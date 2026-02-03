https://sarabic.ae/20260203/براك-من-دمشق-وبيروت-إلى-بغداد-توحيد-الملفات-وتعدد-ساحات-الضغط-الأمريكية-1109929705.html

براك من دمشق وبيروت إلى بغداد... توحيد الملفات وتعدد ساحات الضغط الأمريكية

براك من دمشق وبيروت إلى بغداد... توحيد الملفات وتعدد ساحات الضغط الأمريكية

سبوتنيك عربي

في تطور لافت يعكس إعادة ترتيب أولويات واشنطن في الشرق الأوسط، عاد ملف العلاقات العراقية- الأمريكية إلى الواجهة بعد الكشف عن تغيير في إدارة الملف العراقي داخل... 03.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-03T11:00+0000

2026-02-03T11:00+0000

2026-02-03T11:03+0000

العراق

أخبار العراق اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

مبعوث أمريكي

أخبار سوريا اليوم

لبنان

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/07/1102436642_0:0:1021:574_1920x0_80_0_0_3e6a79a99bf43d2c9b2c2f9807366143.jpg

هذا التحول فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول دلالاته السياسية، ولا سيما في ظل ربط الملف العراقي بملفات إقليمية أكثر تعقيدا تشمل لبنان وسوريا، وتقاطعه المباشر مع الصراع الأمريكي- الإيراني.مخطط لإعادة رسم خريطة المنطقةالمحلل السياسي أنوار الموسوي، قال في حديث لـ "سبوتنيك": "تعيين المبعوث الأمريكي الجديد، وتكليفه بملفات تمتد من لبنان إلى سوريا والعراق، يمثل دليلا واضحا على وجود خطة أمريكية متكاملة تستهدف دول المنطقة، تقوم على تغيير الأنظمة والتدخل في شؤونها الداخلية وتقويض سيادتها". وأضاف: "بعض القوى والشخصيات المحلية تتعامل مع السفير الأمريكي وكأنه طرف داخلي، الأمر الذي يفتح الباب أمام تسريب معلومات وخفايا تتعلق بالوضع السياسي والشخصيات المؤثرة في الدولة، ما يمنح واشنطن أدوات إضافية لفرض أجندتها".ووفقا للموسوي، فإن "تولي السفير الأمريكي في تركيا إدارة ملفات لبنان وسوريا والعراق يعني أن القضية واحدة، وهي تنفيذ مشروع تفكيك الدول وإضعافها، سواء عبر الضغط السياسي أو الحصار الاقتصادي أو حتى التهديد بالاعتداء العسكري، بالتعاون مع إسرائيل أو لخدمة مصالحها".وختم الموسوي بالقول: "وحدة الداخل، والدبلوماسية المتماسكة، كفيلتان بإفشال أي محاولات خارجية للسيطرة أو التقسيم"، مؤكدا أن "أي دولة تمتلك قرارها الداخلي لن تتمكن أي قوة، مهما كانت، من فرض إرادتها عليها".ويُعد سافايا، وهو رجل أعمال أمريكي من أصول عراقية، أحد الأسماء القليلة من ذوي الجذور العربية التي دفعت بها حملة ترامب إلى مواقع متقدمة، خصوصا خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024، ضمن مساعٍ واضحة لاستقطاب أصوات العرب والمسلمين، لا سيما في ولاية ميشيغان ومدينة ديترويت. واشنطن تدير ملفات المنطقة بدقةإلى ذلك، أكد المتابع في الشأن السياسي عبد الله شلش، في حديث لـ "سبوتنيك"، أن "السياسة الأمريكية تعتمد على حسابات دقيقة في إدارة ملفات المنطقة"، مشيرا إلى أن "فشل المبعوث السابق في إدارة الملف العراقي يعود إلى افتقاره للخبرة السياسية، كونه رجل أعمال أكثر من كونه سياسيا، رغم دعمه السابق لحملة ترامب".وأضاف: "الملف اللبناني يبقى أكثر تعقيدا، إذ أنه من غير المتوقع تخلي حزب الله عن سلاحه في المرحلة الحالية، رغم الجهود الدولية، إلا أن وجود شخصية متمرسة مثل براك قد يفتح آفاقا لنتائج إيجابية على مستوى الاستقرار أو التهدئة".وحول الوضع العراقي، وصف شلش الملف بأنه من "أعقد ملفات المنطقة، فالولايات المتحدة باتت تنظر إلى العراق كجزء من الملف الإيراني، الأمر الذي يجعل فصله عن التوتر القائم بين واشنطن وطهران أمرا بالغ الصعوبة".وبيّن شلش، أن هذه الإشكاليات، سواء الداخلية أو الخارجية، "ستلقي بظلالها على عملية تشكيل الحكومة العراقية المقبلة، في ظل استمرار الفراغ السياسي وعدم حسم ملفي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء حتى الآن".ورجح شلش أن "يلعب توم باراك دور "الحل الوسط" بين الولايات المتحدة وإيران، بهدف التوصل إلى تفاهمات تسهم في تسريع تشكيل الحكومة العراقية"، داعيا في الوقت ذاته القوى السياسية العراقية إلى "تحمل مسؤولياتها الوطنية والتعامل بواقعية مع المعطيات الدولية والإقليمية".وفي آخر ظهور علني له، وقبل تداول أنباء مغادرته منصبه، نشر سافايا منشورا على منصة "إكس"، تحدث فيه عن رؤيته لاستقرار العراق، وقال: "الفساد يمثل جوهر الأزمة، والميليشيات نتيجة لهذا الخلل البنيوي".يُذكر أن ترامب عيّن سافايا في هذا المنصب العام الماضي، في وقت كانت حكومة محمد شياع السوداني تترقب تعيين مبعوث أمريكي جديد، وسط حديث رسمي عراقي عن أن العلاقات بين بغداد وواشنطن تمر بأفضل مراحلها.وعقب التعيين، قال ترامب إن اختيار سافايا جاء انطلاقا مما وصفه بـ"فهمه العميق" لطبيعة العلاقات العراقية – الأمريكية، إضافة إلى شبكة علاقاته في المنطقة، ما من شأنه تعزيز المصالح الأمريكية. على حد تعبيره.

https://sarabic.ae/20260202/باراك-يتولى-حاليا-إدارة-ملف-العراق-بدلا-من-سافايا-1109898256.html

https://sarabic.ae/20260126/باراك-تشكيل-حكومة-عراقية-تواصل-التعاون-مع-جيرانها-والغرب-هو-مفتاح-للاستقرار-الإقليمي-1109635917.html

https://sarabic.ae/20260201/المبعوث-الأمريكي-للعراق-يرد-على-أنباء-عزله-من-منصبه-لـسوء-إدارته-1109861814.html

https://sarabic.ae/20260201/البرلمان-العراقي-يرفع-استفسارا-إلى-المحكمة-الاتحادية-بعد-فشل-تسمية-رئيس-الجمهورية-1109873120.html

https://sarabic.ae/20260131/ائتلاف-الإطار-التنسيقي-في-العراق-يؤكد-تمسكه-بمرشحه-نوري-المالكي-لرئاسة-الحكومة-الجديدة-1109856248.html

https://sarabic.ae/20260131/تدخل-أمريكي-يعقد-تشكيل-الحكومة-العراقية-وترامب-يلوح-بوقف-الدعم-1109847603.html

العراق

الولايات المتحدة الأمريكية

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

حسن نبيل https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106517939_262:0:1222:960_100x100_80_0_0_cbebb5a4b9bf81d8d883cf2ac4afd064.jpg

العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, مبعوث أمريكي, أخبار سوريا اليوم, لبنان, تقارير سبوتنيك, حصري