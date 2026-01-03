https://sarabic.ae/20260103/القوات-الإسرائيلية-تتوغل-مجددا-في-ريف-القنيطرة-جنوبي-سوريا-1108873402.html

القوات الإسرائيلية تتوغل مجددا في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

القوات الإسرائيلية تتوغل مجددا في ريف القنيطرة جنوبي سوريا

سبوتنيك عربي

توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، في عدد من مناطق ريف القنيطرة الجنوبي جنوبي سوريا. 03.01.2026, سبوتنيك عربي

وتضم القوة الإسرائيلية خمس آليات عسكرية تحركت من منطقة تل الأحمر الغربي، باتجاه قرية عين الزيوان، حيث أقامت حاجزا على المدخل الغربي للقرية على الطريق الواصل بينها وبين قرية كودنة، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".وأضافت "سانا": "تواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات، وتجريف الأراضي الزراعية".وكان الجيش الإسرائيلي، أعلن أمس الخميس، نشر لواء يضم جنودا من التيار الديني المتشدد (الحريديم)، في "المنطقة الأمنية" جنوبي سوريا، في خطوة تُعد الأولى من نوعها لهذا اللواء في تلك المنطقة.وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية، أمس الخميس، أن قوات المشاة التابعة للواء "الحشمونائيم" أو اللواء الديني المتطرف، باشرت تنفيذ أنشطة ميدانية بعد خضوعها لسلسلة تدريبات عسكرية.وأوضحت القناة، على موقعها الإلكتروني، أن اللواء العسكري سيواصل العمل في "ساحات مختلفة"، مع التأكيد على "توفير الظروف، التي تتيح للجنود الحريديم الحفاظ على نمط حياتهم الديني أثناء الخدمة العسكرية".وفي السياق ذاته، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن بلاده تسعى لـ"تغيير العلاقات مع دمشق، رغم أن نصف الجيش السوري يتكون من مقاتلين جهاديين"، على حد قوله.ويوم الاثنين الماضي، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يأمل في التوصل إلى تفاهم بين إسرائيل وسوريا، مشيرا إلى أنه سيبحث هذا الملف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.وأوضح ترامب، في تصريحات للصحفيين، أنه يأمل أن يتصالح نتنياهو مع سوريا، معتبرًا أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، "يعمل بجد للقيام بعمل جيد"، واصفًا إياه بـ"القوي"، ومعبّرًا عن أمله في أن يتوصل الطرفان إلى تفاهم.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن "دمشق تتوقع التوصل إلى اتفاق أمني بين سوريا وإسرائيل، على أساس اتفاقية الهدنة لعام 1974، مع بعض التعديلات الطفيفة ودون مناطق عازلة، بحلول نهاية العام (2025)".وبحسب قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، فإن إسرائيل ترفض مطلب سوريا بانسحاب إسرائيلي من جميع النقاط، التي سيطر عليها الجيش الإسرائيلي في سوريا، بعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد.وقالت مصادر إسرائيلية للإعلام الإسرائيلي، إن الجيش الإسرائيلي "سينسحب من بعض النقاط التسع، التي يسيطر عليها حاليًا في الأراضي السورية فقط، مقابل اتفاق سلام كامل مع سوريا، وليس اتفاقًا أمنيًا".

