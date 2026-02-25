عربي
أمساليوم
بث مباشر
عراقجي: ترامب أصبح ضحية للأخبار المزيفة
عراقجي: ترامب أصبح ضحية للأخبار المزيفة
عراقجي: ترامب أصبح ضحية للأخبار المزيفة

17:12 GMT 25.02.2026
صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، بأن بلاده مستعدة لكلا الخيارين، الحرب والسلام.
وأكد عراقجي في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأربعاء، أنه "يمكننا التوصل لاتفاق أو صفقة استناد إلى تفاهمات الجولة الثانية من المفاوضات مع أمريكا، والتوصل إلى اتفاق عادل ومنصف ومتوازن أمر يمكن تحقيقه".
فيما شدد على أن الجيش الإيراني مستعد لأداء واجبه، وأن طهران تعلم كيف تدافع عن بلادها كما فعلت في المرة السابقة، في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على إيران التي جرت في شهر يونيو/حزيران الماضي.
وقال وزير الخارجية الإيراني: "تعلمنا دروسا كثيرة من الحرب الماضية ولذلك نحن اليوم أكثر استعدادا"، مضيفا "هناك فرصة غدا في جنيف للتوصل إلى حل متفق عليه وعادل ومتوازن".
وأفاد بأنه "لا يوجد خيار عسكري لحل الملف النووي السلمي ومستعدون للإجابة عن أي أسئلة أو مخاوف أو غموض بشأنه، ولسنا مستعدين للتخلي عن حقنا في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية".
وأشار عراقجي إلى "استعدادنا للحرب ليس رغبة فيها بل لمنعها والمسار الذي سلكناه هو أفضل طريق ممكن لحل الملف النووي" منوها إلى أنه " قيدنا عمدا مدى صواريخنا بـ 2000 كيلومتر وهذا فقط من أجل الدفاع عن أنفسنا وللردع".

واستطرد وزير الخارجية الإيراني: "الرئيس ترامب أصبح ضحية للأخبار المزيفة، ونحن لا نطور أسلحة تصل للولايات المتحدة".

وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الأربعاء، أن جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، تبدأ غدًا الخميس في جنيف.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، أن الجولة الثالثة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، لحل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني، ستُعقد في مقر البعثة الدبلوماسية العُمانية في جنيف صباح يوم 26 فبراير/ شباط الجاري.

وأكدت أن وزیر الخارجية عباس عراقجي، يتوجه مساء الیوم الأربعاء، على رأس وفد سياسي إلى جنيف للمشاركة في الجولة الثالثة من المفاوضات مع الولايات المتحدة.
وفي هذا السياق، كتب عراقجي، أمس الثلاثاء عبر منصة "إكس": "ستستأنف إيران المفاوضات مع الولايات المتحدة في جنيف، استنادًا إلى التفاهمات التي تم التوصل إليها في الجولة السابقة، بعزم راسخ على التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف في أسرع وقت ممكن".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال خطاب "حالة الاتحاد" أمام الكونغرس، أن الولايات المتحدة "دمرت بالكامل" البرنامج النووي الإيراني، في يونيو/ حزيران الماضي عبر عملية عسكرية أطلق عليها "مطرقة منتصف الليل".
وأكد ترامب، التزامه بـ"سياسة أمريكية تاريخية" بمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، محذرًا من صواريخها البالستية القادرة على الوصول إلى أمريكا وأوروبا، وقال إن الإيرانيين طوّروا صواريخ قادرة على تهديد أوروبا وقواعد أمريكا في الخارج.
