مجلس القيادة الرئاسي في اليمن: لن نسمح بجر مدينة عدن إلى الفوضى والصراعات العبثية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
10:03 GMT
29 د
ملفات ساخنة
ماذا وراء إعلان إسرائيل عن مهلة لحماس لتسليم سلاحها ؟!
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
14:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الصحفي المواطن بين سرعة نقل الخبر ودقته
15:30 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل اتخذت قرارا بالسيطرة الكاملة على الأرض الفلسطينية
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
طريقة علمية لاستطلاع هلال رمضان، وجدل جديد بشأن الكائنات الفضائية، والذكاء الاصطناعي يدخل عالم الموتى
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
لقاء سبوتنيك
وزير الخارجية الليبي السابق: الانقسام في ليبيا ينعكس سلبا على الأوضاع السياسة و الاقتصادية و الاجتماعية
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
حمدوك يقول إنه لا حل في السودان سوى بالحكم المدني ويتهم الإخوان بتقويض جهود السلام
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
14:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
15:00 GMT
39 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
15:40 GMT
20 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:00 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
وضع الأهل في دار المسنين.. مع أو ضد؟
16:30 GMT
24 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:54 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
17:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
17:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260219/مجلس-القيادة-الرئاسي-في-اليمن-لن-نسمح-بجر-مدينة-عدن-إلى-الفوضى-والصراعات-العبثية-1110526280.html
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن: لن نسمح بجر مدينة عدن إلى الفوضى والصراعات العبثية
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن: لن نسمح بجر مدينة عدن إلى الفوضى والصراعات العبثية
سبوتنيك عربي
وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عبد الرحمن المحرمي، رسالة إلى أبناء عدن، أكد فيها أن "أمن المدينة واستقرارها يمثلان أولوية قصوى لا تقبل المساومة"، وفق... 19.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-19T10:27+0000
2026-02-19T10:27+0000
الحرب على اليمن
أخبار اليمن الأن
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
كأس العالم 2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108809041_36:0:1033:561_1920x0_80_0_0_81f4fcc7e7da1c09fc380e43b5e0ed1c.jpg
وشدد المحرمي، عبر منصة إكس"، على "عدم السماح بأي محاولات لزعزعة السكينة العامة أو جرّ عدن إلى الفوضى"، مع التأكيد في الوقت ذاته على "التمسك بالمسار السياسي للقضية الجنوبية".وأوضح أن "هناك تطلعًا إلى حوار جنوبي – جنوبي برعاية الرياض"، واصفًا إياه بـ"الفرصة التاريخية التي تستحق التقدير"، موجّهًا الشكر لقيادة المملكة العربية السعودية على رعايتها لهذا المسار.كما أعلن المحرمي دعمه الكامل للحكومة برئاسة شايع الزنداني، داعيًا أعضاءها إلى العمل على تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدًا أن الأداء الحكومي سيخضع للمتابعة والتقييم بمسؤولية وشفافية.وكان "المجلس الانتقالي الجنوبي"، أصدر بيانا اليوم الخميس، اتهم فيه مجلس القيادة الرئاسي اليمني باستهداف مقراته في العاصمة المؤقتة عدن، معتبرًا أن ذلك "يمثل أمرًا لا يمكن تجاوزه".وقال المجلس، الذي يطالب بانفصال جنوبي اليمن، في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، إن مجلس القيادة اليمني برئاسة رشاد العليمي، قام بإغلاق أحد مقراته التابعة له في عدن، جنوبي البلاد.ووصف البيان ما حدث بـ"محاولة لتكميم صوت الشعب الجنوبي، والنيل من مؤسساته الوطنية واعتداء صارخ على الحريات العامة، وانتهاك فاضح لحق العمل السياسي المشروع"، محذّرًا من "خطورة الاستمرار في مثل هذه الممارسات وتداعياتها على الاستقرار".ورأى البيان أن "هذه الإجراءات، في ظل حالة الاحتقان والغليان الشعبي الجنوبي، ستسهم في تعقيد المشهد وتأزيم الأوضاع، وستكون نتائجها وخيمة على الجميع دون استثناء"، مطالبًا بـ"العدول الفوري والعاجل عن القرار وعدم تكرار مثل هذه الإجراءات".يأتي ذلك، بعد إعلان قيادات في "المجلس الانتقالي الجنوبي"، ضمن الوفد المشارك في مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض، في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، حلّ المجلس وجميع هيئاته، معتبرةً أن "العملية العسكرية للمجلس في محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن) أضرت بوحدة الصف الجنوبي وتسببت في الإساءة إلى العلاقة مع التحالف بقيادة السعودية، مما جعل استمرار وجود المجلس لا يخدم الهدف الذي أسس من أجله".وجاءت التطورات بعد إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني في 8 يناير الماضي، نجاح عملية تسليم المعسكرات في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) ومحافظتي حضرموت والمهرة (شرقي البلاد)، إلى قوات "درع الوطن" التابعة له، على خلفية عملية عسكرية أطلقتها هذه القوات بدعم من التحالف العربي ضد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.وكان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، قد أصدر في السابع من يناير الماضي، قرارًا بإقالة عيدروس الزُبيدي، من عضوية مجلس القيادة وإحالته إلى النائب العام بتهمة "الخيانة العظمى والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية".ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي"، باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في شطر جنوب اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو/ أيار 1990 مكونة الجمهورية اليمنية، مبرراً ذلك بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994.ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
https://sarabic.ae/20260219/الانتقالي-الجنوبي-يصعد-ضد-الحكومة-اليمنية-في-عدن-ويدعو-أنصاره-للاحتجاج-1110511594.html
https://sarabic.ae/20260216/هل-اقتربت-الرياض-وصنعاء-من-الحوار-الشامل-لإحلال-السلام-ووقف-الحرب-في-اليمن؟-1110437743.html
https://sarabic.ae/20260214/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يؤكد-أهمية-تعزيز-التنسيق-مع-السودان-في-أمن-البحر-الأحمر-1110371577.html
https://sarabic.ae/20260215/بعد-مطالبة-العليمي-هل-ينضم-اليمن-إلى-مجلس-التعاون-الخليجي-قريبا؟-1110394222.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/01/1108809041_168:0:916:561_1920x0_80_0_0_29af220822e38b02a38cb5f08a860349.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, كأس العالم 2026
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, كأس العالم 2026

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن: لن نسمح بجر مدينة عدن إلى الفوضى والصراعات العبثية

10:27 GMT 19.02.2026
© AP Photo / Wael Qubadyمطار عدن الدولي، اليمن
مطار عدن الدولي، اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Wael Qubady
تابعنا عبر
وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن عبد الرحمن المحرمي، رسالة إلى أبناء عدن، أكد فيها أن "أمن المدينة واستقرارها يمثلان أولوية قصوى لا تقبل المساومة"، وفق تعبيره.
وشدد المحرمي، عبر منصة إكس"، على "عدم السماح بأي محاولات لزعزعة السكينة العامة أو جرّ عدن إلى الفوضى"، مع التأكيد في الوقت ذاته على "التمسك بالمسار السياسي للقضية الجنوبية".
وأوضح أن "هناك تطلعًا إلى حوار جنوبي – جنوبي برعاية الرياض"، واصفًا إياه بـ"الفرصة التاريخية التي تستحق التقدير"، موجّهًا الشكر لقيادة المملكة العربية السعودية على رعايتها لهذا المسار.
كما أعلن المحرمي دعمه الكامل للحكومة برئاسة شايع الزنداني، داعيًا أعضاءها إلى العمل على تحسين الخدمات والأوضاع المعيشية للمواطنين، مؤكدًا أن الأداء الحكومي سيخضع للمتابعة والتقييم بمسؤولية وشفافية.

ودعا المحرمي مختلف الأطراف إلى "التكاتف ونبذ الشائعات وتعزيز روح المسؤولية الوطنية، والاصطفاف لحماية العاصمة ومؤسسات الدولة"، مؤكدًا أن "عدن أمانة في أعناق الجميع، وأن الحفاظ على أمنها واستقرارها شرط أساسي لنجاح العمل الحكومي وتقديم الخدمات بعيدًا عن أي توظيف سياسي يضر بحياة المواطنين أو ينتقص من القضية الجنوبية".

وكان "المجلس الانتقالي الجنوبي"، أصدر بيانا اليوم الخميس، اتهم فيه مجلس القيادة الرئاسي اليمني باستهداف مقراته في العاصمة المؤقتة عدن، معتبرًا أن ذلك "يمثل أمرًا لا يمكن تجاوزه".
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.02.2026
"الانتقالي الجنوبي" يصعد ضد الحكومة اليمنية في عدن ويدعو أنصاره للاحتجاج
00:57 GMT
وقال المجلس، الذي يطالب بانفصال جنوبي اليمن، في بيان عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، إن مجلس القيادة اليمني برئاسة رشاد العليمي، قام بإغلاق أحد مقراته التابعة له في عدن، جنوبي البلاد.

