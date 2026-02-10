https://sarabic.ae/20260210/لاريجاني-الأمريكيون-أصبحوا-أكثر-واقعية-ولا-يطرحون-الملف-العسكري-أو-الصاروخي-في-المفاوضات-1110230511.html
لاريجاني: الأمريكيون أصبحوا أكثر واقعية ولا يطرحون الملف العسكري أو الصاروخي في المفاوضات
لاريجاني: الأمريكيون أصبحوا أكثر واقعية ولا يطرحون الملف العسكري أو الصاروخي في المفاوضات
حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، أن طرح قضايا أخرى غير الملف النووي في المفاوضات الإيرانية الأمريكية من شأنه أن يفشلها، مشيرا إلى أن الأمريكيون أصبحوا أكثر واقعية ولا يطرحوا الملف العسكري أو الصاروخي في المفاوضات.
وقال لاريجاني في تصريحات للتلفزيون الإيراني خلال زيارته إلى مسقط: إن "طرح قضايا أخرى سيفشل المفاوضات. الأمريكيون يفكرون اليوم بواقعية أكبر، وعلى خلاف الماضي لم يطرحوا القضايا العسكرية والصاروخية في المفاوضات النووية".ورأى لاريجاني أنه "ينبغي للأمريكيين ألا يسمحوا لوجهات نظر الكيان الصهيوني بفرض مسار المفاوضات، لأن هذه السياسة ستنعكس في النهاية سلبا على مصالح واشنطن".وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، في وقت سابق، انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، عن إضافة 15 شركة وشخصين إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.
وقال لاريجاني في تصريحات للتلفزيون الإيراني خلال زيارته إلى مسقط: إن "طرح قضايا أخرى سيفشل المفاوضات. الأمريكيون يفكرون اليوم بواقعية أكبر، وعلى خلاف الماضي لم يطرحوا القضايا العسكرية والصاروخية في المفاوضات النووية".
وأضاف أن "القضايا العسكرية لا ترتبط بالملف النووي، والفصل بينهم خطوة عقلانية".
ورأى لاريجاني أنه "ينبغي للأمريكيين ألا يسمحوا لوجهات نظر الكيان الصهيوني بفرض مسار المفاوضات، لأن هذه السياسة ستنعكس في النهاية سلبا على مصالح واشنطن".
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي، في وقت سابق، انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران
والولايات المتحدة، بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن الفريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، عاد إلى مقر إقامته.
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط، تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني، وكانت الأجواء إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض، وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة، وهذا تحد للمفاوضات".
في السياق، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الجمعة الماضية، عن إضافة 15 شركة وشخصين
إلى قائمة العقوبات المتعلقة بإيران، مشيرة إلى أن "الشركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة وتركيا وجورجيا والصين ودول أخرى".
وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".
وقد يفرض الأمر التنفيذيً رسومًا جمركية بنسبة 25% على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.