هبوط حاد… ما محددات أسعار النفط لعام 2026 وأبرز السيناريوهات؟
تراجعت أسعار خام "برنت" إلى مستويات غير مسبوقة لعام 2025، مسجلا بذلك انخفاضا سنويا بنحو 20%، حيث تراجع تسليم مارس/آذار بنسبة 0.8% ليغلق عند 60.85 دولار للبرميل، كما تراجع خام "غرب تكساس" الوسيط بنسبة 0.9% ليستقر عند 57.42 دولار، وسط تخوفات من انخفاضات جديدة.
وتواجه السوق مخاطر جيوسياسية واسعة النطاق، في ظل اتساع دائرة التوترات ونطاق العقوبات، فضلا عن التوجه المتزايد نحو الاعتماد على الطاقات المتجددة، الأمر الذي يزيد من مخاوف انخفاض الأسعار خلال السنوات المقبلة، في ظل توقعات أن يضغط فائض كبير على الأسعار في عام 2026.
من ناحيته قال الدكتور أيمن عمر الأكاديمي والباحث الاقتصادي، إن عدة عوامل يمكن أن تؤثر في أسعار النفط في المستقبل وهي الطلب العالمي على النفط مقابل المعروض منه، بالإضافة إلى الاحتياطي العالمي من النفط، يُضاف إليها العوامل الجيوسياسية وخاصة في مناطق إنتاج النفط وسلاسل إمداده الأساسية، وكذلك التطورات في قطاع الطاقة البديلة.
وأضاف في حديثه "سبوتنيك"، أن التقديرات تتباين بشأن مسار أسعار النفط خلال عام 2026 في ظل اختلاف الرؤى بين منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، حول توازن العرض والطلب في السوق العالمية.
وأوضح أن بيانات "أوبك" تشير إلى تقارب مستويات المعروض مع الطلب خلال العام المقبل، في حين أن وكالة الطاقة الدولية وجهات أخرى، ترى أن السوق قد تشهد فائضا ملحوظا في الإمدادات.
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن "أوبك" في ديسمبر/كانون الأول 2025، تتوقع المنظمة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يوميا في عام 2026، ليصل إلى نحو 106.5 مليون برميل يوميًا، مدفوعًا باستمرار متانة الاقتصاد العالمي، ولا سيما في الأسواق الناشئة.
وتشير تقديرات أوبك إلى وجود فائض عرضي محدود بنحو 600 ألف برميل يوميا فقط، في حال استمرار مستويات الإنتاج الحالية، وهو ما يدعم سيناريو استقرار الأسعار.
في المقابل، رفعت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري الصادر الخميس 11 ديسمبر/كانون الأول 2025، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عام 2026 بمقدار 90 ألف برميل يوميا ليصل إلى نحو 860 ألف برميل يوميًا، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 770 ألف برميل يوميا، إلا أنها تتوقع في الوقت نفسه نمو المعروض العالمي بنحو 2.4 مليون برميل يوميا خلال العام ذاته، ما يسهم في تشكّل فائض من العرض في السوق.
وفق عمر، يعكس هذا التباين في التقديرات اختلاف السيناريوهات المحتملة للأسعار خلال عام 2026. موضحا أن السيناريوهات التي قد تحدد صعود الأسعار أو تراجعها هي:
السيناريو الأول، وهو الأكثر ترجيحا، حيث يتمثل في استقرار الأسعار على المدى القريب والمتوسط، في حال تقارب العرض والطلب كما تتوقع أوبك، مع قدرة تحالف "أوبك+" على إدارة الفائض المحدود ومنع تراكم المخزونات، ما قد يبقي الأسعار في نطاق يتراوح بين 60 و70 دولارًا للبرميل.
السيناريو الثاني، ويتمثل في تعرّض الأسعار لضغوط هبوطية، إذا تحقّقت توقّعات وكالة الطاقة الدولية بوجود فائض أكبر في المعروض، لا سيما في حال ضعف الالتزام بتخفيضات الإنتاج أو تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.
ويرى أنه في هذه الحالة، قد تتراجع الأسعار إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل، مع ارتفاع المخزونات العالمية، خاصة في ظل تسجيل الاحتياطيات النفطية المؤكدة ارتفاعا بنسبة 1% خلال عام 2025 لتبلغ نحو 1.780 تريليون برميل.
في المقابل، يبقى سيناريو الصعود السعري قائما، وإن كان أقل احتمالا، في حال تشدد تحالف "أوبك+ " في إدارة المعروض، أو تفاقم الاضطرابات الجيوسياسية، أو في حال جاء نمو الطلب أعلى من التوقعات، مدفوعًا بتعافي أقوى في الاقتصادات الآسيوية. وفي هذه الحالة، قد تتجه الأسعار نحو مستويات تتراوح بين 70 و80 دولارًا للبرميل.
واستطرد الباحث الاقتصادي: "بين هذه السيناريوهات، يبدو أن مسار أسعار النفط في 2026 سيظل رهينة توازن دقيق بين سياسات المنتجين، ومستوى الطلب العالمي، والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية، في سوق تتسم بقدر عالٍ من الحساسية تجاه أي اختلال في العرض أو الطلب".
