ولي العهد السعودي: مصر قلب العالم العربي والمملكة لن تنسى موقفها في الأزمة

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية، محمد الشناوي، في بيان، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قام، اليوم السبت، بزيارة إلى المملكة العربية... 21.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-21T17:58+0000

وخلال اللقاء، أكد السيسي دعم مصر الكامل للمملكة في مواجهة التحديات الإقليمية الراهنة، مشددًا على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أمن دول الخليج العربية يمثل امتدادًا مباشرًا له. كما أشاد "بحكمة القيادة السعودية ممثلة في الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده"، مؤكدًا مساندة مصر لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أمنها واستقرارها. من جانبه، رحب ابن سلمان بزيارة الرئيس السيسي، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين، ومثمنًا موقف مصر الداعم والمتضامن مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي. وتطرقت المباحثات إلى عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف خلال المرحلة المقبلة.وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".

