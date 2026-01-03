عربي
موسكو: إجبار مادورو وزوجته على مغادرة فنزويلا انتهاك لسيادتها وعلى واشنطن توضيح مكان تواجدهما
أبعاد أمنية وسياسية... خبير سعودي يوضح تداعيات "عملية فنزويلا" على الشرق الأوسط
أبعاد أمنية وسياسية... خبير سعودي يوضح تداعيات "عملية فنزويلا" على الشرق الأوسط
https://sarabic.ae/20260103/صحفي-بريطاني-مقيم-في-فنزويلا-انتشار-القلق-بين-المواطنين-في-ظل-غياب-البيانات-الحكومية-1108858346.html
https://sarabic.ae/20260103/خبير-عسكري-روسي-يشرح-مراحل-تنفيذ-واشنطن-لعمليتها-في-فنزويلا-1108857907.html
https://sarabic.ae/20260103/موسكو-إجبار-مادورو-وزوجته-على-مغادرة-فنزويلا-انتهاك-لسيادتها-وعلى-واشنطن-توضيح-مكان-تواجدهما--1108858535.html
https://sarabic.ae/20260103/فنزويلا-تطالب-بعقد-اجتماع-طارئ-لمجلس-الأمن-على-خلفية-الهجمات-الأمريكية-1108857551.html
https://sarabic.ae/20260103/مراسل-سبوتنيك-في-فنزويلا-يكشف-وضع-البلاد-خلال-الساعات-الأخيرة-1108856773.html
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
أكد الخبير الأمني السعودي عبد الله آل شايع، أن "المشهد المتصاعد والتوترات العسكرية في محيط فنزويلا، يتجاوز الذرائع المعلنة المتعلقة بمكافحة الجريمة المنظمة".
وأشار إلى أن فنزويلا تمثل اليوم "الرقم الصعب" في معادلة الطاقة العالمية، ومحورًا رئيسيًا في استراتيجية واشنطن لتأمين بدائل طاقة قريبة جغرافيًا وأكثر أمانا.
وأوضح آل شايع أن "التهديدات الأمريكية تجاه كاراكاس ليست وليدة اللحظة، لكن التوقيت الحالي يعكس رغبة واشنطن في تأمين مصادر طاقة تقع ضمن نطاق نفوذها المباشر، بعيدًا عن خطوط الملاحة الدولية المضطربة".
الصحفي البريطاني المستقل بول دوبسون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
صحفي بريطاني مقيم في فنزويلا: انتشار القلق بين المواطنين في ظل غياب البيانات الحكومية
11:51 GMT
وتابع الخبير الأمني السعودي: "الهدف الاستراتيجي هو تنصيب حكومة موالية تضمن تدفق الإمدادات، مما يمنح الولايات المتحدة قدرة أكبر على المناورة في صراعاتها الدولية الأخرى دون القلق من اهتزاز سلاسل الإمداد".

ويرى آل شايع أن "تأمين الاحتياطيات الفنزويلية يمنح واشنطن درعًا طاقويًا يقيها تكرار أزمات تاريخية مثل أزمة السبعينيات، خاصة في ظل بيئة دولية مشحونة باحتمالات التصعيد بين الصين وتايوان، واستمرار الأزمة الأوكرانية".

ويرى أنه "متى ما ضمنت واشنطن مصادر طاقة مستقرة وقريبة، فإن يدها ستصبح أكثر طلاقة في التدخل في الملفات الساخنة في آسيا وأوروبا، مما يجعل من فنزويلا جزءا لا يتجزأ من حسابات الأمن القومي الأمريكي".
وفيما يتعلق بتأثير هذه التحولات على المنطقة العربية، حذّر آل شايع من أن "استغناء الولايات المتحدة عن طاقة المنطقة قد يدفعها نحو سياسات أكثر انحيازًا، وتكثيف دعمها العسكري والسياسي لإسرائيل دون الالتفات لتبعات أمن الطاقة".
ضربات أمريكية تستهدف عدة مناطق في كاراكاس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
خبير عسكري روسي يشرح مراحل تنفيذ واشنطن لعمليتها في فنزويلا
11:46 GMT
وأشار الخبير الأمني السعودي إلى وجود "ازدواجية معايير واضحة، حيث تسارع بعض القوى (في إشارة إلى إسرائيل) للاعتراف بكيانات انفصالية في غضون أيام، بينما ترفض الاعتراف بالحقوق المشروعة للدولة الفلسطينية، وهو ما يمثل محاولة لتوسيع النفوذ الجغرافي والسياسي بدعم أمريكي مباشر".

