الخارجية الإيرانية: نتمتع بقدرات فائقة للدفاع عن أنفسنا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
عالم سبوتنيك
استفزازت أوكرانية بالتزامن مع الجولة الثانية للمفاوضات والعراق يعلن نقل سجناء داعش إلى سجون محصنة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260126/الخارجية-الإيرانية-نتمتع-بقدرات-فائقة-للدفاع-عن-أنفسنا-1109650210.html
الخارجية الإيرانية: نتمتع بقدرات فائقة للدفاع عن أنفسنا
الخارجية الإيرانية: نتمتع بقدرات فائقة للدفاع عن أنفسنا
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن بلاده ستواجه أي اعتداء عسكري محتمل برد "شامل قاطع وموجِع". 26.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-26T12:13+0000
2026-01-26T12:13+0000
أخبار إيران
الأخبار
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن تصريحات بقائي جاءت خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، شدد خلاله على أن "إيران باتت اليوم أكثر جاهزية من أي وقت مضى لمواجهة التهديدات".وقال إسماعيل بقائي: "نتمتع بقدرات فائقة للدفاع عن أنفسنا.. إيران تتمتع بقدرات استثنائية للدفاع عن نفسها، وهي اليوم أكثر استعدادا من أي وقت مضى".وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المسؤولية الأساسية هي حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، وأن الرد على أي اعتداء سيكون حازمًا، منوها إلى أن القوات المسلحة الإيرانية اكتسبت الخبرة اللازمة للدفاع عن إيران بكفاءة.وجدد إسماعيل بقائي التأكيد أن "إيران لا تزال تتعرض لحرب هجينة شاملة"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على إيران التي جرت خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.وذكر الدبلوماسي الإيراني أن التهديدات والتصريحات الواهية الصادرة عن الطرفين [الأمريكي والإسرائيلي] تتواصل بشكل شبه يومي، وأي تداعيات انعدام الاستقرار لن تقتصر على إيران وحدها".وفي السياق ذاته، أكّد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، أن إيران "لن تستسلم للأعداء أبدًا"، مشيرًا إلى أن بلاده خرجت من الحرب التي استمرت 12 يومًا "أقوى من ذي قبل".وفي الشأن الداخلي، وصف نائب قائد الحرس الثوري الاحتجاجات الأخيرة في إيران، بأنها "فتنة أمريكية تشكّلت في سياق حرب الـ12 يومًا"، مؤكدًا أن "هذا البلد والنظام لن يشهدا انهيارًا".وبدأت الاحتجاجات في إيران، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية (التومان)، وفي عدد من المدن الإيرانية، تحوّلت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، ورافقها شعارات ضد النظام السياسي للبلاد.وسجل عدد من الضحايا من قوات الأمن ومن المشاركين في الاحتجاجات. وأعلنت سلطات الجمهورية، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الفوضى، يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري، أن "الوضع تمت السيطرة عليه".
https://sarabic.ae/20260119/تقرير-إسرائيل-في-حالة-تأهب-تحسبا-لضربة-أميركية-على-إيران-1109380504.html
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار إيران, الأخبار, العالم
أخبار إيران, الأخبار, العالم

الخارجية الإيرانية: نتمتع بقدرات فائقة للدفاع عن أنفسنا

12:13 GMT 26.01.2026
© x.comالمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
© x.com
تابعنا عبر
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن بلاده ستواجه أي اعتداء عسكري محتمل برد "شامل قاطع وموجِع".
وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن تصريحات بقائي جاءت خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، شدد خلاله على أن "إيران باتت اليوم أكثر جاهزية من أي وقت مضى لمواجهة التهديدات".
سلاح الجو الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
تقرير: إسرائيل في حالة تأهب تحسبا لضربة أمريكية على إيران
19 يناير, 00:35 GMT
وقال إسماعيل بقائي: "نتمتع بقدرات فائقة للدفاع عن أنفسنا.. إيران تتمتع بقدرات استثنائية للدفاع عن نفسها، وهي اليوم أكثر استعدادا من أي وقت مضى".
وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المسؤولية الأساسية هي حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، وأن الرد على أي اعتداء سيكون حازمًا، منوها إلى أن القوات المسلحة الإيرانية اكتسبت الخبرة اللازمة للدفاع عن إيران بكفاءة.
وجدد إسماعيل بقائي التأكيد أن "إيران لا تزال تتعرض لحرب هجينة شاملة"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على إيران التي جرت خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.
وذكر الدبلوماسي الإيراني أن التهديدات والتصريحات الواهية الصادرة عن الطرفين [الأمريكي والإسرائيلي] تتواصل بشكل شبه يومي، وأي تداعيات انعدام الاستقرار لن تقتصر على إيران وحدها".
وفي السياق ذاته، أكّد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، أن إيران "لن تستسلم للأعداء أبدًا"، مشيرًا إلى أن بلاده خرجت من الحرب التي استمرت 12 يومًا "أقوى من ذي قبل".
وفي الشأن الداخلي، وصف نائب قائد الحرس الثوري الاحتجاجات الأخيرة في إيران، بأنها "فتنة أمريكية تشكّلت في سياق حرب الـ12 يومًا"، مؤكدًا أن "هذا البلد والنظام لن يشهدا انهيارًا".
وبدأت الاحتجاجات في إيران، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية (التومان)، وفي عدد من المدن الإيرانية، تحوّلت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، ورافقها شعارات ضد النظام السياسي للبلاد.
وسجل عدد من الضحايا من قوات الأمن ومن المشاركين في الاحتجاجات. وأعلنت سلطات الجمهورية، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الفوضى، يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري، أن "الوضع تمت السيطرة عليه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала