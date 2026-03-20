أردوغان: نتخذ موقفا حازما تجاه أي انتهاكات لمجالنا الجوي

عربي
تغطية مباشرة لليوم الـ21 من الحرب على إيران.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
لقاء سبوتنيك
استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران ينذر بتداعيات خطيرة على جميع دول المنطقة
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
15:03 GMT
17 د
مساحة حرة
هل تنجح المسارات البديلة لمضيق هرمز في تأمين سلاسل الإمداد؟
15:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من فلسطين إلى الأوسكار: رحلة فيلم "صوت هند رجب" ورسائله الإنساني
15:50 GMT
10 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
16:00 GMT
23 د
عرب بوينت بودكاست
جولة في العالم العربي... عادات وتقاليد الشعوب في رمضان
16:24 GMT
39 د
نبض افريقيا
جنوب افريقيا ترفض الضغوط الأمريكية لكي تقطع علاقتها بإيران
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
17:48 GMT
12 د
حصاد الأسبوع
خبير: يجب تحييد مصادر الطاقة عن الصراع
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
15 عاما على تدخل الناتو في ليبيا… حين تحوّلت "حماية المدنيين" إلى غطاء لتدمير دولة؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
القيمة الرمزية للنوروز والفرق بين طقوس النار في الثقافات
19:31 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
أزمة نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025 بين السنغال والمغرب.. وأهداف لا تتوقف في ليالي أبطال أوروبا!
10:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يتعامل علم الاجتماع مع جدل الطبيعة مقابل التنشئة؟
15:03 GMT
9 د
الإنسان والثقافة
أوفيتشينيكيوف.. بين الإمبراطورية والأرض المقدسة.. معلم في مهمة سامية
15:12 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
15:42 GMT
18 د
خطوط التماس
منطقتا العرقوب والبقاع الغربي خلال الحرب الاهلية في لبنان والاجتياح الإسرائيلي في العام 1982
16:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:46 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
17:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
الذكاء الاصطناعي يعرف أكثر مما يجب
17:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
17:54 GMT
6 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260320/أردوغان-نتخذ-موقفا-حازما-تجاه-أي-انتهاكات-لمجالنا-الجوي-1111689101.html
أردوغان: نتخذ موقفا حازما تجاه أي انتهاكات لمجالنا الجوي
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده "تتبنى موقفًا حازمًا" إزاء أي انتهاكات لمجالها الجوي، مشددًا على استمرار اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز أمن وسلامة... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:33:1616:942_1920x0_80_0_0_83f89244b94605146ac0bcf1334cab65.jpg
وفي رسالة مصورة نشرها أمس الخميس، بمناسبة عيد الفطر ونقلتها وكالة أنباء "الأناضول"، قال أردوغان إن "تركيا ماضية في تعزيز قدراتها الأمنية بالتوازي مع حماية سيادتها"، مضيفًا: "نتخذ موقفًا حازمًا تجاه أي انتهاكات لمجالنا الجوي، ونواصل الإقدام على خطوات تعزز أمن وسلام شعبنا". وأشار إلى أن تركيا "في أمان وبأيدٍ أمينة"، مؤكدًا أنها "تتقدم بثبات نحو تحقيق أهدافها بقيادة كوادر ذات خبرة وكفاءة". وأضاف أن ما وصفها بسياسة "التدمير"، التي تنتهجها إسرائيل مستمرة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في القدس الشرقية والضفة الغربية، فضلًا عن امتدادها إلى جنوبي لبنان. وشدد أردوغان على أن حكومة بلاده تدرك مسؤولياتها تجاه أكثر من 86 مليون مواطن، قائلًا: "لن نتساهل أبدًا أمام هذا الوضع المقلق". وعلى الصعيد الداخلي، أشار الرئيس التركي إلى استمرار جهود الحكومة في مسار "تركيا دون إرهاب"، مؤكدًا "تحقيق تقدم في تجاوز تحدّيات عدة"، لافتًا إلى أن "التفاهم بشأن شمالي سوريا، أسهم في تقليص المخاوف الأمنية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية". وفي الشأن الاقتصادي، أوضح الرئيس التركي أن بلاده حققت نموًا بنسبة 3.6% خلال عام 2025، رغم حالة عدم اليقين العالمية، مشيرًا إلى أن "تركيا أصبحت ثالث أسرع الدول نموًا بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال العام ذاته".وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_e8dc0f7f6d3fc5d185d07c46a2faa3b2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
06:54 GMT 20.03.2026
© AP Photo / Jerome Delayالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
© AP Photo / Jerome Delay
تابعنا عبر
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده "تتبنى موقفًا حازمًا" إزاء أي انتهاكات لمجالها الجوي، مشددًا على استمرار اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز أمن وسلامة الشعب التركي.
وفي رسالة مصورة نشرها أمس الخميس، بمناسبة عيد الفطر ونقلتها وكالة أنباء "الأناضول"، قال أردوغان إن "تركيا ماضية في تعزيز قدراتها الأمنية بالتوازي مع حماية سيادتها"، مضيفًا: "نتخذ موقفًا حازمًا تجاه أي انتهاكات لمجالنا الجوي، ونواصل الإقدام على خطوات تعزز أمن وسلام شعبنا".
وأشار إلى أن تركيا "في أمان وبأيدٍ أمينة"، مؤكدًا أنها "تتقدم بثبات نحو تحقيق أهدافها بقيادة كوادر ذات خبرة وكفاءة".
عبد الملك الحوثي زعيم جماعة أنصار الله اليمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2026
وفي سياق متصل، تطرق أردوغان إلى الأوضاع في قطاع غزة، قائلًا إن "الفلسطينيين يحاولون الاحتفال بالعيد في ظل الهجمات الإسرائيلية، التي تنتهك اتفاقات وقف إطلاق النار وتعيق دخول المساعدات الإنسانية".

وأضاف أن ما وصفها بسياسة "التدمير"، التي تنتهجها إسرائيل مستمرة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في القدس الشرقية والضفة الغربية، فضلًا عن امتدادها إلى جنوبي لبنان.
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
وحذّر أردوغان من تصاعد التوتر في المنطقة، مشيرًا إلى تداعيات الحرب التي تشنّها الولايات المتحدة على إيران، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، وما تبعها من رد إيراني بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أسهم في زيادة حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وشدد أردوغان على أن حكومة بلاده تدرك مسؤولياتها تجاه أكثر من 86 مليون مواطن، قائلًا: "لن نتساهل أبدًا أمام هذا الوضع المقلق".
وعلى الصعيد الداخلي، أشار الرئيس التركي إلى استمرار جهود الحكومة في مسار "تركيا دون إرهاب"، مؤكدًا "تحقيق تقدم في تجاوز تحدّيات عدة"، لافتًا إلى أن "التفاهم بشأن شمالي سوريا، أسهم في تقليص المخاوف الأمنية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.03.2026
وفي الشأن الاقتصادي، أوضح الرئيس التركي أن بلاده حققت نموًا بنسبة 3.6% خلال عام 2025، رغم حالة عدم اليقين العالمية، مشيرًا إلى أن "تركيا أصبحت ثالث أسرع الدول نموًا بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال العام ذاته".

وتواصل كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير الماضي، شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.

وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала