الشيباني يلتقي مع براك لبحث إعادة تفعيل السفارة السورية في واشنطن

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
09:45 GMT
15 د
نبض افريقيا
السودان يوقع اتفاقية مع السعودية للتنقيب عن الذهب.. واستثمارات إماراتية في أرض الصومال
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
غزو الموز على الشاطئ
10:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
من الملعب
هشاشة ريال مدريد تعيده إلى الوصافة... وغوارديولا يقترب من صدارة الدوري
14:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
14:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الرواية العربية في زمن وسائل التواصل
15:00 GMT
34 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:03 GMT
20 د
قوانين الاقتصاد
خبير: السعودية ستوسع مطار حلب وستطلق بنية رقمية
17:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
ما الذي سيمنع أمريكا من إشعال حرب مع إيران؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260225/الشيباني-يلتقي-مع-براك-لبحث-إعادة-تفعيل-السفارة-السورية-في-واشنطن-1110752574.html
الشيباني يلتقي مع براك لبحث إعادة تفعيل السفارة السورية في واشنطن
الشيباني يلتقي مع براك لبحث إعادة تفعيل السفارة السورية في واشنطن
سبوتنيك عربي
التقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك، لبحث الملفات الاستراتيجية التي تمهد لمرحلة جديدة من... 25.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-25T19:03+0000
2026-02-25T19:03+0000
منظمة الأمم المتحدة
العالم العربي
الأخبار
أخبار سوريا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103057327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cd7646785db21747fc771679420cfa71.jpg
وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، مساء اليوم الأربعاء، بأنه من الملفات الرئيسية التي بحثت خلال اللقاء، إعادة تفعيل السفارة السورية في واشنطن.وشدد الجانبان على الالتزام بوحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة على كامل جغرافيتها، مع استعراض الخطوات المنجزة في ملف اندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة.وتناول اللقاء إطلاق أعمال اللجنة الدولية بقيادة سورية لضمان الشفافية في ملف تدمير الأسلحة الكيميائية، فضلا عن دعم جهود مكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الإرهابي وتعزيز دور سوريا في الأمن الإقليمي.ومن جانبه، أكد توم براك اهتمام الشركات الأمريكية الكبرى بالمشاركة في النهضة الاقتصادية السورية، خاصة في قطاعي النفط والطاقة، وفتح آفاق الاستثمار أمام الخبرات الدولية.كما بحث الطرفان الترتيبات اللوجستية والسياسية اللازمة لإعادة تفعيل السفارة السورية في واشنطن، بما يضمن صون مصالح الشعبين وتعزيز القنوات الرسمية بينهما.ويشار إلى أن الوزير أسعد الشيباني قد استقبل في دمشق، قبل عدة أيام، نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة كلاوديو كوردوني، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع الإنسانية وسبل تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة.كما أن وزير العدل السوري، مظهر الويس، قد استقبل، الأحد الماضي، كلاوديو كوردوني، لبحث سبل التعاون المشترك بين سوريا والأمم المتحدة، خاصة في المجالات القانونية والعدلية.يذكر أن وفدا قضائيا سوريا رفيع المستوى زار العاصمة الفرنسية باريس، في السابع من الشهر الجاري، وشارك في برنامج تدريبي متخصص حول آليات التحقيق في الجرائم الدولية والطب الشرعي، ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، إضافة إلى ملف المفقودين.وسبق أن عقدت هيئة العدالة الانتقالية اجتماعا موسعا في مقر المركز الأوروبي لحقوق الإنسان في العاصمة الألمانية برلين، الأربعاء الماضي، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة تدعم مراحل العمل المقبلة.
https://sarabic.ae/20260224/الأمم-المتحدة-مستعدون-لتقديم-الدعم-اللازم-لمسار-العدالة-الانتقالية-في-سوريا-1110709825.html
https://sarabic.ae/20260216/روبيو-الأمور-في-سوريا-تسير-في-الاتجاه-الصحيح-1110399721.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103057327_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c2b502c3c67dc8e63917d393155b4f18.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم
منظمة الأمم المتحدة, العالم العربي, الأخبار, أخبار سوريا اليوم

الشيباني يلتقي مع براك لبحث إعادة تفعيل السفارة السورية في واشنطن

19:03 GMT 25.02.2026
© Photo / x.comوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأمريكي إبى سوريا توم براك.
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأمريكي إبى سوريا توم براك. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
التقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك، لبحث الملفات الاستراتيجية التي تمهد لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.
وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، مساء اليوم الأربعاء، بأنه من الملفات الرئيسية التي بحثت خلال اللقاء، إعادة تفعيل السفارة السورية في واشنطن.
وشدد الجانبان على الالتزام بوحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة على كامل جغرافيتها، مع استعراض الخطوات المنجزة في ملف اندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة.
الشرع يشهد عرض عسكري في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2026
الأمم المتحدة: مستعدون لتقديم الدعم اللازم لمسار العدالة الانتقالية في سوريا
أمس, 17:16 GMT
وتناول اللقاء إطلاق أعمال اللجنة الدولية بقيادة سورية لضمان الشفافية في ملف تدمير الأسلحة الكيميائية، فضلا عن دعم جهود مكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الإرهابي وتعزيز دور سوريا في الأمن الإقليمي.
ومن جانبه، أكد توم براك اهتمام الشركات الأمريكية الكبرى بالمشاركة في النهضة الاقتصادية السورية، خاصة في قطاعي النفط والطاقة، وفتح آفاق الاستثمار أمام الخبرات الدولية.
كما بحث الطرفان الترتيبات اللوجستية والسياسية اللازمة لإعادة تفعيل السفارة السورية في واشنطن، بما يضمن صون مصالح الشعبين وتعزيز القنوات الرسمية بينهما.
ويشار إلى أن الوزير أسعد الشيباني قد استقبل في دمشق، قبل عدة أيام، نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة كلاوديو كوردوني، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع الإنسانية وسبل تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2026
روبيو: الأمور في سوريا تسير في الاتجاه الصحيح
16 فبراير, 04:40 GMT
كما أن وزير العدل السوري، مظهر الويس، قد استقبل، الأحد الماضي، كلاوديو كوردوني، لبحث سبل التعاون المشترك بين سوريا والأمم المتحدة، خاصة في المجالات القانونية والعدلية.
يذكر أن وفدا قضائيا سوريا رفيع المستوى زار العاصمة الفرنسية باريس، في السابع من الشهر الجاري، وشارك في برنامج تدريبي متخصص حول آليات التحقيق في الجرائم الدولية والطب الشرعي، ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، إضافة إلى ملف المفقودين.
وسبق أن عقدت هيئة العدالة الانتقالية اجتماعا موسعا في مقر المركز الأوروبي لحقوق الإنسان في العاصمة الألمانية برلين، الأربعاء الماضي، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة تدعم مراحل العمل المقبلة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала