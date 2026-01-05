إضراب في قطاعي المطاحن والعجين الغذائي بتونس.. ما تداعياته على نسق الإنتاج والتوريد؟

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
09:51 GMT
8 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
11:03 GMT
29 د
خطوط التماس
منظمة التحرير الفلسطينية من الانطلاقة الى الخروج من بيروت
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
كيف تحولت ليلة رأس السنة من مناسبة "غربية" إلى جزء من التقويم الاجتماعي في عدد من المدن العربية
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رالي الكاهنة - المرأة التونسية على خط الانطلاق
13:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
13:43 GMT
17 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن ... جهود إقليمية لخفض التوتر بعد الإعلان الدستوري لـ "المجلس الانتقالي"
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:33 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تنديد دولي باعتقال الرئيس الفنزويلي.. مصر تجري اتصالات مع الأطراف اليمنية
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
شاعر الروح الروسية: نيكولاي روبتسوف في ذكرى ميلاده التسعين
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
09:17 GMT
15 د
من الملعب
حصاد الدور الأول من كأس الأمم الأفريقية.. تفاوت في مستوى المنتخبات العربية وأرقام تسمعها لأول مرة
10:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:33 GMT
26 د
صدى الحياة
بابل العراقية تراث إنساني
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
نبض افريقيا
On air
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
الموظفين بعد سن الأربعين يحتاجون إجازة أربعة أيام في الاسبوع
12:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
الإنسان والثقافة
فيودور تيوتشيف ..حارس أسرار الليل وصائد الهمسات الكونية في الشعر
13:15 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
On air
17:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
17:41 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
تحولات سياسية واقتصادية واستراتيجية.. ماذا حدث في عام 2025؟
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
ليبيا الأولى إفريقيا في مُعدّلات الطلاق: الأسباب والحلول
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260105/إضراب-في-قطاعي-المطاحن-والعجين-الغذائي-بتونس-ما-تداعياته-على-نسق-الإنتاج-والتوريد؟-1108941311.html
إضراب في قطاعي المطاحن والعجين الغذائي بتونس.. ما تداعياته على نسق الإنتاج والتوريد؟
إضراب في قطاعي المطاحن والعجين الغذائي بتونس.. ما تداعياته على نسق الإنتاج والتوريد؟
سبوتنيك عربي
تسبب الإضراب العام في قطاعي المطاحن والعجين الغذائي في تونس في اضطراب ملحوظ على مستوى الإنتاج، مثيراً مخاوف متزايدة لدى المنتجين وعدد من المختصين في الشأن... 05.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-05T16:36+0000
2026-01-05T16:36+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
تونس
أخبار تونس اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1104008161_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3a238e84ad829fbba0d4fd2da3ad9419.jpg
وأغلقت، اليوم الإثنين، جميع المطاحن في مختلف محافظات تونس، عقب إعلان الهياكل النقابية القطاعية تنظيم إضراب عام يشمل قطاعي المطاحن والعجين الغذائي والكسكسي، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء 5 و6 يناير 2026. وشمل الإضراب جميع المؤسسات التابعة للقطاع دون استثناء، حيث توقّف العمل كليًا في الوحدات الإنتاجية والإدارية على حد سواء. ويأتي هذا التحرّك الاحتجاجي للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين الظروف المهنية، وفق ما أكّده أهل القطاع، الذين أشاروا إلى أنّ هذا الإضراب قد لا يكون الأخير، في ظل ما وصفوه بانسداد قنوات الحوار مع الطرف الحكومي وغياب تجاوب فعلي مع مطالبهم. وقد شهدت عدة محافظات توقّفاً شبه كامل للنشاط داخل المساحات التجارية الكبرى، ومصانع العجين الغذائي، وعدد من وحدات الصناعات الغذائية، حيث رفع العمال المضربون شعارات تطالب بتحسين الأجور وضمان الحق في التفاوض الجماعي. وجاءت هذه التحركات عقب بيان صادر عن الهيئة الإدارية القطاعية بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه وأعلنت فيه الشروع في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، احتجاجاً على تعثّر المفاوضات واستمرار ما اعتبرته "تجاهلاً للمطالب المهنية المشروعة من قبل منظمة الأعراف والحكومة"، مع تفويض المكتب التنفيذي للجامعة اتخاذ الخطوات التصعيدية التي يراها مناسبة.إضراب ناجحوفي حديثه لـ "سبوتنيك"، أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية، محمد البركاتي، بأنّ هذا التحرّك الاحتجاجي جاء بعد استنفاد جميع محاولات الحوار مع الطرف الحكومي، مؤكداً أنّ "عمال هذا القطاع الحيوي قدّموا تضحيات كبيرة خلال السنوات الماضية، دون أن يتمتعوا في عديد المناسبات بحقّهم في الزيادات السنوية." وأشار إلى أنّ الإضراب العام كان ناجحاً، محذّراً في الآن ذاته من إمكانية تسجيل نقص في تزويد السوق بمادة الطحين، نتيجة غياب أي مقاربة جدّية لمعالجة الأزمة والاستجابة للمطالب المهنية. وبيّن البركاتي أنّ الزيادة المطلوبة لا تتجاوز 8 بالمئة، أي ما يعادل نحو خمسين ديناراً فقط بعد الخصم بعنوان الضرائب، معتبراً أنّ هذا المطلب يبقى محدوداً مقارنة بحجم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها العاملون في القطاع. كما شدّد على أنّ لهذا الإضراب انعكاسات مباشرة على نسق الإنتاج، نظراً لارتباط القطاع بالمطاحن التي ترتبط بدورها بديوان الحبوب والمخابز، موضحاً أنّ ديوان الحبوب يوفّر سنوياً نحو 33 مليون قنطار من القمح الصلب واللين، وأنّ توقّف الإنتاج ليومين من شأنه أن يخلّف تداعيات سلبية ويؤدي إلى تراجع في وتيرة الإنتاج والتزويد.اضطراب في الإنتاج والتوزيعوفي تصريح لـ "سبوتنيك"، أفاد الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي، أنّ الإضراب في قطاعي المطاحن والعجين الغذائي أحدث اضطراباً واضحاً في عمليّات الإنتاج والتوزيع، نتيجة تعطل توفير عدد من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن التونسي في حياته اليومية. وأضاف أنّ هذه الخطوة من شأنها أن تمسّ كامل سلسلة التوريد، من المزارعين وصولاً إلى المستهلكين، وهو ما ينعكس مباشرة على الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل تواصل المطالبة بالزيادة في الأجور مقابل رفض أرباب العمل فتح باب التفاوض، الأمر الذي يدفع نحو تحركات تصعيدية إضافية تزيد من اضطراب السوق وتضعف القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية، فضلاً عن تهديدها المحتمل للأمن الغذائي. واعتبر العرفاوي أن الدولة مطالبة بالتدخّل والاضطلاع بدورها التعديلي في السوق، عبر إدخال تصحيحات على مستوى الإطار التشريعي، والوفاء بالتزاماتها المتعلّقة بالمنح والامتيازات، بما يساهم في تهدئة الأوضاع الاجتماعية وضمان استمرارية الإنتاج والتزويد.مخاوف من توسّع الأزمةوفي تعليق لـ "سبوتنيك"، أفاد أمين مال غرفة المخابز المصنّفة، الصادق الحبوبي، أنّ إضراب قطاعي المطاحن والعجين الغذائي ينعكس سلباً على نشاط المخابز في مختلف المحافظات التونسية. وأوضح أن هناك احتمالاً كبيراً لتأثّر قطاع المخابز في حال تكرر الإضراب أو استمرّ لأكثر من ثلاثة أيام، معتبراً أن "الكميات المخزنة حالياً لا تكفي سوى لفترة محدودة قد لا تتجاوز أسبوعاً واحداً." وأشار في هذا السياق إلى أن وزارة التجارة قامت بتزويد المخابز مسبقاً بكميات من الطحين تكفي لمدة أسبوع كامل، في مسعى استباقي لتفادي حصول اضطرابات في إنتاج الخبز وضمان تواصل التزويد. كما لفت الحبوبي إلى أن المخابز تتزوّد شهرياً بكميات من الطحين تُقدر بنحو مليون وخمسة آلاف قنطار، وهي كميات، وفق تعبيره، كافية لتغطية حاجيات المواطنين في مختلف جهات البلاد في الظروف العادية.ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي تأسس عام 1946 ويضم أكثر من 700 ألف عضو، أحد أبرز الفاعلين في المشهدين السياسي والاجتماعي في تونس، إذ خاض منذ نشأته صراعات مع الاستعمار الفرنسي ثم مع مختلف الأنظمة الحاكمة، وصولًا إلى مرحلة ما بعد ثورة 2011.
https://sarabic.ae/20251224/ما-هي-خلفيات-استقالة-الأمين-العام-لـاتحاد-الشغل-في-تونس-وما-تداعياتها؟-1108535445.html
https://sarabic.ae/20251206/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يعلن-إضرابا-عاما-وطنيا-في-يناير-1107878650.html
https://sarabic.ae/20250827/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-يدين-التدخلات-الأجنبية-في-الشأن-الداخلي-1104214864.html
https://sarabic.ae/20250821/تونس-آلاف-العمال-يخرجون-في-مسيرة-دعما-للاتحاد-العام-التونسي-للشغل-صور-وفيديو-1104010076.html
https://sarabic.ae/20250809/الاتحاد-العام-التونسي-للشغل-بين-الاتهامات-الداخلية-وتصعيد-السلطة-مستقبل-النقابة-على-المحك--1103555881.html
تونس
أخبار تونس اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
مريم جمال
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/13/1067959987_214:0:1067:853_100x100_80_0_0_d9daf8f3185987a92d0b81bcec5c00e3.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1104008161_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_2aac18e782049814bb50eee333ffc74f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي

إضراب في قطاعي المطاحن والعجين الغذائي بتونس.. ما تداعياته على نسق الإنتاج والتوريد؟

16:36 GMT 05.01.2026
© Sputnik . Mariam.Gaderaآلاف العمال يخرجون في مسيرة دعما للاتحاد العام التونسي للشغل، تونس، 21 أغسطس/ آب 2025
آلاف العمال يخرجون في مسيرة دعما للاتحاد العام التونسي للشغل، تونس، 21 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2026
© Sputnik . Mariam.Gadera
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
مريم جمال
مراسلة "سبوتنيك" في تونس
كل المواضيع
حصري
تسبب الإضراب العام في قطاعي المطاحن والعجين الغذائي في تونس في اضطراب ملحوظ على مستوى الإنتاج، مثيراً مخاوف متزايدة لدى المنتجين وعدد من المختصين في الشأن الاقتصادي من انعكاسات هذه الخطوة على سلاسل التوريد الغذائي، في ظل المنافسة الاقتصادية.
وأغلقت، اليوم الإثنين، جميع المطاحن في مختلف محافظات تونس، عقب إعلان الهياكل النقابية القطاعية تنظيم إضراب عام يشمل قطاعي المطاحن والعجين الغذائي والكسكسي، وذلك يومي الإثنين والثلاثاء 5 و6 يناير 2026.
وشمل الإضراب جميع المؤسسات التابعة للقطاع دون استثناء، حيث توقّف العمل كليًا في الوحدات الإنتاجية والإدارية على حد سواء.
اتحاد الشغل في تونس ينفذ إضرابا عاما يشل حركة الطيران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2025
ما هي خلفيات استقالة الأمين العام لـ"اتحاد الشغل" في تونس وما تداعياتها؟
24 ديسمبر 2025, 20:33 GMT
ويأتي هذا التحرّك الاحتجاجي للمطالبة بالزيادة في الأجور وتحسين الظروف المهنية، وفق ما أكّده أهل القطاع، الذين أشاروا إلى أنّ هذا الإضراب قد لا يكون الأخير، في ظل ما وصفوه بانسداد قنوات الحوار مع الطرف الحكومي وغياب تجاوب فعلي مع مطالبهم.

ويُذكر في هذا السياق بأنّ العاملين في قطاع الصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية كانوا قد نفّذوا، يوم الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول 2025، إضراباً عاماً شمل مختلف المؤسسات والوحدات التابعة للقطاع، وذلك استجابة لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للاتحاد العام التونسي للشغل.

وقد شهدت عدة محافظات توقّفاً شبه كامل للنشاط داخل المساحات التجارية الكبرى، ومصانع العجين الغذائي، وعدد من وحدات الصناعات الغذائية، حيث رفع العمال المضربون شعارات تطالب بتحسين الأجور وضمان الحق في التفاوض الجماعي.
الاتحاد العام التونسي للشغل يحتج للمطالبة باستئناف الحوار الاجتماعي ورفضا لضرب الحق النقابي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.12.2025
الاتحاد العام التونسي للشغل يعلن إضرابا عاما وطنيا في يناير
6 ديسمبر 2025, 12:28 GMT
وجاءت هذه التحركات عقب بيان صادر عن الهيئة الإدارية القطاعية بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، تحصلت "سبوتنيك" على نسخة منه وأعلنت فيه الشروع في سلسلة من التحركات الاحتجاجية، احتجاجاً على تعثّر المفاوضات واستمرار ما اعتبرته "تجاهلاً للمطالب المهنية المشروعة من قبل منظمة الأعراف والحكومة"، مع تفويض المكتب التنفيذي للجامعة اتخاذ الخطوات التصعيدية التي يراها مناسبة.
إضراب ناجح
وفي حديثه لـ "سبوتنيك"، أفاد الكاتب العام للجامعة العامة للصناعات الغذائية، محمد البركاتي، بأنّ هذا التحرّك الاحتجاجي جاء بعد استنفاد جميع محاولات الحوار مع الطرف الحكومي، مؤكداً أنّ "عمال هذا القطاع الحيوي قدّموا تضحيات كبيرة خلال السنوات الماضية، دون أن يتمتعوا في عديد المناسبات بحقّهم في الزيادات السنوية."
وأوضح البركاتي أنّ "الزيادة في الأجور حقّ مشروع وليست امتيازاً"، معتبراً أنّ تجاهل هذا المطلب يعكس سياسة تهميش ممنهجة، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في كلفة المعيشة والتدهور غير المسبوق للقدرة الشرائية للعمال.
وأشار إلى أنّ الإضراب العام كان ناجحاً، محذّراً في الآن ذاته من إمكانية تسجيل نقص في تزويد السوق بمادة الطحين، نتيجة غياب أي مقاربة جدّية لمعالجة الأزمة والاستجابة للمطالب المهنية.
الاتحاد العام التونسي للشغل يحتج للمطالبة باستئناف الحوار الاجتماعي ورفضا لضرب الحق النقابي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.08.2025
الاتحاد العام التونسي للشغل يدين التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي
27 أغسطس 2025, 19:58 GMT
وبيّن البركاتي أنّ الزيادة المطلوبة لا تتجاوز 8 بالمئة، أي ما يعادل نحو خمسين ديناراً فقط بعد الخصم بعنوان الضرائب، معتبراً أنّ هذا المطلب يبقى محدوداً مقارنة بحجم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي يواجهها العاملون في القطاع.
كما شدّد على أنّ لهذا الإضراب انعكاسات مباشرة على نسق الإنتاج، نظراً لارتباط القطاع بالمطاحن التي ترتبط بدورها بديوان الحبوب والمخابز، موضحاً أنّ ديوان الحبوب يوفّر سنوياً نحو 33 مليون قنطار من القمح الصلب واللين، وأنّ توقّف الإنتاج ليومين من شأنه أن يخلّف تداعيات سلبية ويؤدي إلى تراجع في وتيرة الإنتاج والتزويد.
اضطراب في الإنتاج والتوزيع
وفي تصريح لـ "سبوتنيك"، أفاد الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي، أنّ الإضراب في قطاعي المطاحن والعجين الغذائي أحدث اضطراباً واضحاً في عمليّات الإنتاج والتوزيع، نتيجة تعطل توفير عدد من المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن التونسي في حياته اليومية.
