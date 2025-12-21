https://sarabic.ae/20251221/خبراء-يشاركون-3-عادات-بسيطة-للحفاظ-على-الصحة-خلال-أعطال-نهاية-العام-1108441117.html

خبراء يشاركون 3 عادات بسيطة للحفاظ على الصحة خلال عطلة نهاية العام

وتوصل الباحثون إلى عدد من الاستراتيجيات الفعّالة، وإليكم أهم ثلاث نصائح لمساعدة عائلتكم على الحفاظ على عادات غذائية ونشاط بدني ونوم صحية، مع الاستمتاع بكل ما يقدمه هذا الموسم، حسب ما ورد في صحيفة "ساينس أليرت"، وفيما يلي أهم العادات والنصائح كما أوردتها الصحيفة:1. اجعلوا وجبات الطعام مناسبة عائليةقد تجعل الجداول المزدحمة خلال العطلات من الصعب إيجاد وقت للطهي والجلوس لتناول وجبة عائلية. مع ذلك، خلال موسم الأعياد، حيث تكثر فرص تناول الحلويات والبسكويت، يُعد تخصيص وقت للجلوس لتناول وجبة عائلية واحدة على الأقل يوميا أمرا أساسيا. تساعد هذه العادة البسيطة عائلتكم على اتباع عادات غذائية صحية، وتمنح الجميع فرصة قيّمة للتواصل، ولا يشترط أن تكون وجبة العائلة في وقت العشاء. راعوا جدولكم خلال العطلات؛ إذا كان تناول الإفطار معا هو الأنسب، فهذا رائع.2. خصصوا أوقاتا للحركة واللعب والاسترخاء بعيدا عن الأجهزة الإلكترونيةاخرجوا إلى الهواء الطلق! الأطفال الذين يقضون وقتا أطول في الهواء الطلق يكونون أكثر نشاطا بدنيا، ويُسهم قضاء الوقت في الطبيعة أيضا في دعم نمو الدماغ ومساعدة الأطفال على الاسترخاء.كذلك خططوا لرحلة عائلية، أو اذهبوا للتزلج على الجليد أو التزحلق على الجليد؛ امشوا إلى الفعاليات القريبة وتجولوا في الحي للاستمتاع بأضواء العطلات، فهذه الفرص القصيرة للحركة تُحدث فرقا كبيرا.3. وازنوا بين الاحتفالات وروتين نوم العائلةيساعد النوم الجيد ليلا الجميع، بمن فيهم الآباء، على الاستمتاع بأجواء العطلات على أكمل وجه، ويُفيد الأطفال الذين يحصلون على قسط كاف من النوم بانخفاض مستوى التوتر وفرط النشاط، وتحسن صحتهم البدنية والنفسية.ويحتاج الأطفال والمراهقون، بحسب أعمارهم، إلى ما بين 8 و17 ساعة من النوم يومياً، بينما يحتاج البالغون إلى ما بين 7 و9 ساعات.كذلك يمكن أن يساعد تنبيه الأطفال قبل النوم ببضع دقائق على التعامل مع مشاعرهم عندما يحين وقت التوقف عن نشاط ممتع والاستعداد للنوم. لكن قد يحتاج الأطفال الأكثر حساسية للتغيير إلى مزيد من القرب من والديهم للشعور بالأمان والنوم في بيئة جديدة.ويأمل الباحثون أن تساعد هذه العادات البسيطة عائلتكم على التواصل، والاسترخاء، وإيجاد البهجة في أيام العطلات المزدحمة.دراسة تكشف عن تمرين رياضي يحسن النوم بشكل كبيردراسة: "الرقص" علاج فعال للاكتئاب يتفوق على الرياضة والأدوية