ولفت إلى أن "أعضاء ومنتسبي وكادر الجمعية العمومية للمجلس الانتقالي الجنوبي، فوجئوا صباح اليوم، بقيام قوات "العمالقة" (العاملة ضمن قوام القوات اليمنية المشتركة) المتواجدة في مقر الجمعية بمديرية التواهي في العاصمة عدن، بإغلاق المبنى بشكل كامل بناء على تعليمات مباشرة من العليمي".

ووصف البيان ما حدث بـ"محاولة لتكميم صوت الشعب الجنوبي، والنيل من مؤسساته الوطنية واعتداء صارخ على الحريات العامة، وانتهاك فاضح لحق العمل السياسي المشروع"، محذّرًا من "خطورة الاستمرار في مثل هذه الممارسات وتداعياتها على الاستقرار".
ورأى البيان أن "هذه الإجراءات، في ظل حالة الاحتقان والغليان الشعبي الجنوبي، ستسهم في تعقيد المشهد وتأزيم الأوضاع، وستكون نتائجها وخيمة على الجميع دون استثناء"، مطالبًا بـ"العدول الفوري والعاجل عن القرار وعدم تكرار مثل هذه الإجراءات".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
هل اقتربت الرياض وصنعاء من الحوار الشامل لإحلال السلام ووقف الحرب في اليمن؟
16 فبراير, 19:49 GMT
يأتي ذلك، بعد إعلان قيادات في "المجلس الانتقالي الجنوبي"، ضمن الوفد المشارك في مؤتمر الحوار الجنوبي في الرياض، في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، حلّ المجلس وجميع هيئاته، معتبرةً أن "العملية العسكرية للمجلس في محافظتي حضرموت والمهرة (شرقي اليمن) أضرت بوحدة الصف الجنوبي وتسببت في الإساءة إلى العلاقة مع التحالف بقيادة السعودية، مما جعل استمرار وجود المجلس لا يخدم الهدف الذي أسس من أجله".

وسبق ذلك إعلان التحالف العربي بقيادة السعودية، في الثامن من يناير الماضي، وصول رئيس "المجلس الانتقالي الجنوبي" عيدروس الزُبيدي، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر ميناء بربرة الصومالي، بعد مغادرته عدن عبر البحر.

وجاءت التطورات بعد إعلان رئيس مجلس القيادة اليمني في 8 يناير الماضي، نجاح عملية تسليم المعسكرات في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن) ومحافظتي حضرموت والمهرة (شرقي البلاد)، إلى قوات "درع الوطن" التابعة له، على خلفية عملية عسكرية أطلقتها هذه القوات بدعم من التحالف العربي ضد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد محمد علي العليمي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2026
رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد أهمية تعزيز التنسيق مع السودان في أمن البحر الأحمر
14 فبراير, 19:36 GMT
وكان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، قد أصدر في السابع من يناير الماضي، قرارًا بإقالة عيدروس الزُبيدي، من عضوية مجلس القيادة وإحالته إلى النائب العام بتهمة "الخيانة العظمى والإضرار بالمركز السياسي والاقتصادي، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب، وإثارة الفتنة الداخلية".

وتصاعد التوتر السياسي في مجلس القيادة بعد إعلان عضو المجلس عيدروس الزُبيدي آنذاك، الذي يقود رئيس المجلس الانتقالي، في الثاني من يناير الماضي، عن تأسيس دولة مستقلة في مناطق سيطرته جنوبي البلاد، على حدود الدولة التي كانت قائمة في الشطر الجنوبي من اليمن قبل تحقيقها الوحدة مع الشطر الشمالي في 1990.

ويطالب "المجلس الانتقالي الجنوبي"، باستعادة دولة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية التي كانت قائمة في شطر جنوب اليمن، وتوحدت مع شماله في 22 مايو/ أيار 1990 مكونة الجمهورية اليمنية، مبرراً ذلك بتعرض أبناء المحافظات الجنوبية إلى ظلم واضطهاد من الشمال عقب حرب صيف 1994.
مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2026
بعد مطالبة العليمي… هل ينضم اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي قريبا؟
15 فبراير, 19:34 GMT
ويشهد اليمن منذ أكثر من 10 أعوام، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات في وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала