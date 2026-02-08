https://sarabic.ae/20260208/مكتب-نتنياهو-أي-محاولة-إيرانية-للمساس-بسيادة-إسرائيل-سنواجهها-بقوة-وحزم-1110139063.html

مكتب نتنياهو: أي محاولة إيرانية للمساس بسيادة إسرائيل سنواجهها بقوة وحزم

سبوتنيك عربي

أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن "أي محاولة إيرانية للمساس بسيادة إسرائيل، ستُواجه بقوة وحزم"، وفق تعبيره. 08.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-08T10:54+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

بنيامين نتنياهو

العالم

وشدد مكتب نتنياهو أن "أي مفاوضات مع إيران يجب أن تتضمن تقييد برنامج الصواريخ البالستية"، معتبرًا أن "هذا الملف يمثل عنصرًا أساسيًا في أي مسار تفاوضي".كما أكد أن "أي مفاوضات مع إيران ينبغي أن تشمل منعها من امتلاك سلاح نووي"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل ستواصل اتخاذ ما يلزم للدفاع عن أمنها وسيادتها".وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس هيئة الأركان العامة الإيرانية اللواء عبد الرحيم موسوي، أن "أي حرب إقليمية، حتى وإن استهدفت المعتدين، ستؤدي حتمًا إلى تعطيل مسار التقدم والتنمية في المنطقة لسنوات طويلة"، وفق تعبيره.وأشار إلى أن "تداعيات مثل هذا الصراع لن تقتصر على أطرافه المباشرين"، مؤكدًا أن "دعاة الحرب من أمريكا وإسرائيل، سيتحملون مسؤولية العواقب المترتبة على إشعال أي مواجهة إقليمية".وكان اللواء عبد الرحيم موسوي، حذّر أمس السبت، من أن "أي عمل عسكري يشن ضد إيران، سيكبّد مخططيه وداعميه خسائر لا تعوض".وأضاف أن بلاده "لن تكون البادئة بالحرب، لكنها لن تتردد في الدفاع عن أمنها الوطني ومصالحها وسيادة أراضيها"، مشددًا على أن "أي مغامرة ضد إيران ستقود حتمًا إلى امتداد النزاع إقليميا".وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس السبت، بأن المفاوضات مع إيران "سارت بشكل إيجابي"، مؤكدًا أنها "ستتواصل مطلع الأسبوع المقبل"، على حد قوله.وأضاف أن "الإيرانيين أكثر استعدادًا للتحرك مما كانوا عليه قبل عام ونصف أو حتى قبل عام"، مشيرًا إلى أن طهران "تريد إبرام صفقة"، وفق تعبيره.وانتهت أول أمس الجمعة، جولة المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت.وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرًا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من أول أمس الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.

