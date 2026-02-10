لاريجاني: الأمريكيون أصبحوا أكثر واقعية ولا يطرحون الملف العسكري أو الصاروخي في المفاوضات

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الصين وروسيا يمكن أن تقودا حركة تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:32 GMT
7 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
11:39 GMT
17 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
لماذا يواجه الذكاء الاصطناعي صعوبة في فهم اللغة العربية؟
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
17:03 GMT
13 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
17:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:47 GMT
14 د
بلا قيود
خبير: الفضائح التي طالت ستارمر ستطيح به من رئاسة الوزراء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: روسيا تعزز التعاون العسكري مع الساحل الإفريقي في سياق استراتيجية جيوسياسية واسعة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
النيجر تتجه لمقاضاة شركة أورانو الفرنسية بتهمة التسبب بكارثة بيئية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أصدقاء من زينغم يحصدون 123 مليون يورو في "اليورومليونز"
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
11:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
من الملعب
المشهد الكروي الأوروبي بين التحول والاستقرار.. هوية الفرق الكبرى وصراع المشاريع
12:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
"صنع بواسطة البشر": هل هذا الشعار أصبح ضروريا في ظل عالم الذكاء الاصطناعي؟
13:03 GMT
12 د
مساحة حرة
العروض الغامرة وأبعاد الواقع الافتراضي
13:15 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
اليمن.. تراث يُنهب تحت أنقاض الحرب
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
تقنيات الذكاء الاصطناعي تتسبب في خسائر بقيمة 400 مليار دولار في أسبوع
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
17:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
ما سبب الاتفاق المصري السعودي التركي على مواجهة إسرائيل؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يؤثر نتنياهو على موقف واشنطن من المفاوضات حول النووي الإيراني
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد انقطاع سنوات... معرض دمشق للكتاب عودة للحياة الثقافية في سوريا
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260210/لاريجاني-الأمريكيون-أصبحوا-أكثر-واقعية-ولا-يطرحون-الملف-العسكري-أو-الصاروخي-في-المفاوضات-1110230511.html
لاريجاني: الأمريكيون أصبحوا أكثر واقعية ولا يطرحون الملف العسكري أو الصاروخي في المفاوضات
لاريجاني: الأمريكيون أصبحوا أكثر واقعية ولا يطرحون الملف العسكري أو الصاروخي في المفاوضات
سبوتنيك عربي
حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن طرح قضايا أخرى غير الملف النووي في المفاوضات الإيرانية الأمريكية من شأنه أن يفشلها، مشيرا إلى أن... 10.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-10T19:31+0000
2026-02-10T19:31+0000
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
مسقط
العالم العربي
سلطنة عمان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/10/1094858813_0:0:2670:1503_1920x0_80_0_0_54483827fecc53f0b4e72f21598884d6.jpg
وقال لاريجاني في تصريحات للتلفزيون الإيراني خلال زيارته إلى مسقط: إن "طرح قضايا أخرى سيفشل المفاوضات. الأمريكيون يفكرون اليوم بواقعية أكبر، وعلى خلاف الماضي لم يطرحوا القضايا العسكرية والصاروخية في المفاوضات النووية".ورأى لاريجاني أنه "ينبغي للأمريكيين ألا يسمحوا لوجهات نظر الكيان الصهيوني بفرض مسار المفاوضات، لأن هذه السياسة ستنعكس في النهاية سلبا على مصالح واشنطن".وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، في وقت سابق، انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.
https://sarabic.ae/20260210/عراقجي-إيران-تستمد-نفوذها-الدبلوماسي-من-قوة-قواتها-العسكرية-1110222591.html
https://sarabic.ae/20260209/فيدان-لا-يوجد-حاليا-خطر-الحرب-على-إيران-ومحادثات-مسقط-أزالت-احتمال-التدخل-العسكري--1110194776.html
إيران
أخبار إيران
سلطنة عمان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/10/1094858813_128:0:2503:1781_1920x0_80_0_0_f85fffee4f1ca28b610e70ef683fe004.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, مسقط, العالم العربي, سلطنة عمان
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, مسقط, العالم العربي, سلطنة عمان

لاريجاني: الأمريكيون أصبحوا أكثر واقعية ولا يطرحون الملف العسكري أو الصاروخي في المفاوضات

19:31 GMT 10.02.2026
© AP Photoمستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني
مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن طرح قضايا أخرى غير الملف النووي في المفاوضات الإيرانية الأمريكية من شأنه أن يفشلها، مشيرا إلى أن الأمريكيين أصبحوا أكثر واقعية ولا يطرحون الملف العسكري أو الصاروخي في المفاوضات.
وقال لاريجاني في تصريحات للتلفزيون الإيراني خلال زيارته إلى مسقط: إن "طرح قضايا أخرى سيفشل المفاوضات. الأمريكيون يفكرون اليوم بواقعية أكبر، وعلى خلاف الماضي لم يطرحوا القضايا العسكرية والصاروخية في المفاوضات النووية".

وأضاف أن "القضايا العسكرية لا ترتبط بالملف النووي، والفصل بينهم خطوة عقلانية".

ورأى لاريجاني أنه "ينبغي للأمريكيين ألا يسمحوا لوجهات نظر الكيان الصهيوني بفرض مسار المفاوضات، لأن هذه السياسة ستنعكس في النهاية سلبا على مصالح واشنطن".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2026
عراقجي: إيران تستمد نفوذها الدبلوماسي من قوة قواتها العسكرية
15:32 GMT
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، في وقت سابق، انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".
وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
فيدان: لا يوجد حاليا خطر الحرب على إيران ومحادثات مسقط أزالت احتمال التدخل العسكري
أمس, 19:04 GMT
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".

وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала