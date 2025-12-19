https://sarabic.ae/20251219/القوات-الروسية-تحرر-4-بلدات-جديدة-خلال-أسبوع--وزارة-الدفاع-1108324494.html

القوات الروسية تحرر 4 بلدات جديدة خلال أسبوع- وزارة الدفاع

القوات الروسية تحرر 4 بلدات جديدة خلال أسبوع- وزارة الدفاع

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية استطاعت تحرير 4 بلدات خلال الأسبوع، مكبدة بذلك القوات المسلحة الأوكرانية خسائر كبيرة. 19.12.2025, سبوتنيك عربي

ووفقا لبيان وزارة الدفاع: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق و6 ضربات باستخدام أسلحة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ كينجال فرط الصوتية الجوية، في الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر من هذا العام، وقد ألحقت هذه الضربات أضرارًا بالمجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيلها، والبنية التحتية للنقل والموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومركز تجميع واختبار قوارب "غور" غير المأهولة، وورش تجميع ومستودعات طائرات هجومية بعيدة المدى بدون طيار، ومستودعات الوقود والذخيرة، فضلاً عن نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب". وجاء في البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية خلال أسبوع واحد في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" أكثر من 1515 جنديا ودبابدتين".ونوه بيان الوزارة إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، استولت على خطوط ومواقع استراتيجية، وتمكنوا من إلحاق خسائر بشرية ومادية بأربعة ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، ولواءين للهجوم الجبلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء للدفاع الإقليمي، ولواءين من الحرس الوطني".وفي منطقة سيطرت قوات مجموعة "الشمال"، أفاد البيان: "إجمالًا، خسر العدو في منطقة سيطرة مجموعة "اشلمال"، أكثر من 1425 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة، و74 مركبة، و5 قطع مدفعية ميدانية، ومركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ غراد، و7 محطات حرب إلكترونية، و11 مستودعًا للذخيرة والمعدات". وفي مقاطعة خاركوف، تمكنت من دحر تشكيلات تابعة للواءين ميكانيكيين ثقيلين، و 4 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني.ونوهت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "وحدات مجموعة "الغرب"، نتيجة لعملياتها النشطة، حررت نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، وكما تمكنت من دحر تشكيلات من 6 ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني".وأوضحت أن "المجموعة ألحقت أضرارًا أيضًا بأفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين، وثلاثة أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي".ووفقا لبيان وزارة الدفاع: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية من 1795 جنديًا، و4 دبابات، و20 مركبة قتالية مدرعة، و64 مركبة، و7 قطع مدفعية ميدانية، و3 محطات حرب إلكترونية، و9 مستودعات للذخيرة والمعدات".وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: " أن قوات "دنيبر" حيّدت ما يصل إلى 370 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و93 مركبة، و19 قطعة مدفعية ميدانية، من بينها مدفعان هاوتزر أمريكيان الصنع من طراز M777 عيار 155 ملم، و7 محطات حرب إلكترونية، و18 مستودعًا للذخيرة والإمدادات".وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.

