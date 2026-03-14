الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قواعد أمريكية ضمن الموجة 50 من العمليات
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ الموجة 50 من عمليات "الوعد الصادق 4" باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة باستخدام طائرات مسيرة. 14.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال الحرس الثوري: "نقوم بعمليات استطلاع لتحديد مخابئ الجنود الإرهابيين للجيش الأمريكي في المنطقة وستتخذ إجراءات دقيقة ضدهم".وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وجاءت الضربات على إيران، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، تنفيذ الموجة 50 من عمليات "الوعد الصادق 4" باستهداف قواعد أمريكية في المنطقة باستخدام طائرات مسيرة.
وقال الحرس الثوري: "نقوم بعمليات استطلاع لتحديد مخابئ الجنود الإرهابيين للجيش الأمريكي في المنطقة وستتخذ إجراءات دقيقة ضدهم".
وأضاف: "نطالب سكان المنطقة الابتعاد عن أماكن تواجد واختباء الجنود الأمريكيين".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران
، رغم المفاوضات التي رعتها سلطنة عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.