القوات الروسية تحرر 4 بلدات جديدة خلال أسبوع- وزارة الدفاع
القوات الروسية تحرر 4 بلدات جديدة خلال أسبوع- وزارة الدفاع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية استطاعت تحرير 4 بلدات خلال الأسبوع، مكبدة بذلك القوات المسلحة الأوكرانية خسائر كبيرة. 19.12.2025
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية استطاعت تحرير 4 بلدات خلال الأسبوع، مكبدة بذلك القوات المسلحة الأوكرانية خسائر كبيرة.
ووفقا لبيان وزارة الدفاع: "ردًا على الهجمات الإرهابية الأوكرانية على أهداف مدنية في روسيا، نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق و6 ضربات باستخدام أسلحة عالية الدقة، بما في ذلك صواريخ كينجال فرط الصوتية الجوية، في الفترة من 13 إلى 19 ديسمبر من هذا العام، وقد ألحقت هذه الضربات أضرارًا بالمجمعات الصناعية العسكرية الأوكرانية، ومنشآت الطاقة التي تدعم تشغيلها، والبنية التحتية للنقل والموانئ التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، ومركز تجميع واختبار قوارب "غور" غير المأهولة، وورش تجميع ومستودعات طائرات هجومية بعيدة المدى بدون طيار، ومستودعات الوقود والذخيرة، فضلاً عن نقاط انتشار مؤقتة للقوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب".
وتابع البيان: "خلال الأسبوع نفسه، حسّنت وحدات من قوات مجموعة "المركز" وضعها على طول الخطوط الأمامية، وتم تحييد 3 فرق ميكانيكية، ولواءين مشاة، ولواءين من قوات المشاة الآلية (ياغر)، ولواء محمول جوا، ولواءين هجوميين محمولين جوا، وفوجين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، ولواء دفاع إقليمي، وأربعة ألوية من الحرس الوطني، ولواء القوات الخاصة آزوف (المصنفة منظمة إرهابية في روسيا الاتحادية ومحظورة)، وفي هذا الصدد، تكبد العدو خسائر فادحة تجاوزت 3505 جندياً، وثلاث دبابات، و25 مركبة قتالية مدرعة، و39 مركبة، ومنظومة إطلاق صواريخ غراد متعددة، و20 قطعة مدفعية ميدانية".
وجاء في البيان: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية خلال أسبوع واحد في منطقة سيطرة قوات مجموعة "الشمال" أكثر من 1515 جنديا ودبابدتين".
وذكر البيان أن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 1310 جندياً، ودبابة، و16 مركبة قتالية مدرعة، خمس منها من إنتاج دول الناتو، و91 مركبة، و17 قطعة مدفعية ميدانية، بالإضافة إلى 4 محطات حرب إلكترونية، و26 مستودعاً للذخيرة والمعدات".
ونوه بيان الوزارة إلى أن "وحدات من قوات مجموعة "الجنوب"، استولت على خطوط ومواقع استراتيجية، وتمكنوا من إلحاق خسائر بشرية ومادية بأربعة ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، ولواء محمول جوًا، ولواءين للهجوم الجبلي تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء للدفاع الإقليمي، ولواءين من الحرس الوطني".
وفي منطقة سيطرت قوات مجموعة "الشمال"، أفاد البيان: "إجمالًا، خسر العدو في منطقة سيطرة مجموعة "اشلمال"، أكثر من 1425 جنديًا، و6 مركبات قتالية مدرعة، و74 مركبة، و5 قطع مدفعية ميدانية، ومركبة قتالية مزودة بنظام إطلاق صواريخ غراد، و7 محطات حرب إلكترونية، و11 مستودعًا للذخيرة والمعدات".
وأضاف البيان: "تمكنت قوات مجموعة "الشمال"، من دحر القوات والعتاد التابعين للواءين ميكانيكيين، ولواء مشاة آلي، ولواء ياغر، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين للدفاع الإقليمي، وفوجين من الحرس الوطني، ووحدة حدودية تابعة لحرس الحدود الأوكراني في مقاطعة سومي".
وفي مقاطعة خاركوف، تمكنت من دحر تشكيلات تابعة للواءين ميكانيكيين ثقيلين، و 4 ألوية ميكانيكية، ولواء مشاة آلي، وفوج هجومي من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواءين من الحرس الوطني.
وفي منطقة سيطرة قوات مجموعة "الغرب"، جاء في البيان: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذه المنطقة أكثر من 1515 جنديًا، ودبابتين، و21 مركبة قتالية مدرعة، تسع منها غربية الصنع، و106 مركبات، ومنظومة إطلاق صواريخ "هيرون" متعددة الإطلاق كرواتية الصنع، و10 قطع مدفعية ميدانية. كما تم تدمير 6 محطات حرب إلكترونية و29 مستودع ذخيرة".
ونوهت وزارة الدفاع الروسية إلى أن "وحدات مجموعة "الغرب"، نتيجة لعملياتها النشطة، حررت نوفوبلاتونوفكا في مقاطعة خاركوف، وكما تمكنت من دحر تشكيلات من 6 ألوية ميكانيكية، ولواءين هجوميين من القوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء من الحرس الوطني".
وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "واصلت وحدات من مجموعة قوات الشرق" التقدم في عمق دفاعات العدو، ونتيجة لعمليات حاسمة، حررت مستوطنتي بيشانوي وجيراسيموفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك، وفارفاروفكا في مقاطعة زابوروجيه".
وأوضحت أن "المجموعة ألحقت أضرارًا أيضًا بأفراد ومعدات لواءين ميكانيكيين، ولواءين هجوميين، وثلاثة أفواج هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء بحري، ولواء دفاع إقليمي".
ووفقا لبيان وزارة الدفاع: "خسرت القوات المسلحة الأوكرانية من 1795 جنديًا، و4 دبابات، و20 مركبة قتالية مدرعة، و64 مركبة، و7 قطع مدفعية ميدانية، و3 محطات حرب إلكترونية، و9 مستودعات للذخيرة والمعدات".
وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية: " أن قوات "دنيبر" حيّدت ما يصل إلى 370 جنديًا من القوات المسلحة الأوكرانية، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و93 مركبة، و19 قطعة مدفعية ميدانية، من بينها مدفعان هاوتزر أمريكيان الصنع من طراز M777 عيار 155 ملم، و7 محطات حرب إلكترونية، و18 مستودعًا للذخيرة والإمدادات".
وأضافت أن "منظومة صواريخ دنيبرو تسببت في خسائر في وحدات من لواءين ميكانيكيين، ولواء هجوم جبلي، ولواء دفاع ساحلي تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء دفاع إقليمي، ولواء الحرس الوطني".
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، البنى التحتية والمدنيين في الأقاليم الروسية الجديدة (جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه)، متبعة أساليب إرهابية، وذلك بدعم عسكري كبير من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.