وشدد آل شايع على أن "موقف المملكة العربية السعودية يظل ثابتا وواضحا في رفض هذه التوجهات"، مؤكدًا أن "المرحلة تتطلب من الدول العربية والإسلامية الإسراع في إعادة صياغة استراتيجيات سياسية وأمنية شاملة تتماشى مع هذه التحولات المتسارعة لحماية مصالحها السيادية".

ويرى أن "الصراع في فنزويلا، ليس حدثًا معزولًا في قارة بعيدة، بل هو إعادة رسم لخارطة النفوذ العالمي"، محذّرًا من أن "إعادة تشكيل خارطة الطاقة ستؤدي حتمًا إلى تغيير في قواعد اللعبة السياسية في الشرق الأوسط، مما يستوجب يقظة استراتيجية عربية لمواجهة سيناريوهات المستقبل".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
موسكو: إجبار مادورو وزوجته على مغادرة فنزويلا انتهاك لسيادتها وعلى واشنطن توضيح مكان تواجدهما
11:43 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن "الولايات المتحدة شنّت بشكل ناجح ضربات موسعة على فنزويلا".
وقال ترامب إنه "تم القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته وترحيلهما جوا إلى خارج فنزويلا"، مؤكدا أن "عملية القبض تمت بالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون الأمريكية".
وصرّح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، أن "العاصمة كاراكاس، يجري قصفها الآن بالصواريخ". وشدد على "ضرورة أن تجتمع الأمم المتحدة فورا لبحث الموقف".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك" في فنزويلا، بسماع أصوات انفجارات عدة في العاصمة كاراكاس، رافق ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في مناطق قريبة من قاعدة عسكرية رئيسية جنوب المدينة.
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
فنزويلا تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن على خلفية الهجمات الأمريكية
11:33 GMT
وبحسب وسائل إعلام محلية، سُمعت أصوات تحليق طائرات حربية مقاتلة وسجل دوي 7 انفجارات في مناطق متباعدة من العاصمة.
وأشارت وسائل إعلام إلى أن الهجمات الجوية استهدفت قواعد عدة بينها المجمع العسكري "فورتي تونا" وثكنة "لا كارلوتا" ومطار "إيغيروتي".
وخلال الأشهر القليلة الماضية، نشرت الولايات المتحدة قواتها العسكرية في البحر الكاريبي واستهدفت سفنا وزوارق عدة بمزاعم نقلها وتهريبها للمخدرات.
ووفقًا للسلطات الأمريكية، تهدف هذه العمليات إلى "مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود والاتجار بالمخدرات"، على حد زعمها.
مراسل سبوتنيك في فنزويلا يكشف وضع البلاد خلال الساعات الأخيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2026
مراسل "سبوتنيك" في فنزويلا يكشف وضع البلاد خلال الساعات الأخيرة
11:25 GMT
وأدى التصعيد الأمريكي إلى توتر كبير في العلاقات بين كاراكاس وواشنطن، حيث أذن البيت الأبيض لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بتنفيذ عمليات سرية في الجمهورية لزعزعة استقرار حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وأعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، عن مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال الزعيم الفنزويلي.
بدورها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إلى أن موسكو تراقب تصعيدًا مستمرًا ومتعمدًا للتوترات حول فنزويلا الصديقة. مشيرة إلى أن الطابع الأحادي لهذه القرارات، التي تُشكّل تهديدًا للملاحة الدولية، أمرًا مثيرًا للقلق بشكل خاص.
