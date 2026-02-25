https://sarabic.ae/20260225/الشيباني-يلتقي-مع-براك-لبحث-إعادة-تفعيل-السفارة-السورية-في-واشنطن-1110752574.html

الشيباني يلتقي مع براك لبحث إعادة تفعيل السفارة السورية في واشنطن

سبوتنيك عربي

التقى وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس براك، لبحث الملفات الاستراتيجية التي تمهد لمرحلة جديدة من... 25.02.2026, سبوتنيك عربي

وأفادت قناة "الإخبارية" السورية، مساء اليوم الأربعاء، بأنه من الملفات الرئيسية التي بحثت خلال اللقاء، إعادة تفعيل السفارة السورية في واشنطن.وشدد الجانبان على الالتزام بوحدة الأراضي السورية وسيادة الدولة على كامل جغرافيتها، مع استعراض الخطوات المنجزة في ملف اندماج قوات "قسد" ضمن مؤسسات الدولة.وتناول اللقاء إطلاق أعمال اللجنة الدولية بقيادة سورية لضمان الشفافية في ملف تدمير الأسلحة الكيميائية، فضلا عن دعم جهود مكافحة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) الإرهابي وتعزيز دور سوريا في الأمن الإقليمي.ومن جانبه، أكد توم براك اهتمام الشركات الأمريكية الكبرى بالمشاركة في النهضة الاقتصادية السورية، خاصة في قطاعي النفط والطاقة، وفتح آفاق الاستثمار أمام الخبرات الدولية.كما بحث الطرفان الترتيبات اللوجستية والسياسية اللازمة لإعادة تفعيل السفارة السورية في واشنطن، بما يضمن صون مصالح الشعبين وتعزيز القنوات الرسمية بينهما.ويشار إلى أن الوزير أسعد الشيباني قد استقبل في دمشق، قبل عدة أيام، نائب المبعوث الخاص للأمم المتحدة كلاوديو كوردوني، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع الإنسانية وسبل تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والأمم المتحدة.كما أن وزير العدل السوري، مظهر الويس، قد استقبل، الأحد الماضي، كلاوديو كوردوني، لبحث سبل التعاون المشترك بين سوريا والأمم المتحدة، خاصة في المجالات القانونية والعدلية.يذكر أن وفدا قضائيا سوريا رفيع المستوى زار العاصمة الفرنسية باريس، في السابع من الشهر الجاري، وشارك في برنامج تدريبي متخصص حول آليات التحقيق في الجرائم الدولية والطب الشرعي، ودعم مسار العدالة الانتقالية في سوريا، إضافة إلى ملف المفقودين.وسبق أن عقدت هيئة العدالة الانتقالية اجتماعا موسعا في مقر المركز الأوروبي لحقوق الإنسان في العاصمة الألمانية برلين، الأربعاء الماضي، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات وبناء شراكات فاعلة تدعم مراحل العمل المقبلة.

