https://sarabic.ae/20260320/الخارجية-الإيرانية-أمريكا-تخون-الدبلوماسية-والقانون-الدولي-1111717115.html
الخارجية الإيرانية: أمريكا تخون الدبلوماسية والقانون الدولي
سبوتنيك عربي
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية خانت الدبلوماسية والقانون الدولي من خلال شن هجوم على إيران رغم... 20.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-20T13:24+0000
إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_0:7:856:488_1920x0_80_0_0_2ab2ff5e8009af879706277203bfe184.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0b/1099433803_97:0:757:495_1920x0_80_0_0_26a343bb61b67dc9f18c94e42ba5a6ac.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري
صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية خانت الدبلوماسية والقانون الدولي من خلال شن هجوم على إيران رغم المفاوضات الجارية، مؤكدًا أن التركيز الحالي لطهران منصب على الدفاع عن أراضيها وسط استمرار القصف على المناطق السكنية.
وقال بقائي خلال مقابلة لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال حول إذا كانت أمريكا قد أرسلت أي رسائل بشأن المفاوضات ووقف إطلاق النار: "لا. كما تعلمون، كنا منخرطين في مفاوضات دبلوماسية، وهذه هي المرة الثانية التي نخوض فيها مفاوضات علنية مع الولايات المتحدة، وفي ذلك الوقت شنّت هجومًا على إيران".
وتابع: "ماذا يعني هذا؟ إن الولايات المتحدة لا تولي أي قيمة للدبلوماسية أو المفاوضات أو الحوار. إن تركيز الولايات المتحدة منصب فقط على فرض مطالبها الأحادية، وهذه الحرب مثال واضح على خيانة الولايات المتحدة الأمريكية للدبلوماسية وخضوعها المطلق لرغبات إسرائيل".
وتابع: "يجب على الشعب الأمريكي أن يدرك أن حكومته قد شنت حربا ضد دولة متحضرة وستكون عواقبها وخيمة ليس فقط على منطقة الشرق الأوسط، بل على العالم أجمع".
وأكمل: "أودّ أن ألفت انتباهكم إلى ما حدث في الماضي قبل عام، بدأنا مفاوضات دبلوماسية مع الولايات المتحدة مرتين وقد حققنا نتائج جيدة في كلتا المرتين، كما تذكرون، أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، في اليوم التالي للجولة الأخيرة من المفاوضات في جنيف إحراز تقدم ملحوظ (في المفاوضات)".
وتابع: "حتى مستشار رئيس مجلس الأمن القومي البريطاني أكد أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تسير بشكل ديناميكي وناجح، وأعرب عن دهشته من قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تدمير عملية التفاوض وشنّ حرب ضد إيران مع أخذ هذا في الاعتبار".
وأكمل: "أود أن أقول إنه في مواجهة هذا العدوان العسكري الوحشي ضد شعبنا فإننا نركز الآن على شيء واحد فقط وهو الدفاع عن بلدنا وأرضه".
وأضاف: "لقد وثّقنا جميع جرائم الحرب التي ارتكبتها الولايات المتحدة وإسرائيل، وسنواصل توثيقها. نعتزم تسجيل ذلك لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، سيصبح هذا مطلبا دائما للإيرانيين".
وتابع: "في الوقت ذاته، نعلم، للأسف خلال هذه السنوات، أساءت الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها استخدام المنظمات الدولية إلى أقصى حد".
وأضاف: "كما تعلمون، فإن المسؤولين الإسرائيليين متهمون بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب أمام كل من المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، لكن الولايات المتحدة تهدد بفرض عقوبات على قضاة هاتين المحكمتين".
وأكمل: "هناك أدلة واضحة على أن الولايات المتحدة هاجمت مدرسة بصاروخين من طراز "توماهوك" من مسافة طيران تبلغ 40 دقيقة لا شك في ذلك أتذكرون أنهم أجبروا في البداية على الإنكار والكذب؟ قالوا إنهم يجرون تحقيقًا بل زعموا في مرحلة ما أن إيران هي من فعلت ذلك".
وأضاف: "هذا أمر مشين للغاية، ومخز أن ترتكبوا جريمة حرب عمدا
ثم تلقون باللوم على الدولة التي هاجمتموها لن يغفر الإيرانيون هذه الجريمة أبدا".
وتابع: "أودّ أيضا الإشارة إلى نقطتين، تعرّضت مدرسة ميناب للهجوم في الساعات الأولى من العدوان في 28 فبراير (الماضي) ولكن خلال هذه الأيام الـ20 من الحرب، تعرضت العديد من مدارسنا ومستشفياتنا للهجوم أيضًا".
وأضاف: "دمرت 122 مدرسة (في أنحاء البلاد) تدميرا كليا أو جزئيا، فقدنا 210 من الطلاب والمعلمين إنهم يقتلون كوادرنا الطبية، وعناصر الهلال الأحمر إنهم يهاجمون المناطق السكنية عشوائيا ترتكب جرائم عديدة، ونحن نوثقها جميعا".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، أطلقتاها في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".