وشدد على أن أسعار النفط في عام 2026 ستظل حساسة للتطورات الجيوسياسية والتحولات في قطاع الطاقة البديلة، خاصة أن التوترات في مناطق الإنتاج الرئيسية مثل الشرق الأوسط وروسيا وفنزويلا، إضافة إلى العقوبات الدولية، قد تؤدي إلى تقليص المعروض العالمي بشكل مفاجئ، مما يدعم ارتفاع الأسعار.
في المقابل، يشكل التوسع المتسارع في مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب زيادة الاعتماد على السيارات الكهربائية، عاملاً ضاغطا على الطلب على النفط التقليدي، مما يحدّ من احتمالات ارتفاع الأسعار على المدى المتوسط.
ويرى أن هذا التوازن بين المخاطر الجيوسياسية والانتقال إلى الطاقة النظيفة سيحدد نطاق تقلبات السوق، بحيث قد ترتفع الأسعار في حال حدوث أي اضطراب في الإنتاج، بينما قد يخفف الطلب المتراجع بفعل الطاقة البديلة من حدة أي صعود مستمر.
وقال الخبير الاقتصادي عبد الجليل معيوف، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "هناك سيناريو صعودي يرتبط بعوامل مجتمعة، مثل خفض الإنتاج المنسق من 'أوبك+'، والتوترات الجيوسياسية في مناطق الطاقة، والتعافي الاقتصادي العالمي القوي، وتراجع الاستثمار في النفط الصخري، وهذا السيناريو مرجح إذا تلاقت صدمة عرض مع تحسن الطلب، وقد تصل الأسعار فيه إلى نطاق 70-85 دولاراً".
وأوضح أن سيناريو الاستقرار هو المرجح في 2026، إذا استمر تباطؤ النمو العالمي دون ركود حاد، وحافظت "أوبك+" على سياسة "إدارة السوق"، وواصل النفط الصخري الأمريكي الإنتاج بكفاءة مقبولة، وستستقر الأسعار حينها بين 55 و65 دولاراً. وتابع قائلاً، "أما سيناريو التراجع إلى أقل من 50 دولاراً، فيحدث في حال ركود عالمي، أو تفكك التوافق داخل 'أوبك+'، أو تسارع التحول نحو الطاقة المتجددة".
وحول إمكانية أن تتجه جميع الدول إلى خفض أسعار الوقود محلياً، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن ذلك ليس بالضرورة، فالدول التي تعتمد آلية التسعير التلقائي ستخفض غالباً، أما تلك التي تعتمد تسعيراً إدارياً فقد تبقي الأسعار ثابتة للاستفادة المالية أو لتقليص الدعم، وبالتالي فإن التخفيض سيكون انتقائياً وليس جماعياً.
وتابع: "أن استمرار السعر عند 61 دولاراً سيكون له آثار سلبية على الدول المصدرة للنفط، مثل تراجع الإيرادات العامة والضغوط على الموازنات، بينما سيكون إيجابياً للدول المستوردة، حيث يحسن ميزان المدفوعات ويخفض تكاليف الإنتاج، معتبراً أن هذا السعر مريح للمستهلك ومقلق للمنتج، واستدامته تضغط على الدول الريعية، وأي صدمة جيوسياسية أو قرار إنتاجي من "أوبك+" كفيل بتغيير الاتجاه سريعا"
خفض أسعار الوقود
عقب تراجع أسعار خام برنت لمستويات غير مسبوقة، أعلنت عدة دول عربية عن خفض أسعار الوقود لشهر يناير 2026، هي الأردن وقطر والإمارات والمغرب، وفق بيانات رسمية صدرت عن دول عدة خلال الأسبوع الأخير من العام 2025.
فى الأردن خفضت لجنة تسعير المشتقات النفطية وزارة الطاقة والثروة المعدنية أسعار البنزين أوكتان 95 بنحو 25 فلساً، والديزل بما يقارب 40–50 فلساً للتر، وفقاَ لقائمة الأسعار المعلنة.
وفي قطر فقد أعلنت شركة قطر للطاقة تطبيق الأسعار الجديدة منذ بداية العام 2026، بسعر البنزين الممتاز 91 بسعر 1.95 ريال/لتر، نزولاَ من 2.00 ريال. كما سيباع الديزل بسعر 2.00 ريال/لتر نزولاَ من 2.05 ريال.
وفي الإمارات انخفض سعر البنزين سوبر 98 حيث يباع بسعر 2.53 درهم/لتر، نزولاَ من 2.70. أما الديزل فيباع بسعر 2.55 درهم/لتر، نزولاَ منمن 2.85.
كما تراجعت أسعار المحروقات في المغرب حيث انخفض سعر الغازوال إلى ما دون حاجز 10 دراهم للتر لأول مرة منذ عام 2021، فيما هبط سعر البنزين إلى أقل من 12 درهما للتر الواحد، وفق تقارير صحفية عدة.