المسار الطويل للعلاقات الروسية الهندية التي كانت على المستوى التاريخي علاقات متينة وعريقة".ولفت فخري إلى أن "هذا النوع من الزيارات والشراكات والتنسيق والتعاون ليس حدثا عابرا، بل يمهّد لإنتاج وبلورة نظام عالمي ودولي يقوم على رؤية وفهم أعمق للتحولات الجيوسياسية والاستراتيجية الحاصلة، والتي تأخذنا نحو التعددية القطبية".وأوضح ضيف "ٍسبوتنيك"، أن "الهند ترى أن مصلحتها يجب أن تُختزل في المصالح السيادية الهندية، وهي تعمل وفق رؤية استراتيجية تقول "أننا علينا أن نكون في المسار الذي نحجز لأنفسنا مكانا وازنا في أي نظام عالمي قد يتبلور في المستقبل القريب أو البعيد".
حصري
علق الباحث في الشأن الدولي من بيروت، طارق فخري، على زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الى الهند، كونها تكتسب أهمية استراتيجية كبرى في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها النظام الدولي.
وشدد فخري على أن "الهند وروسيا قطبان أساسيان على مستوى الساحة الدولية، ولهما ثقلهما فيما يتعلق بالجانب السياسي والاقتصادي".
وفي حديث له عبر إذاعة "سبوتنيك"، وصف فخري "الزيارة بالتاريخية"، قائلا إنها "ستحدد مسارات عدة دولية وإقليمية، خاصة في هذه اللحظة السياسية الراهنة والاستراتيجية"، معتبرا أن "ما أشار إليه بوتين يعكس المسار الطويل للعلاقات الروسية الهندية التي كانت على المستوى التاريخي علاقات متينة وعريقة".
زيارة الدولة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الهند - سبوتنيك عربي, 1920, 05.12.2025
بوتين يصل إلى قصر دلهي الرئاسي في زيارة دولة إلى الهند... فيديو
06:12 GMT

ورأى أن "الرسالة الأساسية التي يريد الجانبان إرسالها وتكريسها على مستوى المسارات الدولية، أن هناك تغيّرات جيوسياسية وأقطاب دولية تعمل في إطار التعاون والتنسيق بعيدا عن الأحادية"، مضيفا "نتحدث اليوم عن قطبين لهما ثقلهما في أبعاد متنوعة، الهند بما تعنيه من قوة اقتصادية كبرى، وروسيا بما تعنيه من ثقل استراتيجي وسياسي وعسكري".

ولفت فخري إلى أن "هذا النوع من الزيارات والشراكات والتنسيق والتعاون ليس حدثا عابرا، بل يمهّد لإنتاج وبلورة نظام عالمي ودولي يقوم على رؤية وفهم أعمق للتحولات الجيوسياسية والاستراتيجية الحاصلة، والتي تأخذنا نحو التعددية القطبية".
وأوضح ضيف "ٍسبوتنيك"، أن "الهند ترى أن مصلحتها يجب أن تُختزل في المصالح السيادية الهندية، وهي تعمل وفق رؤية استراتيجية تقول "أننا علينا أن نكون في المسار الذي نحجز لأنفسنا مكانا وازنا في أي نظام عالمي قد يتبلور في المستقبل القريب أو البعيد".
نيودلهي تكمل الاستعدادات النهائية لاستقبال الرئيس الروسي بمراسم رسمية
بوتين: توازن القوى في العالم يتغير وتظهر مراكز قوى جديدة
