بوتين يعلق على محاولات كييف لتبادل المدنيين في كورسك بأفراد عسكريين
بوتين يعلق على محاولات كييف لتبادل المدنيين في كورسك بأفراد عسكريين
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن كييف تحاول مبادلة مدنيين من منطقة كورسك بجنود، رغم كونهم مدنيين غير مقاتلين.
2026-03-25T19:00+0000
2026-03-25T19:00+0000
2026-03-25T19:00+0000
وقال بوتين خلال اجتماع المجلس الرئاسي للثقافة، اليوم الأربعاء: "في نهاية المطاف، لا تزال سلطات كييف تحتجز بعض المدنيين الذين أُجبروا على مغادرة منطقة كورسك، وتحاول مبادلتهم بجنود. إنهم مدنيون غير مقاتلين، لذا لا يكترثون. ستستخدم القوات المسلحة الأوكرانية أي وسيلة ممكنة".وأشار البيان إلى أن "الجنود الروس موجودون حاليًا في بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم، وسيتم نقلهم لاحقًا إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
https://sarabic.ae/20260325/بوتين-فيتنام-شريك-موثوق-لروسيا-1111918059.html
بوتين يعلق على محاولات كييف لتبادل المدنيين في كورسك بأفراد عسكريين
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن كييف تحاول مبادلة مدنيين من منطقة كورسك بجنود، رغم كونهم مدنيين غير مقاتلين.
وقال بوتين خلال اجتماع المجلس الرئاسي للثقافة، اليوم الأربعاء: "في نهاية المطاف، لا تزال سلطات كييف تحتجز بعض المدنيين الذين أُجبروا على مغادرة منطقة كورسك، وتحاول مبادلتهم بجنود. إنهم مدنيون غير مقاتلين، لذا لا يكترثون. ستستخدم القوات المسلحة الأوكرانية أي وسيلة ممكنة".
أفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم 5 مارس/ آذار الجاري، في بيان لها، بأنه "تمت إعادة 200 عسكري روسي من الأسر الأوكراني وتسليم 200 أسير حرب أوكراني بالمقابل".
وجاء في البيان: "في 5 مارس من هذا العام، تمت استعادة 200 جندي روسي من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف،وتم تبادل 200 أسير حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن "الجنود الروس موجودون حاليًا في بيلاروسيا، حيث يتلقون الدعم النفسي والطبي اللازم، وسيتم نقلهم لاحقًا إلى روسيا لتلقي العلاج والتأهيل في المرافق الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".