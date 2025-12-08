https://sarabic.ae/20251208/أمنيون-لـسبوتنيك-القدرات-العسكرية-الأوروبية-ليست-مكافئة-لروسيا-وتوافق-أمريكا-يحل-أزمة-أوكرانيا-1107939756.html

أمنيون لـ"سبوتنيك": القدرات العسكرية الأوروبية ليست مكافئة لروسيا وتوافق أمريكا يحل أزمة أوكرانيا

سبوتنيك عربي

علق خبراء أمنيون على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعرب عن خيبة أمله، لأن "فلاديمير زيلينسكي، لم يقرأ المقترح الأمريكي لحل النزاع الأوكراني، وفق... 08.12.2025, سبوتنيك عربي

حصري

روسيا

أخبار أوكرانيا

العالم

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg

وفق الخبراء، فإن الجانب الأوروبي لا يمكنه تحمل مواجهة طويلة الأمد مع روسيا، أو الدخول في مواجهة مباشرة لن تكون تحت غطاء "الناتو".ويرى أحد الخبراء أن التوافق بين روسيا وأمريكا يعزز فرص حل الأزمة بعيدا عن التصعيد الأوروبي، خاصة في ظل مساعي ترامب وإمكانية الضغط على زيلينسكي.من ناحيته قال العميد فيصل الحمد، الخبير الأمني السعودي، إن القوة العسكرية الأوروبية في هذه الفترة تعتبر منهكة، ذلك لأنها خلال الأعوام الماضية قدمت أغلب التسليح المتواجد لدى أوروبا للقوات الأوكرانية لمقاتلة الروس في الأراضي الشرقية والجنوبية الشرقية من أوكرانيا.وأضاف في تصريحات مع "سبوتنيك"، أن أوروبا لا تستطيع بقوتها الحالية الدخول في مواجهة مع روسيا، إضافة إلى أن القتال لن يكون في حالة توجيه ضربة عسكرية أو اشتعال القتال تحت غطاء "الناتو"؛ لأن غطاء الناتو في الفصل الخامس ينص على أن الاعتداء على دولة يعتبر اعتداءً على الكل، وفي هذه الحالة لا يوجد اعتداء، بل إن من قام بالاعتداء هم الأوروبيون ضد الروس".وبشأن إسهام التوافق بين روسيا وأوكرانيا على حل الأزمة، يقول الحمد "حقيقة الأمر أن التوافق بين قوتين عظميين هو من سيحل الأزمة الأوكرانية، ونشاهد بأن التصريحات الأمريكية بأنها إيجابية فيما يخص المفاوضات، إضافة إلى إشارات إيجابية من القيادة الروسية في موسكو".وتابع: "حقيقة الأمر، خلال الفترة الماضية شاهدنا مجموعة من فضائح الفساد في الحكومة الأوكرانية، لذلك المتوقع حتى وإن بقي رغم أنه يوجد مؤشرات اليوم تتحدث بأنه لم يطّلع على خطة السلام الروسية الأمريكية وكأنها رسالة بأنه لن يوافق على ذلك- ولكن المتوقع أن زيلينسكي سيوافق على الخطة؛ لأن هناك ضغوطا أمريكية كبيرة جدا"ولفت إلى أن الهجمات الأوروبية هي هجمات سياسية ودبلوماسية أكثر من أنها هجمات عسكرية، كما أن أوروبا قدمت أغلب تسليحها وبالأخص الذخيرة للأوكرانيين لاستخدامها، كما شاهدنا قصورا كبيرا في التسليح خصوصا في طلقات المدفعية (155) على المستوى الأوروبي كافة، وانخفاض الإنتاج في المصانع خلال الفترة الماضية، ومحاولة الآن إعادة فتح المصانع القديمة سيأخذ وقتا ليس بالقصير.ولفت إلى أن أوروبا لن تقوم بأي ضربة عسكرية ضد الروس، بل سيحاولون المناورة دبلوماسيا للدخول على طاولة المفاوضات، والتي أصبحت فقط مفاوضات روسية أمريكية".فيما قال الخبير العسكري السعودي، عبد الله آل شايع، إن ترامب يسعى لحلول سريعة تعكس رغبته في إحلال السلام". وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن الحلول التي اقترحها ترامب لو وافقت عليها أوكرانيا منذ البداية ربما كانت ستمنع توسع المواجهات.ويرى أنه ليس من مصلحة أوروبا الدخول في مواجهة منفردة مع روسيا، خاصة أن قدراتها العسكرية ليست مكافئة للجانب الروسي، خاصة في ظل اعتمادها على الغطاء النووي والدعم اللوجستي الأمريكي.وأعرب الرئيس ترامب، اليوم الاثنين، عن خيبة أمله، لأن فلاديمير زيلينسكي، لم يقرأ المقترح الأمريكي لحل النزاع الأوكراني، وفق تعبيره. وقال ترامب خلال حفل أقيم في مركز "جون إف. كينيدي" للفنون المسرحية: "أشعر بخيبة أمل طفيفة، لأن زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد".وذكر ترامب بأن "روسيا وكذلك الشعب الأوكراني، يدعمون شروط التسوية التي تقترحها واشنطن لإنهاء الصراع في أوكرانيا، بينما لا يزال موقف فلاديمير زيلينسكي، غير واضح".وأضاف ترامب: "روسيا، على ما أعتقد، موافقة على الخطة، لكنني لست متأكدًا من أن زيلينسكي موافق. شعبه يحبها، لكنه لم يقرأها بعد، ولذا سيشرحها لي يوما ما".وكشفت وسائل إعلام غربية عن الوجهة التي بالإمكان أن يتخذها فلاديمير زيلينسكي ملجأ له، في حال فراره من أوكرانيا، في ظل الإخفاقات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية والضغوط الكبيرة على حكومته.وفي هذا السياق، أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية راي ماكغفرن، بأن الأمريكيين أبعدوا فلاديمير زيلينسكي، المنهك سياسيًا، عن مسار عملية التفاوض، معرّضين بذلك كامل حاشيته لخطر حقيقي بالاعتقال.وجاء في مقال منشور بإحدى تلك الوسائل أنه "مع تزايد إخفاقات أوكرانيا في ساحة المعركة، وتصدّر فضائح الفساد عناوين الصحف بشكل متزايد، ومطالبة الجمهور الحكومة بكشف كل دولار من المساعدات الغربية وكل أصول استولى عليها الأوليغارشيون الأوكرانيون، فإن هروب زيلينسكي المفاجئ من كييف إلى تل أبيب، لن يكون صادما".وأشار المقال إلى أن "إسرائيل أصبحت ملاذا مثاليا للأوكرانيين المدانين، ومن المرجّح أنه إذا ساء الوضع في أوكرانيا، فإن فلاديمير زيلينسكي سيتوجه إلى هناك".وشدد على أن أوروبا تعاني من انقسام داخلي بين دولها حول الموقف من روسيا، فضلًا عن التحديات الاقتصادية التي تجعلها غير قادرة على تحمل حرب طويلة الأمد دون دعم واشنطن، لذلك، أي توسع أوروبي مستقل سيكون محفوفا بالمخاطر، وقد يؤدي إلى تفكك الموقف الأوروبي الموحد بدلًا من تقويته.

