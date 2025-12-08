https://sarabic.ae/20251208/حكومة-بنين-نيجيريا-وجنود-من-كوت-ديفوار-يساندون-الجيش-ضد-المحاولة-الانقلابية-1107953030.html

حكومة بنين: نيجيريا وجنود من كوت ديفوار يساندون الجيش ضد المحاولة الانقلابية

حكومة بنين: نيجيريا وجنود من كوت ديفوار يساندون الجيش ضد المحاولة الانقلابية

أعلنت حكومة بنين، اليوم الاثنين، أن نيجيريا قدمت دعمًا مباشرًا عبر مجموعة دول غرب أفريقيا "الإيكواس" خلال المحاولة الانقلابية التي شهدتها البلاد. 08.12.2025, سبوتنيك عربي

وأكدت الحكومة، في بيان لها، أن "القوات النيجيرية نفذت ضربات جوية مساء الأحد استهدفت مواقع تابعة للانقلابيين في إطار التنسيق الإقليمي لإحباط التحرك العسكري".وأضافت أن "جنودًا من نيجيريا وكوت ديفوار وصلوا إلى بنين لمساندة الجيش في تأمين المؤسسات الحيوية وتعزيز الاستقرار الداخلي"، مشددة على أن هذا الدعم يأتي ضمن التزام دول الإيكواس بالحفاظ على الشرعية الدستورية في المنطقة.وأكّد مصدر في الرئاسة النيجيرية ومتحدث عسكري، أمس الأحد، أن "سلاح الجو النيجيري نفّذ ضربات على أهداف داخل أراضي بنين"، في تحرك بدا منسقًا مع السلطات البنينية التي تواجه محاولة انقلاب قالت إنها باتت "تحت السيطرة”.وقال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية، إيهيمن إيجودامي، إن "سلاح الجو النيجيري نفذ عمليات داخل بنين وفق بروتوكولات الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) وضمن إطار القوة الاحتياطية الإقليمية"، مشيرًا إلى أن الخطوة تعكس التزام نيجيريا الصارم بالأمن والاستقرار الإقليميين.وأعلن رئيس بنين، باتريس تالون، في خطابٍ مصوّرٍ، في وقت سابق، أن "الجيش قد طهّر البلاد من المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة".وقال في خطاب بث في قناة "بنين" التلفزيونية: "مع الجيش، تمكنّا من تطهير البلاد بالكامل من المتورطين في التمرد وقمع المقاومة".وأعلنت قوات عسكرية بقيادة المقدم باسكال تيغري في بنين، في وقت سابق أمس الأحد، عزل الرئيس باتريس تالون من السلطة، والسيطرة على المراكز الحكومية على رأسها التلفزيون الرسمي، فيما أكدت وسائل إعلام أن الحرس الجمهوري سيطر على بناء التلفزيون واعتقل المتورطين في العملية.ووفقا للبيان الذي نشر أعلن في بث مباشر، سيقود تيغري مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، تمل اسم "اللجنة العسكرية لإعادة التأسيس (CMR)".وسيطرت القوات التابعة للمجلس على هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية صباح الأحد، وبثت البيان بشكل مباشر على (BTV).وبدورها، كشفت تقارير إعلامية، أن الحرس الوطني يقاوم المتمردين المتحصنين داخل مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية، وألقى القبض على المتورطين في العملية.وأفاد موقع "24heuresauBenin" بأن "الانقلاب لم يحدث في بنين. مجموعة الانقلابيين الذين أعلنوا الإطاحة بالرئيس باتريس تالون أصبحت الآن في قبضة الحرس الجمهوري. تم تحرير محطة التلفزيون الوطني، التي استولى عليها الانقلابيون بهدف زعزعة استقرار الوضع. ولا يزال النظام الدستوري الذي أُسس قبل عدة سنوات ساريًا".وسُمع إطلاق نار قرب منزل تالون، الذي لا يزال موقعه مجهولا، وحثت السفارة الفرنسية المواطنين على البقاء في منازلهم.ويتولى الرئيس، باتريس تالون، السلطة في بنين منذ عام 2016، وكان من المقرر أن يتنحى عن منصبه في نيسان/ أبريل المقبل بعد الانتخابات الرئاسية.وتأتي هذه الخطوة، بعد محاولات انقلاب سابقة، منها مؤامرة يناير 2025 التي شارك فيها مساعدوه (حكم عليه بالسجن 20 عامًا).

