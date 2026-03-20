أردوغان: نتخذ موقفا حازما تجاه أي انتهاكات لمجالنا الجوي
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده "تتبنى موقفًا حازمًا" إزاء أي انتهاكات لمجالها الجوي، مشددًا على استمرار اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز أمن وسلامة... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T06:54+0000
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده "تتبنى موقفًا حازمًا" إزاء أي انتهاكات لمجالها الجوي، مشددًا على استمرار اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز أمن وسلامة الشعب التركي.
وفي رسالة مصورة نشرها أمس الخميس، بمناسبة عيد الفطر ونقلتها وكالة أنباء "الأناضول"، قال أردوغان إن "تركيا ماضية في تعزيز قدراتها الأمنية بالتوازي مع حماية سيادتها"، مضيفًا: "نتخذ موقفًا حازمًا تجاه أي انتهاكات لمجالنا الجوي
، ونواصل الإقدام على خطوات تعزز أمن وسلام شعبنا".
وأشار إلى أن تركيا "في أمان وبأيدٍ أمينة"، مؤكدًا أنها "تتقدم بثبات نحو تحقيق أهدافها بقيادة كوادر ذات خبرة وكفاءة".
وفي سياق متصل، تطرق أردوغان إلى الأوضاع في قطاع غزة، قائلًا إن "الفلسطينيين يحاولون الاحتفال بالعيد في ظل الهجمات الإسرائيلية، التي تنتهك اتفاقات وقف إطلاق النار وتعيق دخول المساعدات الإنسانية".
وأضاف أن ما وصفها بسياسة "التدمير"، التي تنتهجها إسرائيل مستمرة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في القدس الشرقية والضفة الغربية، فضلًا عن امتدادها إلى جنوبي لبنان.
وحذّر أردوغان من تصاعد التوتر في المنطقة، مشيرًا إلى تداعيات الحرب التي تشنّها الولايات المتحدة على إيران، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، وما تبعها من رد إيراني بالصواريخ والطائرات المسيّرة، ما أسهم في زيادة حدة التوتر في الشرق الأوسط.
وشدد أردوغان على أن حكومة بلاده تدرك مسؤولياتها تجاه أكثر من 86 مليون مواطن، قائلًا: "لن نتساهل أبدًا أمام هذا الوضع المقلق
".
وعلى الصعيد الداخلي، أشار الرئيس التركي إلى استمرار جهود الحكومة في مسار "تركيا دون إرهاب"، مؤكدًا "تحقيق تقدم في تجاوز تحدّيات عدة"، لافتًا إلى أن "التفاهم بشأن شمالي سوريا، أسهم في تقليص المخاوف الأمنية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية".
وفي الشأن الاقتصادي، أوضح الرئيس التركي أن بلاده حققت نموًا بنسبة 3.6% خلال عام 2025، رغم حالة عدم اليقين العالمية، مشيرًا إلى أن "تركيا أصبحت ثالث أسرع الدول نموًا بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال العام ذاته".
وتواصل كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير الماضي، شنّ هجمات على أهداف داخل الأراضي الإيرانية، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.