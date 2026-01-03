https://sarabic.ae/20260103/من-داخل-ملجأ-الصنوبر-تحت-الأرض-كيف-احتجزت-واشنطن-مادورو-1108861884.html

من داخل ملجأ "الصنوبر" تحت الأرض... كيف احتجزت واشنطن مادورو؟

من داخل ملجأ "الصنوبر" تحت الأرض... كيف احتجزت واشنطن مادورو؟

كشفت مصادر عسكرية، بأن عناصر كوماندوز من قوات "دلتا" الخاصة، التي تعتبر بمثابة قوة النخبة في الجيش الأمريكي، اقتادت الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته. 03.01.2026, سبوتنيك عربي

وأوضحت المصادر، أن العملية كان مخططاً لها منذ 20 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلا أنها تأجلت عدة مرات بسبب الطقس، وفق ما نقلت شبكة "سي بي إس".ووفقا للمصادر فإن الضربات التي استهدفت فنزويلا ليلاً، طالت مجمع "فورتي تيونا"، أكبر مجمع عسكري في البلاد، مشيرة إلى أن هذه الضربات قد تشي بأنها أتت لحماية القوات الخاصة التي سحبت مادورو مع زوجته من هناك، تحت جنح الظلام.واوضحت أنه "يُعتقد على نطاق واسع بأن نيكولاس مادورو يقيم داخل فورتي تيونا، في ملجأ تحت الأرض يُعرف باسم "كاسا دي لوس بينوس" أو "منزل الصنوبر".ووفقًا لمصادر عدة، من بينها المسؤول الفنزويلي السابق إيفان سيمونوفيس والصحفي مايبورت بيتيت، يقضي مادورو لياليه في هذا الملجأ الآمن الواقع في منطقة غوايكايبورو بفورتي تيونا.ويُقال إنه متصل عبر أنفاق بأجزاء أخرى من المجمع، ويخضع لحراسة مشددة، ربما حتى من قبل قوات الأمن الكوبية، حسب ما نقلت سابقاً صحيفة "Vanguardia".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ"، مشددا على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا الصديقة. مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمر مثير للقلق بشكل خاص.

