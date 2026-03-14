تغطية مباشرة لليوم 15 من الحرب على إيران.. واشنطن تضرب "خرج" وهجوم على سفارتها ببغداد.. صور وفيديو
خبير يحذر من التداعيات الخطيرة لمخلفات الصواريخ والذخائر على المنطقة
خبير يحذر من التداعيات الخطيرة لمخلفات الصواريخ والذخائر على المنطقة
حذر الدكتور علاء سرحان، أستاذ التغيرات المناخية واقتصاديات البيئة المصري، من التداعيات الخطيرة للنزاعات المسلحة والعمليات الحربية على النظام البيئي وصحة... 14.03.2026, سبوتنيك عربي
https://sarabic.ae/20260314/إيران-تهدد-باستهداف-شركات-مرتبطة-بأمريكا-في-المنطقة-إذا-ضربت-منشآتها-النفطية-1111492264.html
https://sarabic.ae/20260314/ترامب-دمرنا-100-من-قدرات-إيران-العسكرية-1111491162.html
https://sarabic.ae/20260314/الحرب-على-إيران-تربك-تجارة-الأسمدة-وتهدد-بأزمة-غذاء-عالمية-1111487183.html
وائل مجدي
حذر الدكتور علاء سرحان، أستاذ التغيرات المناخية واقتصاديات البيئة المصري، من التداعيات الخطيرة للنزاعات المسلحة والعمليات الحربية على النظام البيئي وصحة الإنسان، مشيرا إلى أن استخدام الأسلحة المتطورة والذخائر في الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية، سواء كانت كيميائية أو بيولوجية، يترك آثارا سلبية مدمرة تطال الهواء والماء والتربة.
وأكد في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن التداعيات البيئية ظهرت بشكل ملموس في عدة مناطق، منها مشاهدة السحابة السوداء فوق إيران، مؤكدًا أن استخدام هذه الأسلحة يؤدي إلى تلوث حاد في الهواء وزيادة كبيرة في نسبة الانبعاثات الكربونية، وهو ما ينعكس مباشرة وبشكل خطير على الحالة الصحية للسكان المقيمين في تلك المناطق.
وأضاف أستاذ التغيرات المناخية أنه لا يمكن الجزم بدقة بمدى وحجم التلوث الحالي دون مراجعة وتدقيق علمي شامل لما يحدث، موضحا أن تحديد تأثير مخلفات الحرب والانبعاثات يتطلب أدلة دامغة يتم إثباتها عبر التحليل والرصد المستمر لعينات من الطبيعة.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2026
إيران تهدد باستهداف شركات مرتبطة بأمريكا في المنطقة إذا ضربت منشآتها النفطية
15:43 GMT
وأشار إلى أن مخلفات الحروب من صواريخ وذخائر تمثل خطورة بالغة على البيئة والمناخ، لكن يستوجب تحليلها من قبل جهات علمية دولية موثوقة، للوقوف على درجة التأثير الحقيقية، والتداعيات البيئية للنزاع الحالي، لافتا إلى أن جميع المخلفات لها تأثيرات متفاوتة وتداعيات مختلفة.
وشدد سرحان على أن نوعية الذخائر المستخدمة في الحرب الإسرائيلية الأمريكية الإيرانية لا تزال غير معلومة بدقة، حيث قد تشمل رؤوسًا كيميائية ذات سمية عالية، أو رؤوسا بيولوجية، أو حتى احتمالية استخدام ذخائر برؤوس نووية، مؤكداً أنه لا يمكن حسم الجدل حول ما يحدث في أي نزاع حول العالم إلا بالتوصل لعينات حقيقية من التربة والمياه والهواء لتقييم نسب التلوث بدقة.
وشدد على أن تشخيص الوضع البيئي وإعادة تأهيله يتطلب معرفة الموقف الحقيقي على أرض الواقع، مشددا على ضرورة معرفة نسبة المخلفات وتركيزها وأنواعها لوضع خطة علمية متكاملة للتصحيح البيئي، وإعادة النظم الحيوية إلى طبيعتها السابقة.
أعمدة الدخان تتصاعد خلال الغارات الإسرائيلية على بيروت، في أعقاب تصعيد بين حزب الله اللبناني وإسرائيل وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، لبنان، 12 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2026
ترامب: دمرنا 100% من قدرات إيران العسكرية
15:00 GMT
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد أعلنت، في وقت سابق، أن الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران "دخلت مرحلة جديدة وخطيرة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن "الضربات المتعمدة على البنية التحتية للطاقة الإيرانية تمثل حربا كيميائية متعمدة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وحذّر الهلال الأحمر الإيراني، آنذاك، أنه "من المتوقع هطول أمطار حمضية"، وذلك بعد القصف الأمريكي الإسرائيلي، الذي استهدف مرافق لتخزين النفط في البلاد، وفق تعبيره.
حقل قمح - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2026
الحرب على إيران تربك تجارة الأسمدة وتهدد بأزمة غذاء عالمية
12:33 GMT
وجاء في البيان: "تطلق انفجارات مستودعات النفط كميات كبيرة من المركبات الهيدروكربونية السامة، وأكاسيد الكبريت والنيتروجين في الغلاف الجوي. وإذا هطل المطر، يصبح شديد الخطورة وحمضيًا للغاية".

وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، بدأتها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت قالت إنها عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