وأوضح العرفاوي أنّ "الإضراب في هذا القطاع الحيوي ينعكس سلباً على المنافسة الاقتصادية، من خلال تقليص الإنتاج والتوريد الغذائي، ما قد يؤدي إلى ندرة ظرفية في السوق ويؤثّر على مستويات الأسعار، فضلاً عن تغذية التوتر الاجتماعي والإضرار بسمعة القطاع".
وأضاف أنّ هذه الخطوة من شأنها أن تمسّ كامل سلسلة التوريد، من المزارعين وصولاً إلى المستهلكين، وهو ما ينعكس مباشرة على الاستقرار الاقتصادي، خاصة في ظل تواصل المطالبة بالزيادة في الأجور مقابل رفض أرباب العمل فتح باب التفاوض، الأمر الذي يدفع نحو تحركات تصعيدية إضافية تزيد من اضطراب السوق وتضعف القدرة التنافسية للمؤسسات المحلية، فضلاً عن تهديدها المحتمل للأمن الغذائي.
آلاف العمال يخرجون في مسيرة دعما للاتحاد العام التونسي للشغل، تونس، 21 أغسطس/ آب 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2025
تونس.. آلاف العمال يخرجون في مسيرة دعما للاتحاد العام التونسي للشغل.. صور وفيديو
21 أغسطس 2025, 19:07 GMT
واعتبر العرفاوي أن الدولة مطالبة بالتدخّل والاضطلاع بدورها التعديلي في السوق، عبر إدخال تصحيحات على مستوى الإطار التشريعي، والوفاء بالتزاماتها المتعلّقة بالمنح والامتيازات، بما يساهم في تهدئة الأوضاع الاجتماعية وضمان استمرارية الإنتاج والتزويد.
مخاوف من توسّع الأزمة
وفي تعليق لـ "سبوتنيك"، أفاد أمين مال غرفة المخابز المصنّفة، الصادق الحبوبي، أنّ إضراب قطاعي المطاحن والعجين الغذائي ينعكس سلباً على نشاط المخابز في مختلف المحافظات التونسية.

وأضاف الحبوبي: "نأمل ألا تتوسع أزمة العجين أكثر، حتى لا يجد التونسي نفسه أمام أزمة خبز حقيقية قد تصل إلى حد الغياب الكلي، في صورة تواصل إضراب المطاحن".

وأوضح أن هناك احتمالاً كبيراً لتأثّر قطاع المخابز في حال تكرر الإضراب أو استمرّ لأكثر من ثلاثة أيام، معتبراً أن "الكميات المخزنة حالياً لا تكفي سوى لفترة محدودة قد لا تتجاوز أسبوعاً واحداً."
الاتحاد العام التونسي للشغل يحتج للمطالبة باستئناف الحوار الاجتماعي ورفضا لضرب الحق النقابي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2025
الاتحاد العام التونسي للشغل بين الاتهامات الداخلية وتصعيد السلطة.. مستقبل النقابة على المحك
9 أغسطس 2025, 19:19 GMT
وأشار في هذا السياق إلى أن وزارة التجارة قامت بتزويد المخابز مسبقاً بكميات من الطحين تكفي لمدة أسبوع كامل، في مسعى استباقي لتفادي حصول اضطرابات في إنتاج الخبز وضمان تواصل التزويد.
كما لفت الحبوبي إلى أن المخابز تتزوّد شهرياً بكميات من الطحين تُقدر بنحو مليون وخمسة آلاف قنطار، وهي كميات، وفق تعبيره، كافية لتغطية حاجيات المواطنين في مختلف جهات البلاد في الظروف العادية.
ويعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي تأسس عام 1946 ويضم أكثر من 700 ألف عضو، أحد أبرز الفاعلين في المشهدين السياسي والاجتماعي في تونس، إذ خاض منذ نشأته صراعات مع الاستعمار الفرنسي ثم مع مختلف الأنظمة الحاكمة، وصولًا إلى مرحلة ما بعد ثورة 2011.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала