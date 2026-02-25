https://sarabic.ae/20260225/رئيس-البرلمان-الإيراني-يحذر-واشنطن-جميع-الخيارات-مطروحة-على-الطاولة--1110728418.html

رئيس البرلمان الإيراني يحذر واشنطن: جميع الخيارات مطروحة على الطاولة

حذّر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الولايات المتحدة الأمريكية من أن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة"، مؤكدًا أن بلاده مستعدة إما لـ"دبلوماسية... 25.02.2026, سبوتنيك عربي

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن قاليباف، قوله إن "طهران منفتحة على مسار تفاوضي تُصان فيه كرامة الشعب الإيراني وتُراعى المصالح المتبادلة"، مضيفًا: "إذا اخترتم طاولة الدبلوماسية، فسنكون نحن أيضًا على الطاولة ذاتها". وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، "الإدارة الأمريكية وحلفاءها، وفي مقدمتهم إسرائيل، باتباع أساليب دعائية ممنهجة لتشويه صورة إيران على الساحة الدولية".وقال بقائي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن ما وصفهم بـ"تجار الحرب" يسعون إلى خلق "وهم الحقيقة" من خلال تكرار ما اعتبرها "مزاعم كاذبة" بشأن البرنامج النووي الإيراني، وبرنامج الصواريخ البالستية، إضافة إلى أعداد الضحايا خلال اضطرابات يناير/ كانون الثاني الماضي.وأضاف أن "هذه الأساليب الدعائية تعود في جذورها إلى ما يُنسب إلى وزير الدعاية النازي جوزيف غوبلز، الذي اشتهر بمقولة "كرر الكذبة بما يكفي حتى تصبح حقيقة".وختم بقائي تصريحاته بالتأكيد على أن الرأي العام الدولي "لن ينخدع بهذه الأكاذيب الصارخة"، داعيًا وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم الانجرار وراء ما وصفه بـ"الحملات الدعائية المغرضة".وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الخيار المفضل له لحل الملف النووي الإيراني "هو الدبلوماسية"، مشددًا على أنه سيحرص على ألا تمتلك طهران أسلحة نووية، وفق تعبيره.وقال ترامب، خلال خطاب "حالة الاتحاد" في الكونغرس الأمريكي: "كانت سياسة الولايات المتحدة واضحة لعقود طويلة، وهي عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي"، لافتًا إلى أن "الخيار المفضل هو حل القضية النووية الإيرانية عبر الدبلوماسية".واتهم ترامب إيران بـ"السعي" لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة، قائلًا: "لقد طوّروا بالفعل صواريخ يمكنها تهديد أوروبا وقواعدنا في الخارج، وهم يعملون على بناء صواريخ ستكون قادرة قريبًا على الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية".وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه "بعد تلك العملية، تم تحذير الإيرانيين من القيام بأي محاولة مستقبلية لإعادة بناء برنامجهم النووي، خصوصًا السلاح النووي. لقد دمّرناه بالكامل، وهم يريدون البدء من جديد. في هذه اللحظة، هم يحاولون متابعة برنامجهم مرة أخرى، ونحن في مفاوضات معهم. يريدون عقد صفقة، لكننا لم نسمع منهم ما يكفي".وجرت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في 17 فبراير/ شباط الجاري، في مقر البعثة الدبلوماسية العُمانية في جنيف.وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، بينما ترأس الوفد الأمريكي المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ووصف عراقجي المفاوضات بأنها "بنّاءة وجادة"، وقال إن الطرفين "وضعا مبادئ أساسية يبنى عليها عملهما في إطار الاتفاق".

