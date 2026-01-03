https://sarabic.ae/20260103/أبعاد-أمنية-وسياسية-خبير-سعودي-يوضح-تداعيات-عملية-فنزويلا-على-الشرق-الأوسط-1108859057.html
أبعاد أمنية وسياسية... خبير سعودي يوضح تداعيات "عملية فنزويلا" على الشرق الأوسط
أبعاد أمنية وسياسية... خبير سعودي يوضح تداعيات "عملية فنزويلا" على الشرق الأوسط
03.01.2026
2026-01-03T12:27+0000
2026-01-03T12:27+0000
2026-01-03T12:27+0000
وأوضح آل شايع أن "التهديدات الأمريكية تجاه كاراكاس ليست وليدة اللحظة، لكن التوقيت الحالي يعكس رغبة واشنطن في تأمين مصادر طاقة تقع ضمن نطاق نفوذها المباشر، بعيدًا عن خطوط الملاحة الدولية المضطربة".

وتابع الخبير الأمني السعودي: "الهدف الاستراتيجي هو تنصيب حكومة موالية تضمن تدفق الإمدادات، مما يمنح الولايات المتحدة قدرة أكبر على المناورة في صراعاتها الدولية الأخرى دون القلق من اهتزاز سلاسل الإمداد".

ويرى أنه "متى ما ضمنت واشنطن مصادر طاقة مستقرة وقريبة، فإن يدها ستصبح أكثر طلاقة في التدخل في الملفات الساخنة في آسيا وأوروبا، مما يجعل من فنزويلا جزءا لا يتجزأ من حسابات الأمن القومي الأمريكي".

وفيما يتعلق بتأثير هذه التحولات على المنطقة العربية، حذّر آل شايع من أن "استغناء الولايات المتحدة عن طاقة المنطقة قد يدفعها نحو سياسات أكثر انحيازًا، وتكثيف دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل دون الالتفات لتبعات أمن الطاقة".

وأشار الخبير الأمني السعودي إلى وجود "ازدواجية معايير واضحة، حيث تسارع بعض القوى (في إشارة إلى إسرائيل) للاعتراف بكيانات انفصالية في غضون أيام، بينما ترفض الاعتراف بالحقوق المشروعة للدولة الفلسطينية، وهو ما يمثل محاولة لتوسيع النفوذ الجغرافي والسياسي بدعم أمريكي مباشر".

ويرى أن "الصراع في فنزويلا، ليس حدثًا معزولًا في قارة بعيدة، بل هو إعادة رسم لخارطة النفوذ العالمي"، محذّرًا من أن "إعادة تشكيل خارطة الطاقة ستؤدي حتمًا إلى تغيير في قواعد اللعبة السياسية في الشرق الأوسط، مما يستوجب يقظة استراتيجية عربية لمواجهة سيناريوهات المستقبل".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".

وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.

ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.

بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا الصديقة. مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمرًا مثيرًا للقلق بشكل خاص.
أكد الخبير الأمني السعودي عبد الله آل شايع، أن "المشهد المتصاعد والتوترات العسكرية في محيط فنزويلا، يتجاوز الذرائع المعلنة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة".
وأشار إلى أن فنزويلا تمثل اليوم "الرقم الصعب" في معادلة الطاقة العالمية، ومحورًا رئيسيًا في استراتيجية واشنطن لتأمين بدائل طاقة قريبة جغرافيًا وأكثر أمانا.
وأوضح آل شايع أن "التهديدات الأمريكية تجاه كاراكاس ليست وليدة اللحظة، لكن التوقيت الحالي يعكس رغبة واشنطن في تأمين مصادر طاقة تقع ضمن نطاق نفوذها المباشر، بعيدًا عن خطوط الملاحة الدولية المضطربة".
وتابع الخبير الأمني السعودي: "الهدف الاستراتيجي هو تنصيب حكومة موالية تضمن تدفق الإمدادات، مما يمنح الولايات المتحدة قدرة أكبر على المناورة في صراعاتها الدولية الأخرى دون القلق من اهتزاز سلاسل الإمداد".
ويرى آل شايع أن "تأمين الاحتياطيات الفنزويلية يمنح واشنطن درعًا طاقويًا يقيها تكرار أزمات تاريخية مثل أزمة السبعينيات، خاصة في ظل بيئة دولية مشحونة باحتمالات التصعيد بين الصين وتايوان، واستمرار الأزمة الأوكرانية".
ويرى أنه "متى ما ضمنت واشنطن مصادر طاقة مستقرة وقريبة، فإن يدها ستصبح أكثر طلاقة في التدخل في الملفات الساخنة في آسيا وأوروبا، مما يجعل من فنزويلا جزءا لا يتجزأ من حسابات الأمن القومي الأمريكي".
وفيما يتعلق بتأثير هذه التحولات على المنطقة العربية، حذّر آل شايع من أن "استغناء الولايات المتحدة عن طاقة المنطقة قد يدفعها نحو سياسات أكثر انحيازًا، وتكثيف دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل دون الالتفات لتبعات أمن الطاقة".
وأشار الخبير الأمني السعودي إلى وجود "ازدواجية معايير واضحة، حيث تسارع بعض القوى (في إشارة إلى إسرائيل) للاعتراف بكيانات انفصالية في غضون أيام، بينما ترفض الاعتراف بالحقوق المشروعة للدولة الفلسطينية، وهو ما يمثل محاولة لتوسيع النفوذ الجغرافي والسياسي بدعم أمريكي مباشر".
وشدد آل شايع على أن "موقف المملكة العربية السعودية يظل ثابتا وواضحا في رفض هذه التوجهات"، مؤكدًا أن "المرحلة تتطلب من الدول العربية والإسلامية الإسراع في إعادة صياغة استراتيجيات سياسية وأمنية شاملة تتماشى مع هذه التحولات المتسارعة لحماية مصالحها السيادية".
ويرى أن "الصراع في فنزويلا، ليس حدثًا معزولًا في قارة بعيدة، بل هو إعادة رسم لخارطة النفوذ العالمي"، محذّرًا من أن "إعادة تشكيل خارطة الطاقة ستؤدي حتمًا إلى تغيير في قواعد اللعبة السياسية في الشرق الأوسط، مما يستوجب يقظة استراتيجية عربية لمواجهة سيناريوهات المستقبل".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".
وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ
". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس
، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.
وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".
وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة
قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.
ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات
إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.
وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.
بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا الصديقة. مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمرًا مثيرًا للقلق بشكل خاص.