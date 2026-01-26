https://sarabic.ae/20260126/الخارجية-الإيرانية-نتمتع-بقدرات-فائقة-للدفاع-عن-أنفسنا-1109650210.html
الخارجية الإيرانية: نتمتع بقدرات فائقة للدفاع عن أنفسنا
الخارجية الإيرانية: نتمتع بقدرات فائقة للدفاع عن أنفسنا
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، اليوم الاثنين، أن بلاده ستواجه أي اعتداء عسكري محتمل برد "شامل قاطع وموجِع". 26.01.2026
وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الاثنين، بأن تصريحات بقائي جاءت خلال مؤتمر صحفي أسبوعي، شدد خلاله على أن "إيران باتت اليوم أكثر جاهزية من أي وقت مضى لمواجهة التهديدات".وقال إسماعيل بقائي: "نتمتع بقدرات فائقة للدفاع عن أنفسنا.. إيران تتمتع بقدرات استثنائية للدفاع عن نفسها، وهي اليوم أكثر استعدادا من أي وقت مضى".وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المسؤولية الأساسية هي حماية السيادة الوطنية ووحدة الأراضي، وأن الرد على أي اعتداء سيكون حازمًا، منوها إلى أن القوات المسلحة الإيرانية اكتسبت الخبرة اللازمة للدفاع عن إيران بكفاءة.وجدد إسماعيل بقائي التأكيد أن "إيران لا تزال تتعرض لحرب هجينة شاملة"، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على إيران التي جرت خلال شهر يونيو/حزيران الماضي.وذكر الدبلوماسي الإيراني أن التهديدات والتصريحات الواهية الصادرة عن الطرفين [الأمريكي والإسرائيلي] تتواصل بشكل شبه يومي، وأي تداعيات انعدام الاستقرار لن تقتصر على إيران وحدها".وفي السياق ذاته، أكّد نائب قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي، أن إيران "لن تستسلم للأعداء أبدًا"، مشيرًا إلى أن بلاده خرجت من الحرب التي استمرت 12 يومًا "أقوى من ذي قبل".وفي الشأن الداخلي، وصف نائب قائد الحرس الثوري الاحتجاجات الأخيرة في إيران، بأنها "فتنة أمريكية تشكّلت في سياق حرب الـ12 يومًا"، مؤكدًا أن "هذا البلد والنظام لن يشهدا انهيارًا".وبدأت الاحتجاجات في إيران، نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية (التومان)، وفي عدد من المدن الإيرانية، تحوّلت الاحتجاجات إلى مواجهات مع الشرطة، ورافقها شعارات ضد النظام السياسي للبلاد.وسجل عدد من الضحايا من قوات الأمن ومن المشاركين في الاحتجاجات. وأعلنت سلطات الجمهورية، متهمة الولايات المتحدة وإسرائيل بتنظيم الفوضى، يوم 12 يناير/كانون الثاني الجاري، أن "الوضع تمت السيطرة عليه".
