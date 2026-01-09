https://sarabic.ae/20260109/نائب-رئيس-اللجنة-الاقتصادية-والمالية-بـ-الشورى--يكشف-لـسبوتنيك-أهداف-مركز-عُمان-المالي-العالمي-1109052937.html

نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بـ" الشورى " يكشف لـ"سبوتنيك" أهداف "مركز عُمان المالي العالمي"

نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بـ" الشورى " يكشف لـ"سبوتنيك" أهداف "مركز عُمان المالي العالمي"

09.01.2026

وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن وجود هذا المركز يسهم في تعزيز دور القطاع المالي و التنويع الاقتصادي بالتكامل مع جهود تطوير القطاع المالي والاستثماري والتوجهات المستقبلية التي تتطلع إليها سلطنة عُمان، كما سيعمل على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات والبنوك التجارية والمؤسسات المالية العالمية، ونقل المعرفة وتوفير المزيد من الوظائف النوعية في القطاعات المالية.وتابع قائلاً: "إن ما تتمتع به سلطنة عُمان من مقومات هامه متمثلة في الاستقرار السياسي والجاذبية الاستثمارية والشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم تشكل ممكنات هامة سيستفاد منها بشكل كبير في تحقيق أهداف هذا المركز".وحول البنية التشريعية الاقتصادية في سلطنة عمان أوضح الهاشمي أنه "لا يخفى على الجميع بأن سلطنة عُمان حرصت على تعزيز البنية التشريعية الداعمة لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وترجمة مستهدفاتها الداعمة للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمار، ومن أهمها وجود قانون الشركات التجارية، وقانون استثمار في رأس المال الأجنبي، والتشربعات الخاصة بـالمناطق الاقتصادية الخاصة، والرقابة المالية، سعيا لتحقيق التنمية المستدامة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".وأوضح الهاشمي، أن إنشاء المركز سيعزز من ثقة المستثمرين، وسيسهم في استقطاب المؤسسات المالية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، بوجود نظام مالي وقضائي مستقل لمركز عُمان المالي العالمي، وبالتالي سيزيد من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية.وشدد على أن سلطنة عمان تمضي بخطوات مدروسة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية بما يعزز من مكانتها إقليميا ودوليا، ويمثل مركز عمان المالي العالمي إضافة هامة سيكون لها الأثر البالغ في وجود السلطنة على خارطة الاقتصاد العالمي بكل ثقة واقتدار .ويهدف المركز الجديد إلى توفير بيئة تنافسية ومرنة للمستثمرين الدوليين، والبنوك التجارية، والمؤسسات المالية العاملة في مجالات الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، والتأمين، وإدارة الأصول، والتقنيات المالية (FinTech)، وغيرها من الخدمات المالية المتقدمة. كما يُتوقع أن يسهم في نقل المعرفة وبناء القدرات، وخلق فرص عمل نوعية عالية القيمة في القطاع المالي.وقال سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية ورئيس اللجنة الإشرافية على تأسيس المركز، إن مركز عُمان المالي العالمي سيمثل ركيزة أساسية في تعزيز دور القطاع المالي في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وأولويات النمو طويل الأجل للسلطنة.وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن المركز سيعمل كمنصة تمكينية متكاملة، توفر حوافز متعددة لإدارة الاستثمارات، وتأسيس الشركات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في تسهيل حركة رؤوس الأموال، ودعم الابتكار المالي، وتعزيز تنافسية عُمان كوجهة جاذبة للتمويل الدولي.وأشار الحبسي إلى أن المركز سيبني على ما تتمتع به السلطنة من مزايا استراتيجية، تشمل الاستقرار السياسي، وقوة الأسس الاقتصادية، وتنامي شبكة الشراكات الاقتصادية الدولية، ما يعزز موقع مسقط كبوابة موثوقة تربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية.

