موسكو: روسيا تعرب عن استعدادها لبحث تزويد إيران بالماء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ترامب يعرب عن غضبه إزاء محاولة كييف مهاجمة مقر بوتين وموسكو تؤكد التزامها بالسلام
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
10:03 GMT
14 د
On air
11:03 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
11:18 GMT
11 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
12:03 GMT
26 د
مساحة حرة
أثار جدلا واسعا.. قراءة نقدية للفيلم المصري "الست"
12:30 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الصحة النفسية ليست رفاهية.. كيف تصلح ما أفسدته ٢٠٢٥؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
17:33 GMT
27 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول يمني سابق: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال يؤكد سعيها للسيطرة على "باب المندب"
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
147 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
كيف كان شكل البطولات الكروية العالمية في عام 2025
10:03 GMT
26 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
مصر تدعو دول أفريقيا لرفض اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
رحيل زياد الرحباني: مسيرته أثرت على الفن اللبناني والعربي
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260101/موسكو-روسيا-تعرب-عن-استعدادها-لبحث-تزويد-إيران-بالماء-1108788032.html
موسكو: روسيا تعرب عن استعدادها لبحث تزويد إيران بالماء
موسكو: روسيا تعرب عن استعدادها لبحث تزويد إيران بالماء
سبوتنيك عربي
صرح أليكسي يفيموف، القائم بأعمال الممثل التجاري الروسي في إيران، في مقابلة مع "سبوتنيك"، بأن "روسيا مستعدة لمناقشة إمكانية تزويد إيران بالمياه لملء الخزانات... 01.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-01T06:58+0000
2026-01-01T06:58+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار روسيا
إيران
العالم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108657057_0:153:1472:981_1920x0_80_0_0_7f3bd50076cf171e8b2b0eeec5f0192b.jpg
وأوضح يفيموف أن "مسألة الموارد المائية أصبحت أكثر حساسية بالنسبة لإيران، في ظل التغيرات المناخية والجفاف المزمن، الذي تشهده البلاد".وأشار يفيموف إلى أنه "في المستقبل، قد تصبح مسألة الأمن المائي موضوعا لحوار إقليمي أوسع، يشمل دول حوض بحر قزوين أيضا".وأضاف يفيموف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "جرى في يونيو (حزيران) 2024، توقيع مذكرة استراتيجية بين شركات الغاز الروسية والإيرانية، تهدف إلى دراسة تنظيم إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران عبر خطوط أنابيب".وأضاف:"عندما يتم اتخاذ القرارات النهائية وتحديد المواعيد الزمنية لتنفيذ المشروع، سيتم الإعلان عنها رسميًا دون شك. أما في الوقت الراهن، فيمكن القول إن الاهتمام من الجانبين قد تأكد، وإن المشاورات ما تزال مستمرة".بيزشكيان يدين الهجوم الذي شنته كييف على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورودالإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لضوء أخضر أمريكي بشأن إيران
https://sarabic.ae/20251226/عراقجي-نجري-مفاوضات-مع-روسيا-بشأن-المراحل-اللاحقة-لأول-محطة-نووية-في-إيران-1108612293.html
https://sarabic.ae/20260101/إيران-توجه-رسالة-تحذير-إلى-غروسي-بشأن-التهديدات-الأمريكية-الأخيرة-لها-1108787754.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/1c/1108657057_49:0:1357:981_1920x0_80_0_0_39dfc247926788fe1c7c63461b1a6623.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, إيران, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, إيران, العالم, العالم العربي

موسكو: روسيا تعرب عن استعدادها لبحث تزويد إيران بالماء

06:58 GMT 01.01.2026
© Photo / Unsplash/ Jon Flobrantنهر
نهر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
© Photo / Unsplash/ Jon Flobrant
تابعنا عبر
صرح أليكسي يفيموف، القائم بأعمال الممثل التجاري الروسي في إيران، في مقابلة مع "سبوتنيك"، بأن "روسيا مستعدة لمناقشة إمكانية تزويد إيران بالمياه لملء الخزانات الإيرانية"، مضيفًا أن موسكو لم تتلقَ حتى الآن أي طلبات رسمية بهذا الشأن.
وأوضح يفيموف أن "مسألة الموارد المائية أصبحت أكثر حساسية بالنسبة لإيران، في ظل التغيرات المناخية والجفاف المزمن، الذي تشهده البلاد".

وقال يفيموف: "نودّ التأكيد على أنه حتى الآن، لم يوجّه إلينا أي طلب رسمي من الجانب الإيراني بشأن تصدير المياه من روسيا لغرض تعبئة الخزانات الإيرانية، ومع ذلك، فإننا على استعداد للدخول في حوار جاد ومناقشة أشكال التعاون الممكنة حال تلقينا طلبا مماثلا".

وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني، عباس عراقجي، في قصر زينة موروزوفا، موسكو، 17 ديسمبر/ كانون الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2025
عراقجي: نجري مفاوضات مع روسيا بشأن المراحل اللاحقة لأول محطة نووية في إيران
26 ديسمبر 2025, 19:18 GMT

وأضاف أن "إيران تعتمد في المقام الأول على حلولها البنية التحتية الخاصة بها"، مشيرًا إلى مشروع ضخ المياه من الخليج إلى محافظة أصفهان، الذي بدأ تشغيله في 6 ديسمبر/ كانون الأول 2025.

وأشار يفيموف إلى أنه "في المستقبل، قد تصبح مسألة الأمن المائي موضوعا لحوار إقليمي أوسع، يشمل دول حوض بحر قزوين أيضا".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2026
إيران توجه رسالة تحذير إلى غروسي بشأن التهديدات الأمريكية الأخيرة لها
06:40 GMT

وفي وقت سابق، قال يفيموف، بأن "موسكو وطهران، تواصلان المشاورات المتعلقة بإمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران".

وأضاف يفيموف، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "جرى في يونيو (حزيران) 2024، توقيع مذكرة استراتيجية بين شركات الغاز الروسية والإيرانية، تهدف إلى دراسة تنظيم إمدادات الغاز الطبيعي الروسي إلى إيران عبر خطوط أنابيب".
وأضاف:"عندما يتم اتخاذ القرارات النهائية وتحديد المواعيد الزمنية لتنفيذ المشروع، سيتم الإعلان عنها رسميًا دون شك. أما في الوقت الراهن، فيمكن القول إن الاهتمام من الجانبين قد تأكد، وإن المشاورات ما تزال مستمرة".
بيزشكيان يدين الهجوم الذي شنته كييف على مقر الرئاسة الروسية في مقاطعة نوفغورود
الإذاعة الإسرائيلية: نتنياهو يسعى لضوء أخضر أمريكي بشأن إيران
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала