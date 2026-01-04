مستشار الرئيس السابق لفنزويلا يصف التدخل الأمريكي في بلاده بـ"جريمة حرب" ويتوقع فشله الذريع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
09:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
09:48 GMT
11 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:30 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
12:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مراكب خوفو ومقبرة تحتمس الثاني… اكتشافات تعيد كتابة تاريخ مصر
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
17:03 GMT
8 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
17:11 GMT
16 د
مرايا العلوم
الاقتران الخفي يخترق حسابات واتساب، ولقاح جديد ضد إدمان الفنتانيل، والذكاء الاصطناعي يتجاوز أفضل الرياضيين في العالم
17:27 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة تشن هجوما موسعا على فنزويلا وتعلن احتجاز الرئيس مادورو وزوجته
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
"جريمة العصر" تحت المجهر وخطة عالمية لمكافحة الاتجار بالبشر في زمن الأزمات والتكنولوجيا
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260104/مستشار-تشافيز-السابق-يصف-التدخل-الأمريكي-في-فنزويلا-بـجريمة-حرب-ويتوقع-فشله-الذريع-1108910872.html
مستشار الرئيس السابق لفنزويلا يصف التدخل الأمريكي في بلاده بـ"جريمة حرب" ويتوقع فشله الذريع
مستشار الرئيس السابق لفنزويلا يصف التدخل الأمريكي في بلاده بـ"جريمة حرب" ويتوقع فشله الذريع
سبوتنيك عربي
وصف البروفيسور هاينز ديتريش، المستشار السابق للرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز ومدير مركز أبحاث في الجامعة المستقلة الحضرية بمكسيكو سيتي، العملية العسكرية... 04.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-04T19:16+0000
2026-01-04T19:26+0000
حصري
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108859415_0:87:1647:1013_1920x0_80_0_0_941c1114181503cb54f9ad1899423dac.jpg
وفي تحليل شامل للأحداث الأخيرة، أكد ديتريش لـ"راديو سبوتنيك"، أن الرسالة الرئيسية من الغزو الأمريكي موجهة أولاً إلى دول أمريكا اللاتينية، مفادها أن واشنطن لا تزال تفرض مبدأ مونرو من عام 1823، وأن أي رئيس لا يطيع أوامرها سيواجه القوة العسكرية. كما وجهت الرسالة إلى الصين، التي تستورد 80% من نفط فنزويلا وكانت على وشك توقيع اتفاق يدمج كاراكاس في نظام البريكس باليوان، في محاولة يائسة لإنقاذ الإمبراطورية الأمريكية المتداعية. وأشار إلى أن القطاعات الوطنية في الجيش والشرطة تعارض التدخل، حتى لو لم تكن مؤيدة بالضرورة لمادورو، مما يجعل العملية "خطأ سياسياً كبيراً" من الرئيس دونالد ترامب، مشابهة لفشل خططه في غزة وأوكرانيا وإيران. ورأى ديتريش أن أغلبية الشعب الفنزويلي داخل البلاد (حوالي 55-60% أو أكثر) تدعم حكومة غير إمبريالية، بعد هجرة معظم المعارضين، مما يمنع انتقالاً سلساً إلى سيطرة أمريكية على احتياطيات النفط. وبشأن الموارد، أوضح أن فنزويلا غنية ليس فقط بالنفط، بل أيضاً بخام الحديد والمعادن الثمينة، وهي ثروة تسعى واشنطن إليها لتمويل عجزها المالي البالغ 5 تريليونات دولار، لكن الصين لن تمولها، مما يدفع إلى تفاوض محتمل. وتوقع فشل العملية بسبب نقص القوة البحرية والجوية الأمريكية، مع توقع تصعيد نحو حصار كوبا ثم هجوم على إيران. أما عن كوبا، فقال ديتريش إنها بحاجة إلى قائد قوي كشي جين بينغ أو بوتين لتحديث نموذجها، لكن الرئيس ميغيل دياز كانيل لا يملك القدرة اللازمة، مما يجعل صمودها أمام هجوم ترامب صعباً. وشدد على أن "النصر الخاطف" المأمول لن يتحقق، مع رفض عام في أمريكا اللاتينية للتدخل الإمبريالي.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد.وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية. أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي.ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
https://sarabic.ae/20260104/ترامب-يهدد-نائبة-رئيس-فنزويلا-ستدفع-ثمنا-أكبر-من-مادورو-1108908344.html
https://sarabic.ae/20260104/في-بيان-مشترك-6-دول-تؤكد-رفض-العملية-العسكرية-الأميركية-في-فنزويلا--1108908010.html
https://sarabic.ae/20260104/مجموعة-أصدقاء-الدفاع-عن-ميثاق-الأمم-المتحدة-تدين-العدوان-الأمريكي-على-فنزويلا-1108905585.html
https://sarabic.ae/20260104/روبيو-عملية-فنزويلا-لم-تتطلب-موافقة-من-الكونغرس-لأنها-لم-تكن-غزوا-1108904063.html
https://sarabic.ae/20260104/رئيس-الوزراء-الإسباني-يدين-بشدة-انتهاك-القانون-الدولي-في-فنزويلا-1108902831.html
فنزويلا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/03/1108859415_92:0:1556:1098_1920x0_80_0_0_e2efc2a89bcfd667e28477c35ab2e86e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم
حصري, فنزويلا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم

مستشار الرئيس السابق لفنزويلا يصف التدخل الأمريكي في بلاده بـ"جريمة حرب" ويتوقع فشله الذريع

19:16 GMT 04.01.2026 (تم التحديث: 19:26 GMT 04.01.2026)
© AP Photo / Matias Delacroixتصاعد الدخان من حصن تيونا، الحامية العسكرية الرئيسية في كاراكاس، فنزويلا، بعد سماع دوي انفجارات متعددة وتحليق طائرات فوق المنطقة، 3 يناير/ كانون الثاني 2026
تصاعد الدخان من حصن تيونا، الحامية العسكرية الرئيسية في كاراكاس، فنزويلا، بعد سماع دوي انفجارات متعددة وتحليق طائرات فوق المنطقة، 3 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
حصري
وصف البروفيسور هاينز ديتريش، المستشار السابق للرئيس الفنزويلي الراحل هوغو تشافيز ومدير مركز أبحاث في الجامعة المستقلة الحضرية بمكسيكو سيتي، العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو بأنها "جريمة حرب" و"عرض ضعف" لإمبراطورية أمريكية "تموت"، متوقعاً فشلها الكامل ورد فعل دولي عنيف ضدها.
وفي تحليل شامل للأحداث الأخيرة، أكد ديتريش لـ"راديو سبوتنيك"، أن الرسالة الرئيسية من الغزو الأمريكي موجهة أولاً إلى دول أمريكا اللاتينية، مفادها أن واشنطن لا تزال تفرض مبدأ مونرو من عام 1823، وأن أي رئيس لا يطيع أوامرها سيواجه القوة العسكرية.
نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز (يسار) مع نيكولاس مادورو وزوجته - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
ترامب يهدد نائبة رئيس فنزويلا: ستدفع ثمنا أكبر من مادورو
18:11 GMT
كما وجهت الرسالة إلى الصين، التي تستورد 80% من نفط فنزويلا وكانت على وشك توقيع اتفاق يدمج كاراكاس في نظام البريكس باليوان، في محاولة يائسة لإنقاذ الإمبراطورية الأمريكية المتداعية.
واعتبر ديتريش أن خطف مادورو عملية "إعلامية وخدعة" بدون هدف استراتيجي حقيقي، إذ خلقت فراغ سلطة للمصالح الأمريكية، بينما بقيت القيادة الفنزويلية الرئيسية -بما فيها نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز التي أصبحت رئيسة بالإنابة بموجب قرار المحكمة العليا، ووزير الدفاع ورئيس الجمعية الوطنية- حرة في تنظيم المقاومة.
وأشار إلى أن القطاعات الوطنية في الجيش والشرطة تعارض التدخل، حتى لو لم تكن مؤيدة بالضرورة لمادورو، مما يجعل العملية "خطأ سياسياً كبيراً" من الرئيس دونالد ترامب، مشابهة لفشل خططه في غزة وأوكرانيا وإيران.
تصاعد الدخان من حصن تيونا، الحامية العسكرية الرئيسية في كاراكاس، فنزويلا، بعد سماع دوي انفجارات متعددة وتحليق طائرات فوق المنطقة، 3 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
في بيان مشترك... 6 دول تؤكد رفض العملية العسكرية الأميركية في فنزويلا
17:51 GMT
ورأى ديتريش أن أغلبية الشعب الفنزويلي داخل البلاد (حوالي 55-60% أو أكثر) تدعم حكومة غير إمبريالية، بعد هجرة معظم المعارضين، مما يمنع انتقالاً سلساً إلى سيطرة أمريكية على احتياطيات النفط.
وأكد أن التدخل يرقى إلى "حرب عدوان" وجريمة حرب بموجب محاكمتي نورمبرغ وطوكيو، لعدم وجود تفويض من الكونغرس أو مجلس الأمن، ولكون الادعاءات بتهريب المخدرات "مزيفة" كما في حالة نورييغا في بنما عام 1989.
وبشأن الموارد، أوضح أن فنزويلا غنية ليس فقط بالنفط، بل أيضاً بخام الحديد والمعادن الثمينة، وهي ثروة تسعى واشنطن إليها لتمويل عجزها المالي البالغ 5 تريليونات دولار، لكن الصين لن تمولها، مما يدفع إلى تفاوض محتمل.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
مجموعة أصدقاء "الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة" تدين العدوان الأمريكي على فنزويلا
16:53 GMT
وتوقع فشل العملية بسبب نقص القوة البحرية والجوية الأمريكية، مع توقع تصعيد نحو حصار كوبا ثم هجوم على إيران.
أما عن كوبا، فقال ديتريش إنها بحاجة إلى قائد قوي كشي جين بينغ أو بوتين لتحديث نموذجها، لكن الرئيس ميغيل دياز كانيل لا يملك القدرة اللازمة، مما يجعل صمودها أمام هجوم ترامب صعباً.
وختم ديتريش توقعاته بأن المستقبل في فنزويلا سيكون فترة تفاوض طويلة، تعتمد على الانتخابات النصفية الأمريكية، حيث قد يؤدي خسارة الجمهوريين إلى استبدال ترامب بماركو روبيو أو جي دي فانس، مما يفتح باب اتفاق جديد.
وشدد على أن "النصر الخاطف" المأمول لن يتحقق، مع رفض عام في أمريكا اللاتينية للتدخل الإمبريالي.
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، أن الولايات المتحدة شنت هجومًا واسع النطاق على فنزويلا، وأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس قد احتجزا ونُقلا خارج البلاد.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
روبيو: عملية فنزويلا لم تتطلب موافقة من الكونغرس لأنها "لم تكن غزوا"
15:42 GMT
وأفادت وسائل إعلام بوقوع انفجارات في كاراكاس، وزعمت أن العملية نُفذت من قبل عناصر من وحدة "دلتا فورس" النخبوية.
ونفت السلطات الفنزويلية معرفتها بمكان وجود مادورو، وطالبت بتأكيد أنه على قيد الحياة. ونشر ترامب لاحقًا صورة زعم أنها تُظهر مادورو على متن سفينة أمريكية.
ووصف عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي العملية بأنها غير قانونية، بينما صرحت الإدارة بأن مادورو سيُحاكم.
أعلنت وزارة الخارجية الفنزويلية عزمها التوجه إلى المنظمات الدولية بشأن تصرفات واشنطن، وطلبت عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
صورة لمدينة مكسيكو، يوم الجمعة 2 يناير/كانون الثاني 2026، بعد زلزال بلغت قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
رئيس الوزراء الإسباني يدين بشدة انتهاك القانون الدولي في فنزويلا
14:58 GMT
وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن تضامنها مع الشعب الفنزويلي، وأكدت موسكو قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بترحيل مادورو وزوجته قسرًا من البلاد في إطار الهجوم الأمريكي.
ودعت موسكو إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته، ومنع أي تصعيد إضافي للوضع في فنزويلا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала