"النفط الليبية" تقر إجراءات تقشفية لضمان استمرارية الإنتاج في ظل غياب الميزانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
10:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
هذا ما جمع المصممة غاليا الفهد بالعنبر الروسي
10:22 GMT
35 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مآلات أزمة الحدود البحرية بين العراق و الكويت ؟
14:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
15:50 GMT
10 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تبدأ صحتنا النفسية من الأمعاء؟
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
دور الاقتباس السينمائي بين روسيا والعالم العربي في تعزيز الروابط الثقافية بين الجانبين
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: روسيا لن تقبل بتنازل يتعلق بأمنها القومي
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:17 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي المعاصر وخصائصه المميزة وأهم رواده
09:26 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
15:27 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الاديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
15:35 GMT
25 د
مساحة حرة
ما ملامح الدراما السورية في أول موسم رمضاني في ظل الإدارة الجديدة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
16:30 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
16:43 GMT
20 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260226/النفط-الليبية-تقر-إجراءات-تقشفية-لضمان-استمرارية-الإنتاج-في-ظل-غياب-الميزانية-1110747227.html
"النفط الليبية" تقر إجراءات تقشفية لضمان استمرارية الإنتاج في ظل غياب الميزانية
"النفط الليبية" تقر إجراءات تقشفية لضمان استمرارية الإنتاج في ظل غياب الميزانية
سبوتنيك عربي
أثار التعميم الذي أصدرته المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والمتضمن حزمة من الإجراءات المالية والتنظيمية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق وضمان استمرارية العمليات... 26.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-26T09:00+0000
2026-02-26T09:00+0000
أخبار ليبيا اليوم
سوق النفط
المؤسسة الوطنية للنفط الليبية
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101364/71/1013647117_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_4aa595eec49f6a2b5d4600b38201e9c3.jpg
ناهيك عن مخاوف تتعلق بانعكاسات محتملة لتعميم المؤسسة الوطنية للنفط على الاقتصاد الليبي، باعتبار أن قطاع النفط يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات العامة والعملات الأجنبية في ليبيا.وأضاف: "غير أن القراءة الموضوعية للمشهد تكشف أن المؤسسة ليست بصدد الإفلاس بالمعنى القانوني أو الاقتصادي وإنما تواجه أزمة إدارة وتخطيط تستدعي معالجة جادة ومسؤولة.وأكد الحضيري أن "التحديات مهما تعاظمت لا تعني نهاية الطريق فالمؤسسة تمتلك من الخبرات الوطنية والإمكانات الفنية ما يؤهلها لتجاوز هذه المرحلة شريطة توافر إرادة حقيقية للإصلاح تقوم على إعادة هيكلة إدارية مدروسة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وإسناد المسؤوليات إلى كفاءات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة بعيدا عن التجاذبات والمصالح الضيقة".وأشار الحضيري إلى أن "طمأنة الشارع الليبي تبدأ بالوضوح والمصارحة، فالمؤسسة ليست مفلسة بل تحتاج إلى إدارة راقية علميا وعمليا وإلى قرار وطني يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، فالإصلاح بحسب تعبيره، ليس خيارا ترفيهيا بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة القطاع وحماية المورد السيادي الأهم للدولة الليبية".ويعد قطاع النفط الركيزة الأساسية للاقتصاد الليبي إذ يمثل المصدر الرئيس للدخل القومي ما يجعل استقراره وكفاءته مسألة تتجاوز الإطار المؤسسي إلى البعد الوطني العام ومن هذا المنطلق فإن ما يشهده القطاع من تعثر لا يرتبط بندرة الموارد أو ضعف الإمكانات بقدر ما يرتبط بجملة من الإخفاقات الإدارية والفنية وسوء توظيف المخصصات المالية وفق الأولويات المعتمدة في الميزانيات.من جهته، قال الخبير النفطي، خالد الكاديكي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "التعميم الذي أصدرته المؤسسة الوطنية للنفط يعد مهما للغاية في هذا التوقيت الحساس، فالمؤسسة منذ عام 2020، كانت خرجت من سلسلة أزمات متراكمة سبقت تلك المرحلة تمثلت في تداعيات الحروب التي شهدتها بعض الحقول النفطية وما نتج عنها من خسائر كبيرة أثرت بشكل مباشر على معدلات الإنتاج واستقرار العمليات التشغيلية".وأكد الكاديكي أن "هذه العوامل مجتمعة أثرت سلبا على كفاءة المؤسسة من النواحي التشغيلية والفنية بما في ذلك أعمال الصيانة في عدد من الحقول ومستودعات التوزيع الأمر الذي انعكس على أداء القطاع بشكل عام".وأشار الكاديكي إلى أن "الفترة الممتدة من 2020 حتى الوقت الراهن، شهدت إبرام عقود جديدة في مجالات الحفر والتنقيب وبيع النفط ودخول بعض الشركات إلى السوق مقابل تعثر في توريد بعض الإيرادات إلى المؤسسة".وأشار الكاديكي إلى أن "المؤسسة باعتبارها جهة سيادية تخضع للقوانين والرقابة التشريعية والتنفيذية تجد نفسها ملزمة بتطبيق التشريعات النفطية وهو ما يضعها أحيانا في دائرة التجاذبات بين السلطات المختلفة"، وتابع: "ما تمر به المؤسسة يُمثل أزمة حقيقية دفعتها إلى إصدار بيان يهدف إلى تجميد أو إيقاف بعض الإجراءات التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة إلى حين توحيد الحكومة وإقرار ميزانية موحدة تضمن تخصيص الاعتمادات اللازمة للتشغيل والتكرير والإنتاج".وأكد الكاديكي أن "المؤسسة الوطنية للنفط تختلف عن بقية مؤسسات الدولة نظرا لكونها تمثل المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا ما يجعل استقرارها مسألة حيوية للاقتصاد الوطني". وختم بالقول: "التعميم الصادر يُعد خطوة احترازية للحفاظ على ما تحقق وتجنب الدخول في أزمات جديدة"، محذرًا من أن "استمرار الانقسام السياسي وعدم تحييد المؤسسة عن الصراعات قد يفاقم التحديات التي تواجهها".
https://sarabic.ae/20260203/واشنطن-تعود-إلى-ليبيا-من-بوابة-النفط-رهانات-اقتصادية-وأمنية-جديدة-1109934812.html
https://sarabic.ae/20260123/ليبيا-الوطنية-للنفط-تعلن-تحويل-مليارات-الدولارات-إلى-المركزي-خلال-2025-1109572031.html
https://sarabic.ae/20260120/خبير-ليبي-تعويض-الاحتياطي-النفطي-في-ليبيا-رهان-استراتيجي-لتحقيق-الأمن-الاقتصادي-1109437243.html
https://sarabic.ae/20260211/تركيا-تحصل-على-رخصة-للتنقيب-عن-النفط-والغاز-في-ليبيا-1110271289.html
https://sarabic.ae/20251111/النفط-يفقد-بريقه-ليبيا-بين-تقلبات-الأسواق-وتحديات-الاعتماد-الأحادي-1106959658.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
وليد لامة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101364/71/1013647117_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_08f3c5d6def608988ae8cc7b03067360.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, المؤسسة الوطنية للنفط الليبية, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, سوق النفط, المؤسسة الوطنية للنفط الليبية, تقارير سبوتنيك, حصري

"النفط الليبية" تقر إجراءات تقشفية لضمان استمرارية الإنتاج في ظل غياب الميزانية

09:00 GMT 26.02.2026
© Sputnik . Andrey Stenin / الانتقال إلى بنك الصورالنفط الليبي
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2026
© Sputnik . Andrey Stenin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
كل المواضيع
أثار التعميم الذي أصدرته المؤسسة الوطنية الليبية للنفط والمتضمن حزمة من الإجراءات المالية والتنظيمية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق وضمان استمرارية العمليات التشغيلية، حالة من القلق في الأوساط العامة والاقتصادية التي رأت فيه مؤشرًا لأزمة سيولة حادة قد تعيق المؤسسة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الشركات المتعاقدة معها.
ناهيك عن مخاوف تتعلق بانعكاسات محتملة لتعميم المؤسسة الوطنية للنفط على الاقتصاد الليبي، باعتبار أن قطاع النفط يمثل المصدر الرئيسي للإيرادات العامة والعملات الأجنبية في ليبيا.
وفي هذا السياق، قال الخبير القانوني في مجال النفط، عثمان الحضيري، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "المؤسسة الوطنية للنفط تمر بمرحلة دقيقة تتسم بتحديات مالية وفنية متراكمة، ما دفع مراقبون إلى طرح تساؤلات حول مستقبلها بل وذهب بعضهم إلى توصيف الوضع بعبارات حادة تصل إلى حد الحديث عن الإفلاس".
أبراج ذات العماد-طرابلس -ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
واشنطن تعود إلى ليبيا من بوابة النفط: رهانات اقتصادية وأمنية جديدة
3 فبراير, 10:42 GMT
وأضاف: "غير أن القراءة الموضوعية للمشهد تكشف أن المؤسسة ليست بصدد الإفلاس بالمعنى القانوني أو الاقتصادي وإنما تواجه أزمة إدارة وتخطيط تستدعي معالجة جادة ومسؤولة.
وتابع الحضيري: "غياب التخطيط الاستراتيجي الفعّال وضعف آليات الرقابة والمتابعة ساهما في تراجع كفاءة الأداء وارتفاع كلفة التشغيل، فضلا عن تأخر مشاريع التطوير والصيانة ومع تراكم هذه العوامل برزت مؤشرات ضغط مالي وفني انعكست سلبا على صورة المؤسسة وأدائها العام".
وأكد الحضيري أن "التحديات مهما تعاظمت لا تعني نهاية الطريق فالمؤسسة تمتلك من الخبرات الوطنية والإمكانات الفنية ما يؤهلها لتجاوز هذه المرحلة شريطة توافر إرادة حقيقية للإصلاح تقوم على إعادة هيكلة إدارية مدروسة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وإسناد المسؤوليات إلى كفاءات وطنية مشهود لها بالكفاءة والنزاهة بعيدا عن التجاذبات والمصالح الضيقة".
مصرف ليبيا المركزي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
ليبيا.. "الوطنية للنفط" تعلن تحويل مليارات الدولارات إلى "المركزي" خلال 2025
23 يناير, 20:24 GMT
وأشار الحضيري إلى أن "طمأنة الشارع الليبي تبدأ بالوضوح والمصارحة، فالمؤسسة ليست مفلسة بل تحتاج إلى إدارة راقية علميا وعمليا وإلى قرار وطني يضع المصلحة العامة فوق كل اعتبار، فالإصلاح بحسب تعبيره، ليس خيارا ترفيهيا بل ضرورة استراتيجية لضمان استدامة القطاع وحماية المورد السيادي الأهم للدولة الليبية".

وشدد الحضيري على أن "إنقاذ القطاع لا يتطلب معجزات بل يتطلب إدارة رشيدة وتخطيطا طويل المدى واستثمارا حقيقيا في العنصر البشري، وعندها فقط يمكن استعادة المكانة الحيوية لقطاع النفط ليبقى ركيزة الاستقرار الاقتصادي وضمانة لمستقبل الأجيال القادمة".

ويعد قطاع النفط الركيزة الأساسية للاقتصاد الليبي إذ يمثل المصدر الرئيس للدخل القومي ما يجعل استقراره وكفاءته مسألة تتجاوز الإطار المؤسسي إلى البعد الوطني العام ومن هذا المنطلق فإن ما يشهده القطاع من تعثر لا يرتبط بندرة الموارد أو ضعف الإمكانات بقدر ما يرتبط بجملة من الإخفاقات الإدارية والفنية وسوء توظيف المخصصات المالية وفق الأولويات المعتمدة في الميزانيات.
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2026
خبير ليبي: تعويض الاحتياطي النفطي في ليبيا رهان استراتيجي لتحقيق الأمن الاقتصادي
20 يناير, 12:47 GMT
من جهته، قال الخبير النفطي، خالد الكاديكي، في حديث خاص لوكالة "سبوتنيك": "التعميم الذي أصدرته المؤسسة الوطنية للنفط يعد مهما للغاية في هذا التوقيت الحساس، فالمؤسسة منذ عام 2020، كانت خرجت من سلسلة أزمات متراكمة سبقت تلك المرحلة تمثلت في تداعيات الحروب التي شهدتها بعض الحقول النفطية وما نتج عنها من خسائر كبيرة أثرت بشكل مباشر على معدلات الإنتاج واستقرار العمليات التشغيلية".
وأضاف: "تلك الفترة شهدت أيضا إشكاليات تتعلق بالرقابة على الإنتاج فضلا عن تحذيرات من منظمات دولية معنية من بينها منظمة الدول المصدرة للنفط بشأن عمليات بيع غير معلنة أو غير مدرجة رسميا ضمن القنوات الحكومية المعتمدة آنذاك".
وأكد الكاديكي أن "هذه العوامل مجتمعة أثرت سلبا على كفاءة المؤسسة من النواحي التشغيلية والفنية بما في ذلك أعمال الصيانة في عدد من الحقول ومستودعات التوزيع الأمر الذي انعكس على أداء القطاع بشكل عام".
غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2026
تركيا تحصل على رخصة للتنقيب عن النفط والغاز في ليبيا
11 فبراير, 20:33 GMT
وأشار الكاديكي إلى أن "الفترة الممتدة من 2020 حتى الوقت الراهن، شهدت إبرام عقود جديدة في مجالات الحفر والتنقيب وبيع النفط ودخول بعض الشركات إلى السوق مقابل تعثر في توريد بعض الإيرادات إلى المؤسسة".
ولفت إلى أن "تغييرات إدارية متكررة طالت رئاسة المؤسسة خلال السنوات الماضية ما أثر على استقرارها الإداري والمالي".
وأشار الكاديكي إلى أن "المؤسسة باعتبارها جهة سيادية تخضع للقوانين والرقابة التشريعية والتنفيذية تجد نفسها ملزمة بتطبيق التشريعات النفطية وهو ما يضعها أحيانا في دائرة التجاذبات بين السلطات المختلفة"، وتابع: "ما تمر به المؤسسة يُمثل أزمة حقيقية دفعتها إلى إصدار بيان يهدف إلى تجميد أو إيقاف بعض الإجراءات التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة إلى حين توحيد الحكومة وإقرار ميزانية موحدة تضمن تخصيص الاعتمادات اللازمة للتشغيل والتكرير والإنتاج".
منشآت نفطية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2025
النفط يفقد بريقه.. ليبيا بين تقلبات الأسواق وتحديات الاعتماد الأحادي
11 نوفمبر 2025, 07:23 GMT
وأكد الكاديكي أن "المؤسسة الوطنية للنفط تختلف عن بقية مؤسسات الدولة نظرا لكونها تمثل المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا ما يجعل استقرارها مسألة حيوية للاقتصاد الوطني".
وختم بالقول: "التعميم الصادر يُعد خطوة احترازية للحفاظ على ما تحقق وتجنب الدخول في أزمات جديدة"، محذرًا من أن "استمرار الانقسام السياسي وعدم تحييد المؤسسة عن الصراعات قد يفاقم التحديات التي تواجهها".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала