https://sarabic.ae/20260320/أردوغان-نتخذ-موقفا-حازما-تجاه-أي-انتهاكات-لمجالنا-الجوي-1111689101.html

أردوغان: نتخذ موقفا حازما تجاه أي انتهاكات لمجالنا الجوي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده "تتبنى موقفًا حازمًا" إزاء أي انتهاكات لمجالها الجوي، مشددًا على استمرار اتخاذ خطوات من شأنها تعزيز أمن وسلامة... 20.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-20T06:54+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

غزة

أخبار تركيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:33:1616:942_1920x0_80_0_0_83f89244b94605146ac0bcf1334cab65.jpg

وفي رسالة مصورة نشرها أمس الخميس، بمناسبة عيد الفطر ونقلتها وكالة أنباء "الأناضول"، قال أردوغان إن "تركيا ماضية في تعزيز قدراتها الأمنية بالتوازي مع حماية سيادتها"، مضيفًا: "نتخذ موقفًا حازمًا تجاه أي انتهاكات لمجالنا الجوي، ونواصل الإقدام على خطوات تعزز أمن وسلام شعبنا". وأشار إلى أن تركيا "في أمان وبأيدٍ أمينة"، مؤكدًا أنها "تتقدم بثبات نحو تحقيق أهدافها بقيادة كوادر ذات خبرة وكفاءة". وأضاف أن ما وصفها بسياسة "التدمير"، التي تنتهجها إسرائيل مستمرة في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في القدس الشرقية والضفة الغربية، فضلًا عن امتدادها إلى جنوبي لبنان. وشدد أردوغان على أن حكومة بلاده تدرك مسؤولياتها تجاه أكثر من 86 مليون مواطن، قائلًا: "لن نتساهل أبدًا أمام هذا الوضع المقلق". وعلى الصعيد الداخلي، أشار الرئيس التركي إلى استمرار جهود الحكومة في مسار "تركيا دون إرهاب"، مؤكدًا "تحقيق تقدم في تجاوز تحدّيات عدة"، لافتًا إلى أن "التفاهم بشأن شمالي سوريا، أسهم في تقليص المخاوف الأمنية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية". وفي الشأن الاقتصادي، أوضح الرئيس التركي أن بلاده حققت نموًا بنسبة 3.6% خلال عام 2025، رغم حالة عدم اليقين العالمية، مشيرًا إلى أن "تركيا أصبحت ثالث أسرع الدول نموًا بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال العام ذاته".وردّت إيران بتنفيذ ضربات مضادة على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

