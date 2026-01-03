https://sarabic.ae/20260103/أبعاد-أمنية-وسياسية-خبير-سعودي-يوضح-تداعيات-عملية-فنزويلا-على-الشرق-الأوسط-1108859057.html

أبعاد أمنية وسياسية... خبير سعودي يوضح تداعيات "عملية فنزويلا" على الشرق الأوسط

أكد الخبير الأمني السعودي عبد الله آل شايع، أن "المشهد المتصاعد والتوترات العسكرية في محيط فنزويلا، يتجاوز الذرائع المعلنة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة". 03.01.2026, سبوتنيك عربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108187433_0:0:1374:773_1920x0_80_0_0_158e86fedf067bbc43954de3a6a38d95.jpg

وأشار إلى أن فنزويلا تمثل اليوم "الرقم الصعب" في معادلة الطاقة العالمية، ومحورًا رئيسيًا في استراتيجية واشنطن لتأمين بدائل طاقة قريبة جغرافيًا وأكثر أمانا.وأوضح آل شايع أن "التهديدات الأمريكية تجاه كاراكاس ليست وليدة اللحظة، لكن التوقيت الحالي يعكس رغبة واشنطن في تأمين مصادر طاقة تقع ضمن نطاق نفوذها المباشر، بعيدًا عن خطوط الملاحة الدولية المضطربة".وتابع الخبير الأمني السعودي: "الهدف الاستراتيجي هو تنصيب حكومة موالية تضمن تدفق الإمدادات، مما يمنح الولايات المتحدة قدرة أكبر على المناورة في صراعاتها الدولية الأخرى دون القلق من اهتزاز سلاسل الإمداد".ويرى أنه "متى ما ضمنت واشنطن مصادر طاقة مستقرة وقريبة، فإن يدها ستصبح أكثر طلاقة في التدخل في الملفات الساخنة في آسيا وأوروبا، مما يجعل من فنزويلا جزءا لا يتجزأ من حسابات الأمن القومي الأمريكي".وفيما يتعلق بتأثير هذه التحولات على المنطقة العربية، حذّر آل شايع من أن "استغناء الولايات المتحدة عن طاقة المنطقة قد يدفعها نحو سياسات أكثر انحيازًا، وتكثيف دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل دون الالتفات لتبعات أمن الطاقة".وأشار الخبير الأمني السعودي إلى وجود "ازدواجية معايير واضحة، حيث تسارع بعض القوى (في إشارة إلى إسرائيل) للاعتراف بكيانات انفصالية في غضون أيام، بينما ترفض الاعتراف بالحقوق المشروعة للدولة الفلسطينية، وهو ما يمثل محاولة لتوسيع النفوذ الجغرافي والسياسي بدعم أمريكي مباشر".ويرى أن "الصراع في فنزويلا، ليس حدثًا معزولًا في قارة بعيدة، بل هو إعادة رسم لخارطة النفوذ العالمي"، محذّرًا من أن "إعادة تشكيل خارطة الطاقة ستؤدي حتمًا إلى تغيير في قواعد اللعبة السياسية في الشرق الأوسط، مما يستوجب يقظة استراتيجية عربية لمواجهة سيناريوهات المستقبل".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا الصديقة. مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمرًا مثيرًا للقلق بشكل خاص.

