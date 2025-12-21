عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
خبراء يشاركون 3 عادات بسيطة للحفاظ على الصحة خلال عطلة نهاية العام
خبراء يشاركون 3 عادات بسيطة للحفاظ على الصحة خلال عطلة نهاية العام
خبراء يشاركون 3 عادات بسيطة للحفاظ على الصحة خلال عطلة نهاية العام

20:20 GMT 21.12.2025
© Getty Images / skynesherخبراء يشاركون ثلاث عادات بسيطة للحفاظ على الصحة
خبراء يشاركون ثلاث عادات بسيطة للحفاظ على الصحة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.12.2025
© Getty Images / skynesher
أوضح اختصاصيو تغذية معتمدون وباحثون في مجال صحة الأسرة، أن دمج عادات منزلية صحية وبسيطة، يمكن أن يساعد العائلة على الحفاظ على عادات غذائية ونوم ونشاط بدني صحية، ليشعروا بأفضل حال خلال موسم الأعطال المزدحم.
وتوصل الباحثون إلى عدد من الاستراتيجيات الفعّالة، وإليكم أهم ثلاث نصائح لمساعدة عائلتكم على الحفاظ على عادات غذائية ونشاط بدني ونوم صحية، مع الاستمتاع بكل ما يقدمه هذا الموسم، حسب ما ورد في صحيفة "ساينس أليرت"، وفيما يلي أهم العادات والنصائح كما أوردتها الصحيفة:

1. اجعلوا وجبات الطعام مناسبة عائلية

قد تجعل الجداول المزدحمة خلال العطلات من الصعب إيجاد وقت للطهي والجلوس لتناول وجبة عائلية. مع ذلك، خلال موسم الأعياد، حيث تكثر فرص تناول الحلويات والبسكويت، يُعد تخصيص وقت للجلوس لتناول وجبة عائلية واحدة على الأقل يوميا أمرا أساسيا. تساعد هذه العادة البسيطة عائلتكم على اتباع عادات غذائية صحية، وتمنح الجميع فرصة قيّمة للتواصل، ولا يشترط أن تكون وجبة العائلة في وقت العشاء. راعوا جدولكم خلال العطلات؛ إذا كان تناول الإفطار معا هو الأنسب، فهذا رائع.

وأشركوا جميع أفراد العائلة، بمن فيهم الأطفال الصغار، في تحضير الطعام. يمكن أن يشمل ذلك خبز حلويات العيد، أو طهي وجبة عائلية، أو إعداد طبق لتجمع عائلي. إن إشراك الأطفال في تحضير الطعام، مثل تقليب الطعام، أو قياس المكونات، أو حتى المساعدة في التسوق، يُحسن من احتمالية تذوقهم للطعام الذي يُعدونه، وقد يُقلل من انتقائيتهم في الطعام.

2. خصصوا أوقاتا للحركة واللعب والاسترخاء بعيدا عن الأجهزة الإلكترونية

اخرجوا إلى الهواء الطلق! الأطفال الذين يقضون وقتا أطول في الهواء الطلق يكونون أكثر نشاطا بدنيا، ويُسهم قضاء الوقت في الطبيعة أيضا في دعم نمو الدماغ ومساعدة الأطفال على الاسترخاء.
كذلك خططوا لرحلة عائلية، أو اذهبوا للتزلج على الجليد أو التزحلق على الجليد؛ امشوا إلى الفعاليات القريبة وتجولوا في الحي للاستمتاع بأضواء العطلات، فهذه الفرص القصيرة للحركة تُحدث فرقا كبيرا.

وعندما يحين وقت العودة إلى المنزل للتدفئة، ضعوا خطة لوقت استخدام الشاشات. يقضي الأطفال وقتا أقل أمام الشاشات عندما يحدد آباؤهم وقتا محددا لاستخدامها، كذلك اجعلوا وجباتكم خالية من الشاشات. أطفئوا التلفاز وضعوا الهواتف والأجهزة اللوحية في مكان مخصص بعيدا عن مكان تناول الطعام.

3. وازنوا بين الاحتفالات وروتين نوم العائلة

يساعد النوم الجيد ليلا الجميع، بمن فيهم الآباء، على الاستمتاع بأجواء العطلات على أكمل وجه، ويُفيد الأطفال الذين يحصلون على قسط كاف من النوم بانخفاض مستوى التوتر وفرط النشاط، وتحسن صحتهم البدنية والنفسية.
ويحتاج الأطفال والمراهقون، بحسب أعمارهم، إلى ما بين 8 و17 ساعة من النوم يومياً، بينما يحتاج البالغون إلى ما بين 7 و9 ساعات.

يُساعد الحفاظ على روتين نوم ثابت أطفالك على الحصول على قسط كافٍ من النوم، ويساعدهم أيضا على النوم بسهولة عند النوم خارج المنزل. كذلك خصص وقتاً للاسترخاء قبل النوم، بعد يوم حافل بأنشطة هادئة بعيدة عن الشاشات، مثل قراءة كتاب ممتع.

كذلك يمكن أن يساعد تنبيه الأطفال قبل النوم ببضع دقائق على التعامل مع مشاعرهم عندما يحين وقت التوقف عن نشاط ممتع والاستعداد للنوم. لكن قد يحتاج الأطفال الأكثر حساسية للتغيير إلى مزيد من القرب من والديهم للشعور بالأمان والنوم في بيئة جديدة.
ويأمل الباحثون أن تساعد هذه العادات البسيطة عائلتكم على التواصل، والاسترخاء، وإيجاد البهجة في أيام العطلات المزدحمة.
