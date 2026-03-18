الجيش الإيراني: تداعيات الحرب تحبط محاولات واشنطن وتل أبيب لتوسيع الصراع مستقبلا

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإيراني، اليوم الأربعاء، عن "تحقيق عدة إنجازات عسكرية في سياق المواجهة الحالية"، مؤكدا أنه نجح في ترسيخ معادلة ردع تضمن أمنه القومي بشكل كامل. 18.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-18T09:03+0000

وأكد الجيش الإيراني، في بيان له، أن "المواجهة الراهنة ستكون محطة لتعزيز القدرات العسكرية ورفع مستوى الجهوزية والردع"، موضحا أن تداعيات الحرب ستمنع القوى الإقليمية من السماح للولايات المتحدة و"تل أبيب" بتوسيع نطاق الصراع مستقبلا.وأفاد الجيش، بأن "قواته البحرية استهدفت بصواريخ حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لنكولن، ما أجبرها على الابتعاد عن المنطقة".وذكر أن العملية ترافقت مع إطلاق صواريخ قوية من الساحل نحو البحر، وأسهمت في إبعاد الحاملة عن المياه القريبة من العمليات، مؤكدا أن العملية جاءت ردا على الجرائم الأمريكية، وتزامنت مع مراسم وداع ضحايا الفرقاطة "دنا".وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الثلاثاء، عن اغتيال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني.وأفاد مكتب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أنه تم اغتيال علي لاريجاني مع نجله ومساعده علي رضا بيات وعدد من مرافقيه.وشغل علي لاريجاني منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي منذ 5 أغسطس/آب 2025، وهو أحد أبرز الشخصيات السياسية في إيران. وقد سبق له أن تولى رئاسة البرلمان بين عامي 2008 و2020، كما شغل المنصب ذاته في المجلس الأعلى للأمن القومي بين 2005 و2007، إضافة إلى رئاسته لهيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية.وُلد لاريجاني عام 1958 في مدينة النجف الأشرف بالعراق، وينتمي إلى عائلة تُعد من أكثر العائلات نفوذا في المشهد السياسي الإيراني الحديث، حيث تقلّد عدد من إخوته مناصب بارزة، من بينها رئاسة السلطة القضائية وإدارة هيئة الإذاعة والتلفزيون وعضوية البرلمان.حظي لاريجاني بثقة كل من الحرس الثوري الإيراني الذي انضم إليه منذ ثمانينيات القرن الماضي وكبار رجال الدين، ما عزز مكانته داخل مراكز صنع القرار.برز لاريجاني كذلك كأحد كبار المفاوضين في الملف النووي الإيراني، فخلال توليه منصب أمين المجلس الأعلى للأمن القومي بين 2005 و2007، قاد مفاوضات مهمة مع القوى الدولية، كما لعب، بصفته رئيسا للبرلمان، دورا محوريا في إقرار الاتفاق النووي عام 2015، المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة.وكانت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قد بدأتا في 28 شباط/فبراير شن ضربات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، مع ورود تقارير عن دمار في البلاد وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وعلى ما قالت إنها منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.

