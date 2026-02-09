https://sarabic.ae/20260209/-الإدارة-البحرية-الأمريكية-محاولات-إيرانية-لاحتجاز-سفن-تجارية-في-مضيق-هرمز-1110188043.html

الإدارة البحرية الأمريكية: محاولات إيرانية لاحتجاز سفن تجارية في مضيق هرمز

حذّرت الإدارة البحرية الأمريكية، من أن "السفن التي تعبر مضيق هرمز وخليج عُمان كانت عرضة لخطر التوقيف أو المصادرة من قبل إيران". 09.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-09T17:11+0000

2026-02-09T17:11+0000

2026-02-09T17:11+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104225/68/1042256806_0:194:4857:2926_1920x0_80_0_0_c855dc1c16bcc3788cff6df1eccab942.jpg

وأوضحت الإدارة الأمريكية، أن "إيران حاولت في عدة حوادث إجبار سفن تجارية على دخول مياهها الإقليمية، كان آخرها في 3 فبراير/ شباط الجاري"، داعية السفن التي ترفع العلم الأمريكي إلى رفض الأوامر الإيرانية ما لم يشكل ذلك خطرًا مباشرًا على سلامتها.ونصحت، السفن التي تحمل العلم الأمريكي بالبقاء بعيدًا عن المياه الإقليمية الإيرانية، في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة في الممرات البحرية الحيوية، مشيرة إلى أنها تجري تقييمًا مستمرًا للوضع الأمني البحري في المنطقة بهدف حماية حرية الملاحة والسفن الأمريكية.وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي".كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها". وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.وانتهت الجمعة الماضية، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت.وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، في وقت سابق من يوم الجمعة، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".

