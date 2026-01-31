https://sarabic.ae/20260131/قطر-تحذر-من-تقويض-الجهود-الدولية-بسبب-الانتهاكات-الإسرائيلية-المتكررة-لوقف-إطلاق-النار-في-غزة-1109852476.html

قطر تحذر من تقويض الجهود الدولية بسبب "الانتهاكات" الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة

قطر تحذر من تقويض الجهود الدولية بسبب "الانتهاكات" الإسرائيلية المتكررة لوقف إطلاق النار في غزة

وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية أن استمرار هذه الانتهاكات يشكل "تهديداً مباشراً للمسار السياسي القائم"، ويعيق الجهود المبذولة لتهيئة بيئة أكثر أمناً واستقراراً للشعب الفلسطيني المنكوب في غزة.ودعت الوزارة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتجنب أي إجراءات من شأنها تقويض الجهود الجارية، وتهيئة الظروف الملائمة لبدء مرحلة التعافي المبكر وعملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل شامل.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، أن قواته، بالتعاون مع جهاز الـ"شاباك" (الأمن الداخلي)، نفذت ضربات استهدفت قادة وعناصر وبنى تحتية تابعة لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" الفلسطينيتين في قطاع غزة، وذلك ردًا على ما وصفه بـ"انتهاك" اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.وأضاف البيان أن "القوات الإسرائيلية استهدفت أيضًا مستودع أسلحة، وموقع إنتاج أسلحة، وبنيتين لإطلاق قذائف صاروخية تابعة لحركة حماس وسط قطاع غزة".وأكد الجيش الإسرائيلي أنه ينظر بـ"خطورة بالغة" إلى أي خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، مشددًا على أنه سيواصل التحرك ضد ما وصفها بـ"الأنشطة الإرهابية" لحماية قواته ومواطنيه، وفق تعبيره.ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ، ظهر يوم 10 أكتوبر 2025، والذي انتهت إليه مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل استضافتها مدينة شرم الشيخ المصرية، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا، بناء على مقترح الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة، ووقّعت "حماس" وإسرائيل على ترتيبات المرحلة الأولى منه.وفي 13 أكتوبر 2025، أطلقت حركة حماس سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين الأحياء لديها وعددهم 20، وسلمت لاحقا عدداً من جثث المحتجزين، مؤكّدة حينها أنها تواصل العمل لتحديد موقع الجثة الأخيرة المتبقية لتسليمها أيضا إلى إسرائيل التي أفرجت بالمقابل عن نحو 2000 معتقل وسجين فلسطيني من سجونها، وذلك في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة.وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.

