https://sarabic.ae/20260226/النفط-الليبية-تقر-إجراءات-تقشفية-لضمان-استمرارية-الإنتاج-في-ظل-غياب-الميزانية-1110747227.html

"النفط الليبية" تقر إجراءات تقشفية لضمان استمرارية الإنتاج في ظل غياب الميزانية

"النفط الليبية" تقر إجراءات تقشفية لضمان استمرارية الإنتاج في ظل غياب الميزانية

سبوتنيك عربي

أثار التعميم الذي أصدرته المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والمتضمن حزمة من الإجراءات المالية والتنظيمية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق وضمان استمرارية العمليات... 26.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-26T09:00+0000

2026-02-26T09:00+0000

2026-02-26T09:00+0000

أخبار ليبيا اليوم

سوق النفط

المؤسسة الوطنية للنفط الليبية

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101364/71/1013647117_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_4aa595eec49f6a2b5d4600b38201e9c3.jpg

ناهيك عن مخاوف تتعلق بانعكاسات محتملة لتعميم المؤسسة الوطنية للنفط على الاقتصاد الليبي، باعتبار أن قطاع النفط يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات العامة والعملات الأجنبية في ليبيا.وأضاف: "غير أن القراءة الموضوعية للمشهد تكشف أن المؤسسة ليست بصدد الإفلاس بالمعنى القانوني أو الاقتصادي وإنما تواجه أزمة إدارة وتخطيط تستدعي معالجة جادة ومسؤولة.وأكد الحضيري أن "التحديات مهما تعاظمت لا تعني نهاية الطريق فالمؤسسة تمتلك من الخبرات الوطنية والإمكانات الفنية ما يؤهلها لتجاوز هذه المرحلة شريطة توافر إرادة حقيقية للإصلاح تقوم على إعادة هيكلة إدارية مدروسة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وإسناد المسؤوليات إلى كفاءات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة بعيدا عن التجاذبات والمصالح الضيقة".وأشار الحضيري إلى أن "طمأنة الشارع الليبي تبدأ بالوضوح والمصارحة، فالمؤسسة ليست مفلسة بل تحتاج إلى إدارة راقية علميا وعمليا وإلى قرار وطني يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، فالإصلاح بحسب تعبيره، ليس خيارا ترفيهيا بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة القطاع وحماية المورد السيادي الأهم للدولة الليبية".ويعد قطاع النفط الركيزة الأساسية للاقتصاد الليبي إذ يمثل المصدر الرئيس للدخل القومي ما يجعل استقراره وكفاءته مسألة تتجاوز الإطار المؤسسي إلى البعد الوطني العام ومن هذا المنطلق فإن ما يشهده القطاع من تعثر لا يرتبط بندرة الموارد أو ضعف الإمكانات بقدر ما يرتبط بجملة من الإخفاقات الإدارية والفنية وسوء توظيف المخصصات المالية وفق الأولويات المعتمدة في الميزانيات.من جهته، قال الخبير النفطي، خالد الكاديكي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "التعميم الذي أصدرته المؤسسة الوطنية للنفط يعد مهما للغاية في هذا التوقيت الحساس، فالمؤسسة منذ عام 2020، كانت خرجت من سلسلة أزمات متراكمة سبقت تلك المرحلة تمثلت في تداعيات الحروب التي شهدتها بعض الحقول النفطية وما نتج عنها من خسائر كبيرة أثرت بشكل مباشر على معدلات الإنتاج واستقرار العمليات التشغيلية".وأكد الكاديكي أن "هذه العوامل مجتمعة أثرت سلبا على كفاءة المؤسسة من النواحي التشغيلية والفنية بما في ذلك أعمال الصيانة في عدد من الحقول ومستودعات التوزيع الأمر الذي انعكس على أداء القطاع بشكل عام".وأشار الكاديكي إلى أن "الفترة الممتدة من 2020 حتى الوقت الراهن، شهدت إبرام عقود جديدة في مجالات الحفر والتنقيب وبيع النفط ودخول بعض الشركات إلى السوق مقابل تعثر في توريد بعض الإيرادات إلى المؤسسة".وأشار الكاديكي إلى أن "المؤسسة باعتبارها جهة سيادية تخضع للقوانين والرقابة التشريعية والتنفيذية تجد نفسها ملزمة بتطبيق التشريعات النفطية وهو ما يضعها أحيانا في دائرة التجاذبات بين السلطات المختلفة"، وتابع: "ما تمر به المؤسسة يُمثل أزمة حقيقية دفعتها إلى إصدار بيان يهدف إلى تجميد أو إيقاف بعض الإجراءات التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة إلى حين توحيد الحكومة وإقرار ميزانية موحدة تضمن تخصيص الاعتمادات اللازمة للتشغيل والتكرير والإنتاج".وأكد الكاديكي أن "المؤسسة الوطنية للنفط تختلف عن بقية مؤسسات الدولة نظرا لكونها تمثل المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا ما يجعل استقرارها مسألة حيوية للاقتصاد الوطني". وختم بالقول: "التعميم الصادر يُعد خطوة احترازية للحفاظ على ما تحقق وتجنب الدخول في أزمات جديدة"، محذرًا من أن "استمرار الانقسام السياسي وعدم تحييد المؤسسة عن الصراعات قد يفاقم التحديات التي تواجهها".

https://sarabic.ae/20260203/واشنطن-تعود-إلى-ليبيا-من-بوابة-النفط-رهانات-اقتصادية-وأمنية-جديدة-1109934812.html

https://sarabic.ae/20260123/ليبيا-الوطنية-للنفط-تعلن-تحويل-مليارات-الدولارات-إلى-المركزي-خلال-2025-1109572031.html

https://sarabic.ae/20260120/خبير-ليبي-تعويض-الاحتياطي-النفطي-في-ليبيا-رهان-استراتيجي-لتحقيق-الأمن-الاقتصادي-1109437243.html

https://sarabic.ae/20260211/تركيا-تحصل-على-رخصة-للتنقيب-عن-النفط-والغاز-في-ليبيا-1110271289.html

https://sarabic.ae/20251111/النفط-يفقد-بريقه-ليبيا-بين-تقلبات-الأسواق-وتحديات-الاعتماد-الأحادي-1106959658.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, المؤسسة الوطنية للنفط الليبية, تقارير سبوتنيك, حصري