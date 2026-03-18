الجيش الإيراني: تداعيات الحرب تحبط محاولات واشنطن وتل أبيب لتوسيع الصراع مستقبلا

مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
مساحة حرة
تأثير الحرب على إيران على قطاع الطيران المدني في الشرق الأوسط
10:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
10:46 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
15:00 GMT
31 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
15:32 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:50 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
17:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
17:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: روسيا يمكن أن تكون فاعلا مهما في منظومة أمنية شرق أوسطية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما دلالة انعقاد أول لقاء لمبعوثي "مجلس السلام" مع حركة حماس
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
48 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
10:18 GMT
28 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:46 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
نبض افريقيا
قمة ثلاثية في جيبوتي مع إثيوبيا والصومال تعزز التفاهمات بشأن ملفات التوتر
15:00 GMT
45 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
15:46 GMT
13 د
صدى الحياة
كيف تصبح كل امرأة "نواة" لبناء مجتمع بالعدل والمساواة؟
16:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
16:30 GMT
17 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
16:47 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي كما يراه العرب والأدب العربي كما يراه الروس
17:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
هل تترك حرب إيران الشرق الأوسط بدون انترنت، ومسدس الجينات ثورة تقنية في عالم الهندسة الوراثية
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
الجيش الإيراني: تداعيات الحرب تحبط محاولات واشنطن وتل أبيب لتوسيع الصراع مستقبلا
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، عن "تحقيق عدة إنجازات عسكرية في سياق المواجهة الحالية"، مؤكدا أنه نجح في ترسيخ معادلة ردع تضمن أمنه القومي بشكل كامل. 18.03.2026, سبوتنيك عربي
© REUTERS Tyrone Siuخطوط من الضوء تضيء السماء خلال محاولة اعتراض وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، كما شوهدت من تل أبيب، إسرائيل، 15 مارس/ آذار 2026
خطوط من الضوء تضيء السماء خلال محاولة اعتراض وسط الصراع الأمريكي الإسرائيلي مع إيران، كما شوهدت من تل أبيب، إسرائيل، 15 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.03.2026
أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، عن "تحقيق عدة إنجازات عسكرية في سياق المواجهة الحالية"، مؤكدا أنه نجح في ترسيخ معادلة ردع تضمن أمنه القومي بشكل كامل.
وأكد الجيش الإيراني، في بيان له، أن "المواجهة الراهنة ستكون محطة لتعزيز القدرات العسكرية ورفع مستوى الجهوزية والردع"، موضحا أن تداعيات الحرب ستمنع القوى الإقليمية من السماح للولايات المتحدة و"تل أبيب" بتوسيع نطاق الصراع مستقبلا.
وأفاد الجيش، بأن "قواته البحرية استهدفت بصواريخ حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن، ما أجبرها على الابتعاد عن المنطقة".
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
عراقجي: الصين قد تتوسط بين الولايات المتحدة وإيران
07:14 GMT
وذكر أن العملية ترافقت مع إطلاق صواريخ قوية من الساحل نحو البحر، وأسهمت في إبعاد الحاملة عن المياه القريبة من العمليات، مؤكدا أن العملية جاءت ردا على الجرائم الأمريكية، وتزامنت مع مراسم وداع ضحايا الفرقاطة "دنا".
وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الثلاثاء، عن اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.
وأفاد مكتب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه تم اغتيال علي لاريجاني مع نجله ومساعده علي رضا بيات وعدد من مرافقيه.
محطة بوشهر في إيران
وكالة الطاقة الذرية: إيران أبلغتنا بسقوط مقذوف في منشآت محطة بوشهر
01:38 GMT
وشغل علي لاريجاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي منذ 5 أغسطس/آب 2025، وهو أحد أبرز الشخصيات السياسية في إيران. وقد سبق له أن تولى رئاسة البرلمان بين عامي 2008 و2020، كما شغل المنصب ذاته في المجلس الأعلى للأمن القومي بين 2005 و2007، إضافة إلى رئاسته لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.
وُلد لاريجاني عام 1958 في مدينة النجف الأشرف بالعراق، وينتمي إلى عائلة تُعد من أكثر العائلات نفوذا في المشهد السياسي الإيراني الحديث، حيث تقلّد عدد من إخوته مناصب بارزة، من بينها رئاسة السلطة القضائية وإدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون وعضوية البرلمان.
حظي لاريجاني بثقة كل من الحرس الثوري الإيراني الذي انضم إليه منذ ثمانينيات القرن الماضي وكبار رجال الدين، ما عزز مكانته داخل مراكز صنع القرار.
مستشار الثورة الإيرانية، علي لاريجاني
إيران تعلن اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني
أمس, 21:07 GMT
برز لاريجاني كذلك كأحد كبار المفاوضين في الملف النووي الإيراني، فخلال توليه منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بين 2005 و2007، قاد مفاوضات مهمة مع القوى الدولية، كما لعب، بصفته رئيسا للبرلمان، دورا محوريا في إقرار الاتفاق النووي عام 2015، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
