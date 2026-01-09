عربي
نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بـ" الشورى " يكشف لـ"سبوتنيك" أهداف "مركز عُمان المالي العالمي"
قال الدكتور عبد العزيز بن راشد الهاشمي، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بـ مجلس الشورى العماني، إن توجه السلطنة نحو إنشاء "مركز عُمان المالي العالمي"، الذي أقرّه مجلس الوزراء مؤخرا ، يعد خطوة هامة واستراتيجية في تعزيز مكانة السلطنة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن وجود هذا المركز يسهم في تعزيز دور القطاع المالي و التنويع الاقتصادي بالتكامل مع جهود تطوير القطاع المالي والاستثماري والتوجهات المستقبلية التي تتطلع إليها سلطنة عُمان، كما سيعمل على إيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات والبنوك التجارية والمؤسسات المالية العالمية، ونقل المعرفة وتوفير المزيد من الوظائف النوعية في القطاعات المالية.
وأوضح أن المركز يدعم تأسيس الشركات وإقامة الشراكات التجارية المبنيّة على تسهيل حركة رؤوس الأموال والخدمات المالية ودعم الابتكار المالي.
مئات المتظاهرين في برلين ينددون بالهجوم الأمريكي على فنزويلا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
سلطنة عمان تدعو إلى تغليب لغة الحوار لتفادي التصعيد في فنزويلا
4 يناير, 12:44 GMT
وتابع قائلاً: "إن ما تتمتع به سلطنة عُمان من مقومات هامه متمثلة في الاستقرار السياسي والجاذبية الاستثمارية والشراكات الاقتصادية مع مختلف دول العالم تشكل ممكنات هامة سيستفاد منها بشكل كبير في تحقيق أهداف هذا المركز".
وحول البنية التشريعية الاقتصادية في سلطنة عمان أوضح الهاشمي أنه "لا يخفى على الجميع بأن سلطنة عُمان حرصت على تعزيز البنية التشريعية الداعمة لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040، وترجمة مستهدفاتها الداعمة للتنويع الاقتصادي وجذب الاستثمار، ومن أهمها وجود قانون الشركات التجارية، وقانون استثمار في رأس المال الأجنبي، والتشربعات الخاصة بـالمناطق الاقتصادية الخاصة، والرقابة المالية، سعيا لتحقيق التنمية المستدامة ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وحول الدور التشريعي لمجلس الشورى، أشار إلى أن الدور التشريعي لمجلس الشورى سيكون مستمرا وداعما لمختلف المستجدات الاقتصادية التي تتوجه إليها، سلطنة عمان ترجمة لاختصاصاته التشريعية من خلال مراجعة التشريعات الحالية واقتراح التعديلات التي تواكب متطلبات التنمية الاقتصادية فيها.

وأوضح الهاشمي، أن إنشاء المركز سيعزز من ثقة المستثمرين، وسيسهم في استقطاب المؤسسات المالية، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، بوجود نظام مالي وقضائي مستقل لمركز عُمان المالي العالمي، وبالتالي سيزيد من ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية.
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2025
لبنان وسلطنة عمان يطالبان بوقف الهجمات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي اللبنانية
10 ديسمبر 2025, 10:56 GMT
وشدد على أن سلطنة عمان تمضي بخطوات مدروسة نحو تحقيق أهدافها الاقتصادية بما يعزز من مكانتها إقليميا ودوليا، ويمثل مركز عمان المالي العالمي إضافة هامة سيكون لها الأثر البالغ في وجود السلطنة على خارطة الاقتصاد العالمي بكل ثقة واقتدار .
وفي وقت سابق أقرّ مجلس الوزراء العُماني إنشاء مركز عُمان المالي العالمي (OGFC)، ضمن رؤية طويلة المدى تهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال العالمية وتسريع وتيرة التنويع الاقتصادي.
ويهدف المركز الجديد إلى توفير بيئة تنافسية ومرنة للمستثمرين الدوليين، والبنوك التجارية، والمؤسسات المالية العاملة في مجالات الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية، والتأمين، وإدارة الأصول، والتقنيات المالية (FinTech)، وغيرها من الخدمات المالية المتقدمة. كما يُتوقع أن يسهم في نقل المعرفة وبناء القدرات، وخلق فرص عمل نوعية عالية القيمة في القطاع المالي.
النائب بدري الجابري عضو مكتب مجلس الشورى العماني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2025
عضو في الشورى العماني لـ"سبوتنيك": متمسكون بإقامة دولة فلسطينية ونقف مع من يجمع لا مع من يفرق
20 نوفمبر 2025, 07:04 GMT
وقال سلطان بن سالم الحبسي، وزير المالية ورئيس اللجنة الإشرافية على تأسيس المركز، إن مركز عُمان المالي العالمي سيمثل ركيزة أساسية في تعزيز دور القطاع المالي في دعم مستهدفات التنويع الاقتصادي وأولويات النمو طويل الأجل للسلطنة.
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن المركز سيعمل كمنصة تمكينية متكاملة، توفر حوافز متعددة لإدارة الاستثمارات، وتأسيس الشركات، وبناء الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في تسهيل حركة رؤوس الأموال، ودعم الابتكار المالي، وتعزيز تنافسية عُمان كوجهة جاذبة للتمويل الدولي.
وأشار الحبسي إلى أن المركز سيبني على ما تتمتع به السلطنة من مزايا استراتيجية، تشمل الاستقرار السياسي، وقوة الأسس الاقتصادية، وتنامي شبكة الشراكات الاقتصادية الدولية، ما يعزز موقع مسقط كبوابة موثوقة تربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية.
