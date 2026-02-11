https://sarabic.ae/20260211/لجنة-الأمن-القومي-الإيرانية-لن-نفاوض-بشأن-أي-ملف-غير-النووي-1110238644.html

لجنة الأمن القومي الإيرانية: لن نفاوض بشأن أي ملف غير النووي

لجنة الأمن القومي الإيرانية: لن نفاوض بشأن أي ملف غير النووي

سبوتنيك عربي

صرّح إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأنه "غير متفائل بجدوى المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية". 11.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال كوثري، إن "واشنطن وافقت على التفاوض بعد إخفاقات متتالية"، مؤكدا أن "إيران لن تفاوض بشأن أي ملف غير الملف النووي".كما شدد عضو لجنة الأمن القومي الإيرانية، على "حصر أي مفاوضات في هذا الإطار فقط".وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أمس الثلاثاء، أن إيران تعمل على إعداد مقترح لاتفاق يضمن الحق في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، دون السعي إلى امتلاك أسلحة نووية.وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "أر تي" الروسية: "لقد كلفت فريقي بالفعل بالعمل على خطة قابلة للتنفيذ، أو اقتراح يمكن أن يضمن عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية، وفي الوقت نفسه يضمن حق إيران في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية – للكهرباء، وإنتاج الأدوية، والزراعة".وأكد الوزير أن إيران لا تزال لا تثق تمامًا بالولايات المتحدة بعد الضربات التي وقعت خلال المفاوضات في 2025، وترغب في التأكد من عدم تكرار مثل هذه الأحداث.وقد عُقدت في العاصمة العمانية مسقط، يوم 6 فبراير/شباط، مباحثات بين وفدي الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووي الإيراني، وأشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أنها جرت بشكل جيد وستستمر.وفي الوقت نفسه، شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في 8 فبراير، على أن إيران تصر على حقها في تخصيب اليورانيوم، حتى لو أدى ذلك إلى الحرب.وكان ترامب قد صرّح، في وقت سابق، بأن "أرمادا ضخمة" تتجه نحو إيران، معربًا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى "اتفاق عادل ومتوازن" ينص على التخلي الكامل عن السلاح النووي.

